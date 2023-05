Le préjugé secret de la gauche contre le programme rwandais aide à garantir que les trafiquants pervers s’enrichissent tandis que davantage de migrants meurent

Insultes au Rwanda

QUEL est le préjugé secret de la gauche contre le Rwanda ?

Pourquoi les députés travaillistes et démocrates-libéraux et les ecclésiastiques se tordant les mains s’insurgent-ils contre le fait de voler des migrants illégaux là-bas ?

L’aide de la gauche libérale garantit que les trafiquants maléfiques s’enrichissent tandis que davantage de migrants meurent Crédit : AFP

Le haut-commissaire de la nation africaine à Londres les accuse amèrement d’avoir une vision « dépassée et arriérée » de son pays.

Parait à peu près juste.

Le fantasme de la gauche libérale selon lequel les migrants par petits bateaux sont tous des réfugiés démunis et terrifiés semble de plus en plus risible alors que certains bombardent la police avec des pierres et que d’autres refusent l’aide française au milieu de la Manche.

Mais l’opposition aveugle et instinctive à toute solution est pire.

Cela garantit simplement que les trafiquants maléfiques s’enrichissent tandis que davantage de migrants meurent.

Abeille gourmande

Le vaste financement public de la BBC a toujours fait de son envie de concurrencer les entreprises commerciales une obscénité.

Et son expansionnisme implacable a fait d’immenses dégâts.

Le vaste financement public de la BBC a toujours fait de son envie de concurrencer les entreprises commerciales une obscénité Crédit : Getty

Regardez son site Web d’actualités, aidant à détruire les journaux locaux.

Maintenant, il vise à s’implanter sur le marché américain, en produisant des informations pour les libéraux conçues pour piquer la publicité et les clics du New York Times et d’autres.

Il insiste sur le fait que sa branche commerciale paiera pour cela.

Mais tout l’édifice de la BBC et la reconnaissance de la marque sont soutenus par les téléspectateurs britanniques toujours obligés de le financer par la loi.

S’il croit maintenant que son avenir réside dans les abonnements et les publicités, il doit mordre la balle :

Coupez une pause au public, supprimez la licence, voyez s’il y a suffisamment de parieurs pour générer des bénéfices.

Bon équilibre

IL est manifestement injuste pour les femmes trans qui ont traversé la puberté en tant qu’hommes de participer à des sports féminins.

Leur muscle, leur vitesse et leur force supplémentaires offrent un avantage évident.

Cela privera les athlètes féminines du monde entier de trophées et, au niveau professionnel, détruira leurs moyens de subsistance.

Ainsi, British Cycling a insisté à juste titre sur le fait que les coureurs trans concourent plutôt dans une catégorie «ouverte».

Nous sympathisons avec la meilleure cycliste trans Emily Bridges – bien qu’elle ne se fasse aucune faveur en qualifiant le « génocide » au pouvoir.

Dans une situation difficile, l’injustice la plus grave a été évitée à juste titre.

Rester fort

La récession en ALLEMAGNE fait un trou dans le dénigrement implacable des Remainers contre le Brexit.

Les malheurs économiques du monde sont dus à l’invasion de Covid et de la Russie.

Pourtant, ici, les partisans de l’UE blâment malhonnêtement le Brexit, même pour les pénuries de personnel malgré l’augmentation de la population de 606 000 l’année dernière.

Chaque jour depuis que nous avons finalement quitté l’UE fin 2020 a été gâché par le Covid et la guerre, provoquant des prix de l’énergie exorbitants et une inflation alimentaire.

L’Allemagne, la salle des machines de l’UE, est à genoux.

Notre économie est toujours en croissance.

Le Brexit, de toute évidence, n’est pas le problème.