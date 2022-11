Le “préjugé anglais” derrière les huées contre les États-Unis

Wayne Rooney a critiqué les supporters anglais pour avoir hué l’équipe de Gareth Southgate après un match nul 0-0 contre les États-Unis et l’a décrit comme un “préjugé anglais”.

L’Angleterre reste sur la bonne voie pour se qualifier pour les 16 derniers, mais a été accueillie par des railleries à plein temps de la part d’une foule principalement favorable à l’Angleterre au stade Al Bayt.

L’ancien capitaine anglais, qui est retourné aux États-Unis pour diriger le club de football de la Major League DC United, a déclaré que la réaction de la foule anglaise était due à la culture footballistique du pays.

“Je sais que les supporters anglais attendent beaucoup, mais parfois, dans notre culture du football, nous pouvons être têtus à reconnaître les qualités de l’adversaire”, a écrit Rooney dans son Chronique du Sunday Times.

“C’est définitivement vrai en ce qui concerne le football aux États-Unis. C’est mieux que la plupart des gens en Angleterre ne le pensent. Le niveau des joueurs américains et des entraîneurs américains est élevé et sa qualité ne cesse d’augmenter.

“Les États-Unis sont une bonne équipe avec un bon entraîneur et ils jouent avec une énergie exceptionnelle qui peut en faire des adversaires difficiles pour n’importe quelle équipe. Ne pas accepter cela est simplement un préjugé anglais. Si l’Angleterre venait de faire match nul avec le Danemark, les supporters ne hueraient pas , le feraient-ils?”

Rooney est le meilleur buteur de l’Angleterre et le joueur de champ le plus capé de l’équipe nationale. Cependant, au cours de sa carrière de joueur, il a également frappé des supporters qui se moquaient du match nul et vierge de l’Angleterre contre l’Algérie lors de la Coupe du monde 2010.

L’ancien joueur de Manchester United a également exhorté Southgate à laisser tomber le capitaine Harry Kane pour le prochain match et à lancer le jeune de Manchester City, Phil Foden.

“Gareth Southgate doit apporter des changements pour le match de mardi contre le Pays de Galles et étant donné qu’il faudrait presque un miracle pour ne pas se qualifier, c’est l’occasion idéale pour lui de donner des minutes à des joueurs qui n’ont pas été beaucoup utilisés jusqu’à présent”, a déclaré Rooney.

“Le haut de la liste est Phil Foden. J’ai trouvé très étrange que Foden ne soit pas venu en tant que remplaçant contre les États-Unis, et comme je l’ai écrit dans ces pages avant le tournoi, il serait un élément clé de mon onze de départ si je étaient le patron de l’Angleterre. Techniquement, il est le meilleur footballeur que l’Angleterre ait.

Rooney a ajouté: “L’autre grand changement que je ferais pour le match contre le Pays de Galles serait de reposer Harry Kane. Contre les États-Unis, il semblait avoir subi les effets d’un coup dur qu’il avait reçu lors du match contre l’Iran.

“C’était à cause d’un tacle en seconde période et dans ce match, j’ai senti que Gareth aurait dû envisager de le retirer à la mi-temps. L’Angleterre menait 3-0, le match était déjà gagné et Harry est notre joueur le plus important.

“Quand il y a des opportunités de le protéger et de l’aider à rester en forme, je pense que Gareth devrait les saisir – et c’est pourquoi je garderais Harry sur le banc contre le Pays de Galles.

L’Angleterre n’a qu’à éviter la défaite par trois buts contre le Pays de Galles mardi pour être sûre de se qualifier pour les huitièmes de finale.