Le prédicateur chrétien Hatun Tash révèle son horreur d’avoir été poignardé alors qu’il portait une chemise Hebdo alors que les flics antiterroristes enquêtent

Un prédicateur CHRÉTIEN qui a été poignardé dans un parc de Londres a révélé son horreur d’être attaqué – alors que les flics antiterroristes enquêtent sur l’incident.

Hatun Tash, 39 ans, a été poignardé au visage alors qu’il portait un t-shirt Charlie Hebdo à Hyde Park dimanche.

Hatun Tash a été poignardé au visage à Hyde Park Crédit: UkNewsinPictures

Elle avait prêché au Speakers’ Corner Crédit: UkNewsinPictures

Mme Tash, une ex-musulmane convertie au christianisme, a déclaré au Times qu’elle avait été agressée verbalement et physiquement alors qu’elle prêchait au Speakers’ Corner dans le parc.

Speakers’ Corner est connu pour être un endroit où les gens peuvent exprimer librement leurs opinions.

Elle s’est effondrée avec du sang coulant sur son visage après avoir été poignardée le week-end.

Mme Tash a déclaré: « Je suis bouleversée et perturbée par ce qui m’est arrivé. Je me demande si j’ai fait quelque chose de mal?

« Je suis convaincu que je n’ai enfreint aucune loi ni incité à la haine. Tout ce que j’ai fait, c’est remettre en question l’islam et je voulais débattre, discuter et parler aux gens de Jésus-Christ.

« Le Speakers’ Corner est un endroit idéal pour le faire, c’est dommage que cela se soit produit au foyer de la liberté d’expression. »

Elle a déclaré qu’elle pensait que « l’intention de l’agresseur était clairement de me tuer ».

Mme Tash a ajouté: « Je ne peux pas croire que cela se soit produit en plein jour à Speakers’ Corner. Vous ne vous attendez pas à ce que de telles choses se produisent en Grande-Bretagne. »

Elle a affirmé qu’un manque d’action de la police avait contribué à ce qu’elle soit poignardée.

« Mon agresseur n’avait même pas peur de la police car il l’a fait juste devant eux », a-t-elle déclaré.

« C’est navrant que nous vivions dans une société où la police ne veut pas arrêter un musulman de peur d’être traité d' »islamophobe ».

Deux semaines avant d’être poignardée, Mme Tash a entamé des poursuites judiciaires contre la police du Met pour des allégations de fausse arrestation et d’emprisonnement.

Elle a affirmé avoir été illégalement détenue en décembre et à nouveau en mai de cette année en raison d’affrontements avec des groupes de musulmans.

Mme Tash a quitté la Turquie pour le Royaume-Uni il y a huit ans.

En ce qui concerne les affirmations de Mme Tash, un porte-parole de la police du Met a déclaré: « Nous pouvons confirmer que le MPS a reçu une réclamation faite par une femme dans la trentaine concernant une interaction avec la police à deux reprises.

« Il serait inapproprié de commenter davantage à ce stade. »

La force a également confirmé qu’aucune arrestation n’avait été effectuée.

Une vidéo des coups de couteau filmée par un témoin montre un grand groupe de personnes debout dans le parc.

Soudain, un homme court vers Mme Tash et la poignarde avant de s’enfuir dans la direction opposée.

Des agents arrivent alors et aident la victime, tandis que d’autres poursuivent l’agresseur.

L’homme qui filme le clip dit : « De quoi ai-je été témoin, oh mon Dieu. »

Les policiers ont déclaré que Mme Tash était assise dans un fourgon de police avant d’être conduite à l’hôpital pour y être soignée pour des blessures mineures.

L’agresseur, vêtu de noir, a couru après les coups de couteau, la police et des membres du public le pourchassant.

Les agents ont récupéré un couteau près du lieu de l’attaque, mais aucune arrestation n’a été effectuée jusqu’à présent.

La police du Met a lancé un appel à l’information à la suite de l’agression.

La force a déclaré dans un communiqué: «La police a été appelée par le service d’ambulance de Londres à 15h34 dimanche pour signaler une agression à Speakers’ Corner.

«Les agents se sont rendus sur place et ont trouvé une femme de 39 ans souffrant d’une blessure mineure à la tête.

« Elle a été soignée sur place par le LAS avant d’être emmenée dans un hôpital du centre de Londres.

« Ses blessures ne mettent pas sa vie en danger. Suite à une fouille de la zone, un couteau a été récupéré à proximité.

« Des agents basés à Westminster travaillent aux côtés de collègues de l’UCU de Royal Parks pour enquêter et identifier la personne responsable. »

Le surintendant-détective Alex Bingley a déclaré: «C’était clairement un incident très pénible pour la femme impliquée et les agents ont passé du temps avec elle, alors qu’elle était soignée pour sa blessure, pour obtenir un compte rendu de ce qui s’est passé.

«Nous savons que cet assaut a été vu par un certain nombre de personnes, dont beaucoup l’ont capturé sur leurs téléphones. Je leur demanderais, s’ils ne l’ont pas déjà fait, de contacter la police.

«Nous restons aux premiers stades de notre enquête et travaillons dur pour retrouver la personne responsable. Je demanderais aux gens de ne pas spéculer sur le motif de l’attaque jusqu’à ce que nous ayons établi tous les faits. »

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police via 101 ou @MetCC en citant la référence Cad 4376/25Jul.

Charlie Hebdo est un hebdomadaire satirique français. En 2015, 12 employés ont été tués dans une attaque des frères extrémistes Said Kouachi et Cherif Kouachi.

Les agresseurs ont déclaré que le magazine avait utilisé le blasphème en publiant des caricatures du prophète Mahomet pour attiser la haine contre les musulmans du monde entier.

Plus tôt cette année, Charlie Hebdo a provoqué plus de controverse après avoir utilisé la mort de George Floyd pour se moquer des problèmes de racisme de la reine et de Meghan Markle.

Une vidéo choquante montre un homme s’approchant de Mme Tash avant de la poignarder Crédit: UkNewsinPictures