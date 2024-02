Le prédécesseur de London Breed, maire de San Francisco, Mark Farrell, cherche à la renverser

Mais la majorité de ses collègues, voulant s’assurer qu’elle n’aurait pas le statut de président sortant dans la course pour occuper le siège de M. Lee six mois plus tard, ont voté pour que M. Farrell, alors superviseur représentant les riches quartiers de Pacific Heights et Marina, , le leader à court terme de la ville. Après que Mme Breed ait quand même remporté la course, M. Farrell a repris son ancien emploi chez Thayer Ventures, une société de San Francisco qui investit dans les sociétés de voyages et de transport.

Si M. Farrell réussit à évincer à nouveau Mme Breed – cette fois grâce à l’action des électeurs et non de ses collègues politiques – cela indiquera que San Francisco est passée de la gauche à une politique beaucoup plus centriste. Cette tendance est déjà apparue après les révocations des membres du conseil scolaire d’extrême gauche de la ville et de son procureur, ainsi que les élections de certains membres modérés du conseil de surveillance.

Mme Breed, également politiquement modérée selon les normes de San Francisco, a semblé sentir les vents politiques changeants de la ville et a elle-même viré de bord vers la droite. Lors du scrutin de mars, elle soutient les mesures visant à élargir l’accès des policiers aux caméras de surveillance et aux drones et à exiger que les bénéficiaires de l’aide sociale subissent un test de dépistage de drogue et suivent un traitement s’ils sont positifs.

Mme Breed n’a pas encore de challenger à sa gauche. Mais le programme de M. Farrell est le plus à droite – sur le spectre politique étroit et très bleu de San Francisco – de tous les autres candidats à la course. Tous les candidats sérieux, y compris Mme Breed et M. Farrell, sont démocrates.