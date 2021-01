La souche mutante hautement infectieuse de Covid a maintenant 27 variations après avoir été identifiée pour la première fois dans le comté de Kent, en Angleterre, le 21 septembre.

Elle représente désormais plus de 50% des nouveaux cas diagnostiqués entre octobre et décembre, ce qui en fait la souche de Covid la plus courante en Angleterre actuellement.

On pense que la souche mortelle est plus contagieuse et affecte les enfants pires que l’original, incitant le gouvernement à replonger l’Angleterre dans son troisième verrouillage national.

La nouvelle variante est entre 50% et 74% plus contagieuse que la précédente, mais n’est pas nécessairement plus meurtrière.