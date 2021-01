Un tribunal californien a été invité à forcer Google à supprimer Telegram de son Play Store, au motif que l’application de messagerie est utilisée pour inciter à la violence. La contestation judiciaire reflète une poursuite similaire intentée contre Apple.

Déposée par Marc Ginsberg, ancien ambassadeur américain au Maroc, le procès affirme que l’application populaire est utilisée pour répandre la violence, l’extrémisme et l’antisémitisme. L’organisme à but non lucratif de Ginsberg, Coalition for a Safer Web (CSW), a également été répertorié comme plaignant.

La plainte note que Google a suspendu Parler, un site de microblogage conservateur semblable à Twitter, de son App Store en raison de certains utilisateurs exprimant leur soutien à la violence qui a secoué le Capitole le 6 janvier. Selon Ginsberg, Telegram devrait recevoir le même traitement.

« Google n’a pris aucune mesure contre Telegram comparable à celle qu’elle a prise contre Parler pour obliger Telegram à améliorer ses politiques de modération de contenu », la poursuite allègue.

Ginsberg et CSW ont déposé une plainte similaire la semaine dernière contre Apple, qui, comme Google, avait nettoyé Parler de son app store à la suite des troubles dans la capitale.

Dans cette poursuite, les plaignants qualifient Telegram de « Le canal de communication néonazi / nationaliste blanc préféré, attisant l’incitation antisémite et anti-noire pendant la vague actuelle de manifestations à travers l’Amérique. » Le procès affirme que l’application devient rapidement un terrain fertile pour l’extrémisme en tant qu’utilisateurs de Parler « émigrer » à d’autres applications.

Les contestations judiciaires font partie de la mission déclarée du CWS de limiter «L’accès des extrémistes à l’infrastructure Internet» et plaider pour la «Suppression rapide du contenu d’incitation et d’instruction extrémiste et terroriste des plateformes de médias sociaux.»

Telegram a connu une augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs après que les grandes entreprises technologiques telles que Twitter, Facebook et YouTube aient commencé à contrôler de manière agressive le contenu de leurs plates-formes au début du mois, prétendument dans le but de lutter contre l’extrémisme.

L’application, qui utilise un cryptage de bout en bout pour les messages, a signalé plus de 500 millions d’utilisateurs mensuels au cours de la première semaine de janvier.

Bien que les critiques aient décrit le Telegram comme un havre de paix pour les extrémistes de droite, la société a pris ses propres mesures pour garder sa plate-forme exempte de haine. La semaine dernière, il a annoncé qu’il avait « douzaines » de chaînes sur sa plate-forme qui avaient des liens présumés avec des néonazis et des suprémacistes blancs.

