Le PrairieFest d’Oswego présentera Sara Evans, Pop2K, BandSlam, un défilé, une course de 5 km et bien plus encore du 15 au 18 juin – Shaw Local

Bien que le PrairieFest d’Oswego soit devenu le plus grand festival du comté de Kendall, l’événement de quatre jours reste fidèle à ses racines de célébration communautaire.

« Ce qui nous distingue des autres festivals, c’est que nous avons vraiment un élément de la communauté impliqué dans tous les aspects de ce que nous faisons », a déclaré Kristie Vest, surintendante des événements et des arts culturels pour le district d’Oswegoland Park, qui organise le festival annuel.

L’entrée au PrairieFest est gratuite. Le festival de longue date en est à sa 34e année.

Environ 75 000 personnes assistent au festival, qui se tiendra encore une fois au PrairieFest Park, juste au sud de l’école secondaire Oswego. Comme exemple de la façon dont le festival continue d’être axé sur la communauté, un projet d’art communautaire fera à nouveau partie des festivités.

Le projet est mis en place par la Fox River Academy of Music and Art, basée à Oswego.

« Ils conçoivent des courtepointes de grange, trois courtepointes de grange à chaque PrairieFest », a déclaré Vest. « La communauté les peint ensemble, puis nous les accrochons dans toute la communauté. En ce moment, vous pouvez les voir dans les granges du Prairie Point Centre et le long du parcours de golf Fox Bend. Et cette année, nous peindrons trois quilts de grange qui iront dans le parc Hudson Crossing.

L’Expo Village du festival mettra en vedette des entreprises et des organismes de la région ainsi que des artisans.

« Si vous ne connaissiez pas certaines de nos entreprises dans notre région, c’est une excellente façon d’en apprendre davantage », a déclaré Vest.

La musique est une grande partie de PrairieFest. Le festival débutera le 15 juin avec un concert du Prairie Winds Community Band, qui comprend des étudiants en musique actuels et anciens des écoles d’Oswego.

« C’est une très belle tradition et ils jouent très bien », a déclaré Vest. « C’est une belle façon pour nous de commencer le festival. »

Pour la troisième année, des groupes locaux se produiront dans le cadre de BandSlam.

« Nous donnons du temps de scène aux jeunes musiciens émergents de la région », a déclaré Vest.

Les groupes se produiront de 16h30 à 21h30 le 15 juin dans le cadre de BandSlam. Comme par les années passées, PrairieFest présentera une solide programmation musicale.

Des actes nationaux sont présentés lors de deux des nuits du festival. L’entrée est gratuite.

La puissance country Sara Evans se produira le 16 juin et la tournée Pop2K du 17 juin mettra en vedette Chris Kilpatrick, Ryan Cabrera, LFO et O-Town de NSYNC.

« Nous cherchons toujours à ce que nos deux soirées nationales soient quelque chose qui plaira au plus grand nombre et qui sera la préférée de quelqu’un », a déclaré Vest. « Sarah Evans était quelqu’un que nous voulions vraiment faire venir et il se trouve que nous avons travaillé avec son emploi du temps. Et pour la performance Pop 2K, nous avons voulu séduire les plus jeunes. Nous sommes sortis pour les entendre jouer à Schaumburg l’année dernière, et ils se sont bien amusés. Nous voulons nous assurer que c’est un bon moment pour tout le monde, et si vous n’étiez pas fan d’un certain groupe, vous en devenez un. Et je pense que ce sera un bon spectacle pour PrairieFest le 17 juin.

Le groupe hommage aux Beatles, American English, se produira le dernier jour du festival, le 18 juin, qui est également la fête des pères.

« C’est un groupe qui a joué au PrairieFest au cours des cinq dernières années à l’occasion de la fête des pères », a déclaré Vest. «Ils sont incroyables et ils sont tellement amusants à voir. Et nous n’en avons pas encore assez. »

Une exposition de voitures est prévue à 13 h le jour de la fête des pères à l’école secondaire d’Oswego. Un autre temps fort de la journée est le défilé annuel PrairieFest, qui partira à 13 h.

Le défilé débutera sur Jefferson Street et traversera le centre-ville pour se terminer sur Tyler Street. Le thème du défilé de cette année est « L’été commence ici », qui célèbre une tradition de 34 ans de PrairieFest qui donne le coup d’envoi de la saison ensoleillée.

Une activité familiale amusante qui a également lieu ce jour-là est le PrairieFest 5K et One Mile Prairie Dog Jog.

« Ce qui est bien avec le 5K, c’est qu’il traverse les quartiers », a déclaré Vest. « C’est un 5 km agréable et facile, et donc beaucoup de familles participent ensemble. Les voisins le long du chemin encouragent tout le monde. C’est une course qui est agréable et qui a un vrai esprit communautaire.

Les bénévoles jouent un rôle important dans l’organisation du PrairieFest.

« Il nous est impossible d’organiser PrairieFest sans les bénévoles », a déclaré Vest. « Nous avons plus de 250 bénévoles qui se joignent à nous pour un quart ou deux tout au long du week-end. »

Plus de bénévoles sont nécessaires pour le festival de cette année. Pour savoir comment faire du bénévolat, rendez-vous sur prairiefest.com/volunteer.

Pour en savoir plus sur PrairieFest, rendez-vous sur prairiefest.com.