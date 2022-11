Le Prairie Arts Council accueillera l’artiste Ann Maxwell Weisbrod pour une exposition d’un mois – Shaw Local

Le Prairie Arts Council accueillera Ann Maxwell Weisbrod, originaire de Princeton, au cours du mois de novembre à la Prairie Arts Centre Gallery.

L’événement débutera par une réception d’ouverture de 18 h à 20 h le vendredi 4 novembre au 24 Park Ave E à Princeton.

Maxwell Weisbrod est originaire de Princeton et diplômé de l’Université Drake avec un baccalauréat en beaux-arts et en éducation. Elle est une artiste de studio depuis toujours, avec la philosophie que l’art est pour tout le monde.

Cette pièce d’art interactive s’adresse à tous les âges et ne porte aucun jugement car elle est également utilisée dans de nombreux cabinets de thérapie.

Elle a fait de nombreuses expositions d’art, notamment à Chicago et à New York. Son travail s’est vendu à des acheteurs du monde entier. Elle a un livre intitulé “Pick Your Nose and Make a Face” qui s’est vendu à des milliers de personnes aux États-Unis.

La PAC Gallery sera ouverte de 13h à 15h tous les samedis et dimanches de novembre.