Le PPP et le PTI subissent un coup dur à Lahore aux mains du PML-N

Maryam Nawaz, vice-présidente principale du PML-N, s’adresse aux militants électoraux du parti dans la circonscription NA-119 de Lahore, le 21 janvier 2024. — X/pmln_org

Alors que la campagne électorale bat son plein à l’approche des élections générales du 8 février, le Parti du peuple pakistanais (PPP) et le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ont subi des revers politiques à Lahore, ce qui a réconforté le vice-président de la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz (PML-N). Le parcours de la présidente Maryam Nawaz dans la prochaine bataille électorale.

Le parti dirigé par Nawaz a qualifié ces développements de « percée » lorsque le candidat du PTI, Mehr Muhammad Waseem, a annoncé son retrait en faveur de Maryam du NA-119 de Lahore. De plus, les dirigeants locaux et les loyalistes du parti dirigé par Bilawal ont également rejoint le PML-N.

Les campagnes électorales de tous les partis politiques, dotés de manifestes et de promesses apaisantes, battent leur plein. Le PML-N et le PPP lorgnent sur le bureau du Premier ministre et incitent désespérément les électeurs à les élire au pouvoir.

Le détenteur du billet PTI a rencontré Maryam et a annoncé son retrait en sa faveur en plus d’annoncer qu’il rejoindrait le PML-N avec ses partisans.

La réunion a également réuni les dirigeants centraux de la PML-N, dont le sénateur Pervaiz Rasheed, Marriyum Aurangzeb, Ali Pervaiz Malik, Khawaja Imran Nazir et d’autres.

Mehr annoncera officiellement son association avec le parti dirigé par Nawaz lors d’un rassemblement électoral – prévu le 25 janvier – dirigé par Maryam. L’organisateur en chef du PML-N a félicité Mehr et ses collaborateurs d’avoir rejoint son parti.

Portant un coup dur au PPP, les dirigeants locaux du parti, dont le président, le vice-président et le chef du comité de la zakat, ainsi que des loyalistes, ont rejoint aujourd’hui le parti dirigé par Nawaz.

Au cours de la réunion, elle a déclaré que davantage de personnes avaient rejoint le convoi PML-N pour le progrès et la prospérité du Pakistan après que le pays ait subi de graves conséquences en raison de l’inéligibilité des dirigeants de 2018 à 2022.

Elle a ajouté que la nation était pleinement consciente des hommes politiques qui la servaient bien et de ceux qui suivaient la voie de la vengeance politique. Maryam a déclaré que seuls les travailleurs de Nawaz, Shehbaz et PML-N sont « sortis victorieux » après avoir traversé des moments difficiles.

La politicienne a annoncé que son parti avait préparé un plan global axé uniquement sur le service de la nation après avoir été élu au pouvoir.

En lançant officiellement la campagne électorale, Maryam s’est également adressée aujourd’hui aux militants électoraux de la PML-N dans la circonscription NA-119 en présence d’un grand nombre de dirigeants centraux et de membres du bureau.

Elle a déclaré qu’elle assumerait l’entière responsabilité de chaque famille de sa circonscription. Elle a également annoncé qu’elle rencontrerait les électeurs du NA-119 de Lahore le 25.

La vice-présidente principale du PML-N a prédit que le « lion » rugirait à travers le pays après les élections du 8 février et que personne ne serait en mesure de vaincre son parti.

Avec le retour du parti suprême au Pakistan après près de quatre ans d’exil, le PML-N estime avoir reçu un coup de pouce bien nécessaire – compte tenu des résultats lamentables au cours des 16 mois de mandat du gouvernement de coalition, dirigé par Shehabz.

Le parti a présenté 208 candidats pour les 266 sièges à pourvoir à l’Assemblée nationale. Pendant ce temps, au total pour les cinq législatures, la PML-N a émis 671 tickets sur les 859 sièges.