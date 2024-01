Le président du PPP, Bilawal Bhutto-Zardari, s’adresse au rassemblement électoral à Kot Addu, au Pendjab, le 20 janvier 2024, sur cette photo tirée d’une vidéo. — Actualités PTV

KOT ADDU : Le président du Parti du peuple pakistanais, Bilawal Bhutto-Zardari, a distingué son parti des autres en affirmant que le PPP croit entièrement au « pouvoir électoral », contrairement aux autres partis qui misent sur Khalai Makhlooq (extraterrestres).

Avant les élections nationales du 8 février, le plus haut dirigeant du PPP a officiellement dévoilé la phase clé de sa campagne électorale en lançant des rassemblements au Pendjab, la plus grande province du Pakistan, considérée comme un bastion de la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz (PML-N). les deux principaux partis ont exprimé de grands espoirs de diriger le pays après les élections tant convoitées.

S’adressant à un rassemblement public à Kot Addu samedi, Bilawal a promis que le PPP serait un « soupir de soulagement » pour l’homme ordinaire et une « douleur » pour les élites s’il était voté pour le pouvoir.

Il a affirmé que son parti ne croit qu’au pouvoir électoral, contrairement à tous les autres partis qui placent leurs espoirs dans le pouvoir électoral. Khalai Makhlooqterme couramment utilisé pour désigner les « centres de pouvoir ».

L’ancien ministre des Affaires étrangères a ajouté que tous les partis, à l’exception du PPP, représentent des élites qui apportent du soulagement aux personnalités riches et font souffrir les pauvres.

Il a également promis que le PPP prouverait qu’il était un parti favorable aux pauvres en rendant le soutien du public en apportant un soulagement aux citoyens ordinaires après son arrivée au pouvoir.

Le chef du PPP, dont le parti était un partenaire solide dans l’ancien gouvernement de coalition dirigé par les partis du Mouvement démocratique pakistanais (PDM), a réitéré que la prochaine campagne électorale opposerait seulement deux partis politiques : le PPP et le PML-N.

Il a également critiqué le parti dirigé par Nawaz, déclarant : « Je pensais que tous les problèmes publics seraient résolus après avoir dépensé une énorme partie des fonds de développement à Lahore. [The reality is otherwise, as] la circonscription dans laquelle je me présente aux élections à Lahore n’a même pas d’eau potable.

Réitérant le manifeste de son parti, le politicien a annoncé que le Parti populaire sortirait le pays de toutes les crises politiques, économiques et sécuritaires. “En mettant en œuvre notre programme économique en 10 points, le Pakistan peut se débarrasser de la pauvreté, du chômage et de l’inflation.”

Le parti dirigé par Bilawal a fait de grandes promesses dans son manifeste, notamment la construction de 3 millions de maisons à faible coût et de 300 unités d’électricité gratuite pour les familles grâce à des projets d’énergie solaire, a déclaré Kisan. cartes, Benazir Mazdoor Card pour assurer la sécurité sociale des travailleurs, élargir la portée du programme de soutien du revenu Benazir (BISP) et lancer des programmes de réduction de la pauvreté.

Le PPP avait dévoilé le calendrier des 30 rassemblements électoraux de Bilawal dans diverses villes du pays.

Bilawal se dirigera vers Lahore demain (dimanche) et ensuite, il prendra la parole dans une série de rassemblements électoraux à Chiniot, Sargodha, Lala Musa, Multan et Rawalpindi avant de conclure sa campagne électorale dans la province du Pendjab.

L’homme politique retournera dans le Sind – le fief de la famille Bhutto – pour conclure la campagne électorale nationale de son parti à Larkana le 6 février après avoir visité plusieurs villes.