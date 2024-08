Le Powerball du lundi 26 août 2024 est un jackpot de 44 millions de dollars. Vérifiez vos numéros !

Le Powerball vous a-t-il rendu millionnaire du jour au lendemain ?

Après que personne n’ait trouvé les cinq numéros ainsi que le Powerball le samedi 24 août, le grand prix a grimpé à 44 millions de dollars pour le tirage du lundi 26 août.

Les numéros gagnants du Powerball de lundi étaient 2-4-23-68-69 et le Powerball était 15. Le Power Play était 3x.

Les numéros gagnants du Powerball de samedi étaient 5-15-21-24-43 et le Powerball était 17. Le Power Play était 3x.

Les billets sont disponibles à partir de 2 $ chacun. Vous trouverez ci-dessous ce qu’il faut savoir sur les probabilités de loterie, le délai pour réclamer l’option en espèces si vous avez acheté un billet dans le Wisconsin et ce qu’il advient des prix en argent non réclamés, selon la loterie du Wisconsin.

Bonne chance!

Quel était le montant du jackpot de la loterie Powerball du lundi 26 août ?

Un montant estimé à 44 millions de dollars avec une option en espèces de 21,9 millions de dollars.

Quand expirent les billets de loterie du Wisconsin ?

Les prix de la loterie du Wisconsin doivent être réclamés dans les 180 jours (six mois) à compter de la date du tirage. Vous trouverez une liste des billets expirés ou de ceux qui expirent bientôt sur le site Site Web de la loterie du Wisconsin.

Qu’advient-il des prix en argent non réclamés ?

Selon la loterie du Wisconsin, la valeur des prix non réclamés est créditée au fonds de réduction de l’impôt foncier de la loterie du Wisconsin.

Quelles sont les chances de gagner à la loterie Powerball ?

Les tirages du Powerball ont lieu à 22 heures CDT le lundi, le mercredi et le samedi. Powerball.comLes joueurs ont 1 chance sur 292,2 millions de trouver les six numéros correspondants. Les prix varient de 2 $ au jackpot du grand prix, qui varie.

Les chances de gagner au Powerball sont-elles les mêmes si le jackpot est de 1 milliard de dollars ?

Les joueurs ont 1 chance sur 24,9 de gagner un prix, powerball.com Les joueurs ont 1 chance sur 292,2 millions de trouver les six numéros, que le jackpot soit de 20 millions de dollars ou de 1 milliard de dollars.

Les gagnants de la loterie du Wisconsin peuvent-ils rester anonymes ?

Non, selon la loterie du Wisconsin. En raison des lois de l’État sur les archives publiques, la loterie doit, sur demande, divulguer le nom et la ville du gagnant. Les autres informations sur le gagnant ne sont divulguées qu’avec le consentement de ce dernier.

Comment réclamer un prix de loterie dans le Wisconsin ?

Cela dépend de combien vous avez gagné.

Pour les prix jusqu’à 599 $ :

Vous pouvez échanger vos gains dans n’importe quel point de vente de la loterie du Wisconsin.

Dans les bureaux de la loterie du Wisconsin à Madison ou à Milwaukee. La loterie du Wisconsin vous recommande d’arriver avant 15 h 30 pour avoir suffisamment de temps pour traiter votre billet.

Les billets peuvent également être envoyés par courrier à :

Prix

Case postale 777

Madison, Wisconsin 53774

Pour les prix entre 600 $ et 199 999 $ :

Les prix peuvent être réclamés en personne dans les bureaux de la loterie du Wisconsin à Madison ou à Milwaukee. La loterie du Wisconsin recommande d’arriver avant 15 h 30 pour la plupart des prix et avant 14 h pour les prix de 50 000 $ ou plus afin de disposer de suffisamment de temps pour traiter votre billet.

Les billets peuvent également être signés et envoyés à :

Prix

Case postale 777

Madison, Wisconsin 53774

Pour les prix supérieurs à 200 000 $ :

Les prix doivent être réclamés en personne au bureau de la loterie du Wisconsin à Madison. La loterie du Wisconsin recommande d’appeler le 608-261-4916 pour fixer un rendez-vous pour traiter le billet.

Quand les jackpots du loto ont-ils atteint 1 milliard de dollars ou plus ?

Au 26 août 2024, 11 jackpots de loterie ont atteint ou dépassé 1 milliard de dollars. Un seul jackpot a dépassé les 2 milliards de dollars.

11 . 1,05 milliard de dollars, Mega Millions, 22 janvier 2021 : Un seul ticket gagné dans le Michigan.

10. 1,08 milliard de dollars, Powerball, 19 juillet 2023 : Un seul ticket gagné en Californie.

9. 1,13 milliard de dollars, Mega Millions, 26 mars 2024 : Un seul ticket gagné dans le New Jersey.

8. 1,33 milliard de dollars, Powerball, 6 avril 2024 : Un seul ticket gagné dans l’Oregon.

7. 1,337 milliard de dollars, Mega Millions, 29 juillet 2022 : Un seul ticket gagné dans l’Illinois.

6. 1,35 milliard de dollars, Mega Millions, 13 janvier 2023 : Un seul billet a été acheté dans le Maine .

5. 1,537 milliard de dollars, Mega Millions, 23 octobre 2018 : Un seul ticket gagné en Caroline du Sud.

4. 1,58 milliard de dollars, Mega Millions, 8 août 2023 : Un seul ticket gagné à Neptune Beach, en Floride

3. 1,586 milliard de dollars, Powerball, 13 janvier 2016 : Trois billets gagnés en Californie, en Floride et au Tennessee.

2 . 1,765 milliard de dollars, Powerball, 11 octobre 2023 : Un seul ticket gagné en Californie.

1. 2,04 milliards de dollars, Powerball, 7 novembre 2022 : Un seul ticket gagné en Californie.

Quels sont les 10 plus gros jackpots Powerball de l’histoire ?

Voici les 10 meilleurs jackpots Powerball au 26 août 2024 :

10. 731,1 millions de dollars — 20 janvier 2021; Maryland

9. 754,6 millions de dollars — 6 février 2023; Washington

8. 758,7 millions de dollars — 23 août 2017; Massachusetts

7. 768,4 millions de dollars — 27 mars 2019; Wisconsin

6. 842,4 millions de dollars — 1er janvier 2024; Michigan

5. 1,08 milliard de dollars — 19 juillet 2023 ; Californie

4. 1,33 milliard de dollars — 6 avril 2024 ; Oregon

3. 1,586 milliard de dollars — 13 janvier 2016 ; Californie, Floride et Tennessee

2 . 1,765 milliard de dollars — 11 octobre 2023 ; Californie

1. 2,04 milliards de dollars — 7 novembre 2022 ; Californie

Quels sont les 10 plus gros jackpots de loterie de l’histoire des États-Unis ?

Les jackpots Mega Millions et Powerball suivants figurent parmi les 10 plus gros jackpots de loterie de l’histoire des États-Unis, au 26 août 2024.

10. Tirage au sort Powerball de 1,08 milliard de dollars — 19 juillet 2023 ; Californie

9. Tirage au sort Mega Millions de 1,1 milliard de dollars — 27 mars 2024 ; New Jersey

8. Tirage au sort Powerball de 1,33 milliard de dollars — 6 avril 2024 ; Oregon

7. Tirage au sort Mega Millions de 1,337 milliard de dollars — 29 juillet 2022 ; Illinois

6. Tirage au sort Mega Millions de 1,35 milliard de dollars — 13 janvier 2023 ; Maine

5. Tirage au sort Mega Millions de 1,537 milliard de dollars — 23 octobre 2018 ; Caroline du Sud

4. Tirage au sort Mega Millions de 1,58 milliard de dollars — 8 août 2023 ; Floride

3. Tirage Powerball de 1,586 milliard de dollars — 13 janvier 2016 ; Californie, Floride et Tennessee

2. Tirage Powerball de 1,765 milliard de dollars — 11 octobre 2023 ; Californie

1. Tirage Powerball de 2,04 milliards de dollars — 7 novembre 2022 ; Californie

