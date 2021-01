Beaucoup d’entre nous lui ont été présentés lorsque nous étions à l’âge où les filles se sentent souvent laides, maladroites, autocritiques. Pour les filles noires à la peau brune des années 1970, l’africanité de nos regards a laissé notre beauté, voire nos aspirations à la beauté, en débat. La couleur de notre peau, notre nez large, la texture de nos cheveux – malgré le fort moment «Black is Beautiful» – n’étaient pas le standard de beauté présenté à la télévision, où nous ne nous voyions que rarement dans des rôles de premier plan, en particulier dans les téléfilms omniprésents de l’époque.

Entrez Cicely Tyson – une actrice brillante, une beauté lumineuse et une actrice noire au talent si exceptionnel qu’elle a changé la donne. Dans ses représentations télévisées puissantes dans «Roots», dans «Autobiography of Miss Jane Pittman», nous avons vu quelqu’un qui ressemblait à des femmes dans nos familles.

Elle portait ses cheveux naturels et en tresses. Elle était maigre et pas voluptueuse. Le plus important pour moi était que dans chaque image dans laquelle son visage était à l’écran, il était clair qu’elle, en tant que personnage, … réfléchissait. Celui qu’elle représentait avait des idées, des sentiments, des plans et des rêves. Elle pourrait transmettre cela avec un seul regard. Et c’était aussi important que sa beauté physique.

Une actrice qui nous ressemblait et qui pouvait démontrer dans ses performances l’existence de la riche vie intérieure des femmes noires était, à l’époque, et franchement encore de nos jours, une puissante source d’affirmation – une démonstration de notre humanité pour tous. à voir.

La présentation de Mme Tyson sur les relations amoureuses amoureuses entre femmes et hommes noirs a également été une révélation et même transgressive pour l’écran de télévision des années 70. Parmi ceux-ci était son tour en tant que Jane Pittman dans « L’Autobiographie de Miss Jane Pittman, » basé sur le roman à succès d’Ernest Gaines. Sa performance est un tour de force d’acteur alors qu’elle passe d’une jeune fille libérée de l’esclavage dans les années 1860 à une centenaire au début du mouvement des droits civiques du XXe siècle.

En regardant ce film à la télévision en tant que fille, j’ai été particulièrement fascinée par la scène dans laquelle la vieille Miss Pittman réfléchit sur la brève période au cours de laquelle elle a été jointe à l’amour de sa vie, son défunt mari Joe Pittman. L’histoire de ces jeunes amoureux est belle, complexe et finalement tragique.

À la fin de l’histoire, Jane, 110 ans, explique que même si elle a été impliquée avec d’autres hommes depuis la mort de son mari, personne n’a jamais pu toucher la profondeur de son amour pour Joe. C’est un moment à la fois ravageur et beau.

Chez la vieille Jane, nous sommes appelés à voir la profondeur de l’expérience, de l’amour, de la perte et des rêves qui sont dans les yeux de chaque femme noire âgée, si nous choisissons de voir. Jane Pittman est une femme, avec les rêves, le désir, la tragédie et l’histoire d’une femme. Son amour pour Joe Pittman est profond et constant, et le portrait de Mme Tyson de la douleur enfouie de Miss Pittman est une présentation délibérée de la complexité et de l’ampleur de l’amour noir et de la féminité noire.

Mme Tyson a fait de même dans le film «Sounder». Il s’agit d’une famille, d’un jeune garçon dont le père, Nathan Lee, est emprisonné après avoir volé de la nourriture, et d’une mère forte et résiliente, Rebecca, qui est déterminée à faire vivre sa famille en attendant le retour de son mari.

Mais au centre de ce film se trouve l’une des représentations les plus sensibles et rayonnantes de l’amour noir jamais filmées: le visage de Mme Tyson, par exemple, quand elle espionne son mari au loin, nouvellement libérée et rentrant chez elle, et sprinte avec un abandon tête baissée. de son porche et à travers son terrain pour le saluer.

La tendresse entre les membres de la famille est un coup dur contre les innombrables représentations à la télévision et au cinéma de relations toxiques, violentes et transactionnelles entre hommes et femmes noirs.

Cicely Tyson avait 96 ans lorsqu’elle est décédée. Il y a là aussi une victoire. La vie des femmes noires est si souvent écourtée. Cancer du sein, cancer de l’ovaire, maladie cardiaque – tant d’entre nous ont perdu leurs mères et leurs grands-mères trop jeunes à cause des crises de santé que vivent de manière disproportionnée les femmes noires.

Mais Cicely Tyson a vécu presque aussi longtemps que la fictive Jane Pittman. Et elle était belle, radieuse et impeccablement habillée jusqu’au bout. Elle a également continué à jouer. En effet, son tour triomphant à Broadway en 2013 « The Trip to Bountiful » à l’âge de 88 ans est considéré comme l’une de ses performances les plus extraordinaires et lui a valu un Tony Award.

Une légende nous a quittés. Mais ce qu’elle nous a donné a transformé l’image de soi de millions de femmes et de filles noires. Elle est la mère artistique de Lupita et Viola et de tant d’actrices noires aujourd’hui qui marchent sur le chemin qu’elle a tracé si sans compromis. Son art nous a tous enrichis et reste avec nous.