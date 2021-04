Le fentanyl, l’oxycodone et la morphine sont une puissante arme à double tranchant lorsqu’il s’agit de réduire la souffrance des patients; d’une part, ils procurent un soulagement puissant et efficace de la douleur, mais d’autre part, ils peuvent de plus en plus se frayer un chemin vers la mort douloureuse par dépendance.

Plutôt que d’essayer de marcher sur la corde raide et de s’attaquer au délicat équilibre consistant à gérer un puissant soulagement de la douleur tout en évitant les effets secondaires puissants et souvent dommageables, John Traynor PhD et Andrew Alt PhD et leur équipe de l’Université du Michigan Edward F. Domino Research Le centre a examiné la capacité actuelle du corps à bloquer la douleur.

Les médicaments opioïdes agissent sur les récepteurs du cerveau et peuvent souvent inonder le système du patient, conduisant à un état presque euphorique où il y avait autrefois de la douleur et de la misère.

L’équipe a cherché une solution plus précise dans le corps et a examiné le récepteur mu-opioïde, qui se lie aux analgésiques naturels du corps, aux endorphines endogènes et aux enképhalines.

L’aspect analgésique des médicaments opioïdes qui agissent avec ces récepteurs a un coût, y compris, mais sans s’y limiter, la somnolence, les difficultés respiratoires, les nausées et la constipation qui, aussi inconfortables soient-elles, n’empêchent pas la dépendance.

«Normalement, lorsque vous souffrez, vous libérez des opioïdes endogènes, mais ils ne sont tout simplement pas assez forts ou assez durables», dit Traynor.

L’équipe a émis l’hypothèse que des substances appelées modulateurs allostériques positifs pourraient être déployées pour améliorer les analgésiques naturels du corps et ainsi réduire le besoin d’un soulagement plus spectaculaire et généralisé de la douleur fourni par les opioïdes.

Ils ont découvert qu’un modulateur allostérique positif particulier, connu sous le nom de BMS-986122, peut renforcer la capacité des enképhalines à activer le récepteur mu-opioïde d’une manière plus proche d’un missile guidé par laser de soulagement de la douleur plutôt que de la bombe à tapis offerte par les opioïdes, avec leurs effets secondaires qui en résultent.

Ces modulateurs ne fonctionnent qu’en présence d’endorphines ou d’enképhalines, ils procurent donc plus de soulagement de la douleur à la demande plutôt que d’engourdir tout le système sur une période continue.

Ils n’imitent pas l’emplacement de liaison utilisé par les opioïdes, se liant ailleurs, améliorant ainsi le soulagement global de la douleur d’une manière plus ciblée, permettant au corps humain de « peindre la cible » plutôt que d’éliminer la douleur et de causer des problèmes gastro-intestinaux tels que des nausées et constipation.

« Lorsque vous avez besoin d’enképhalines, vous les libérez de manière pulsatile dans des régions spécifiques du corps, puis elles sont métabolisées rapidement », explique Traynor. «En revanche, une drogue comme la morphine inonde le corps et le cerveau et reste pendant plusieurs heures.»

L’équipe a testé le modulateur en isolant un récepteur purifié et en mesurant la réponse aux enképhalines, et a constaté que des niveaux inférieurs d’enképhalines étaient nécessaires pour déclencher la réponse requise.

Lors de tests sur souris, suivis par de nombreuses expériences d’électrophysiologie, les chercheurs ont constaté que les récepteurs opioïdes étaient plus fortement déclenchés mais sans le même impact sur la respiration, la fonction gastro-intestinale ou le risque de franchir le seuil de dépendance.

Ils évalueront maintenant la capacité d’améliorer les effets de soulagement de la douleur des opioïdes endogènes, mais dans un ensemble différent de conditions; le stress et la douleur chronique, qui sont plus prolongés et peuvent souvent pousser les patients à la dépendance et potentiellement à la dépendance.

«Bien que ces molécules ne résoudront pas la crise des opioïdes,» cautiomns Traynor, «Ils pourraient le ralentir et l’empêcher de se reproduire, car les patients souffrant de douleur pourraient prendre ce type de médicament au lieu d’un opioïde traditionnel.»

