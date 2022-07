Le pouvoir d’un texte d’enregistrement décontracté

Les vérifications les plus surprenantes (de la part de ceux qui n’avaient pas été en contact récemment) avaient tendance à être particulièrement puissantes.

Le Dr Liu et ses collègues chercheurs ont maintenu la barre pour ce qui comptait comme tendre la main intentionnellement bas : un bref appel, un SMS ou un e-mail, ou un petit cadeau, comme des biscuits ou une plante.

(Les chercheurs ne se sont pas concentrés sur les interactions sur les réseaux sociaux dans l’étude, mais le Dr Liu a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de supposer que tendre la main à quelqu’un sur Facebook ou Instagram serait moins significatif.)

Et le fait que ces vérifications rapides et simples aient été significatives encouragera, espérons-le, les gens à contacter leurs contacts sociaux plus souvent “juste parce que”, ont déclaré les chercheurs.

Ce n’est pas la seule recherche récente à souligner le pouvoir des petits moments de connexion. Une autre étude, publiée dans The American Journal of Geriatric Psychiatry, a révélé que le fait d’avoir des interactions sociales positives est lié à un sentiment de détermination chez les personnes âgées. Cela s’ajoute au nombre croissant de recherches qui suggèrent que les personnes avec lesquelles nous passons du temps quotidiennement ont un “impact très important” sur notre bien-être, a déclaré Gabrielle Pfund, chercheuse postdoctorale au département des sciences sociales médicales de la Feinberg School of Northwestern University. Medicine et un chercheur sur cette étude. (Au moment de l’étude, le Dr Pfund travaillait avec une équipe de l’Université de Washington à St. Louis.)

Pourtant, les nouvelles études arrivent à un moment difficile pour l’amitié et la connexion aux États-Unis, qui sont en proie à une crise de solitude qui s’est compliquée – et plus aiguë – pendant la pandémie.