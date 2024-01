Le pouvoir du mignon : doux, câlin et conquérant le monde

Au-delà des chats, il y a une salle sur le kawaii, la culture japonaise de la gentillesse, et une autre qui montre comment les progrès des techniques de production de masse ont permis de tirer d’énormes profits de la capacité bizarre de la gentillesse à attiser nos émotions. Prenez la poupée Kewpie, qui était autrefois fabriquée à partir de porcelaine biscuit fragile jusqu’à ce que l’invention du celluloïd change son avenir. Les poupées de porcelaine se cassaient, coûtaient cher à fabriquer et leurs doigts étaient pointus et durs ; les poupées en plastique étaient plus faciles et moins chères à produire, et les petites filles pouvaient les serrer dans leurs bras jusqu’à la mort sans effets néfastes. (Il y a un mot dans la langue tagalog des Philippines pour désigner le sentiment de vouloir serrer quelque chose de mignon jusqu’à ce que celui-ci, ou vous, explosiez : gigil).

Les relations entre les consommateurs et les produits définissent également cinq groupes thématiques d’objets et d’images (ou « catégories mignonnes », selon le catalogue de l’exposition). Une exposition intitulée « Cry Baby » examine comment l’apparence de vulnérabilité et d’impuissance – des poupées aux grands yeux tristes, des arcs-en-ciel pleurant des larmes multicolores, une peinture de Margaret Keane représentant une fille en pleurs tenant un chat – encourage les consommateurs à sentir qu’ils font d’une manière ou d’une autre le même effet. objet mignon, une faveur en l’achetant. « Sugar-Coated Pill », qui comprend une peluche OxyContin et une photographie d’Adolf Hitler se penchant pour nourrir un bébé cerf, examine la manière dont la gentillesse peut être utilisée pour adoucir ou déguiser le laid. Une autre exposition, « Play Together », examine le sentiment de communauté que la gentillesse peut créer à l’ère numérique. Cela soulève également des questions sur le type d’évasion qui nous est réellement offert en jouant à Animal Crossing pendant des heures ou en constituant une solide collection de My Little Ponies.