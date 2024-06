Le pouvoir des animaux de compagnie contre la solitude

asie.marangio // Shutterstock

Si vous êtes propriétaire d’un animal de compagnie, vous savez probablement qu’avoir un lien significatif avec un animal de compagnie peut avoir plusieurs avantages pour la santé. Selon le Instituts nationaux de la santé et l’organisation indépendante à but non lucratif AideGuide.org, la possession d’un animal de compagnie peut réduire le stress, l’anxiété et la dépression, améliorer la santé cardiaque en abaissant la tension artérielle, les taux de cholestérol et de triglycérides, et aider les enfants à développer des compétences sociales et émotionnelles. Mais saviez-vous que les animaux de compagnie peuvent également aider à lutter contre la solitude ?

Plusieurs études ont étudié l’impact potentiel de la compagnie d’un animal de compagnie sur la solitude et l’isolement social, et bien que la relation nécessite encore des recherches plus approfondies, il existe des preuves que votre compagnon à fourrure, à écailles ou à plumes peut aider à conjurer les sentiments d’isolement.

Pour voir comment les parents d’animaux de compagnie s’en sortent et ce que dit la science à ce sujet, Pettable a trié les recherches existantes explorant la relation entre la possession d’un animal de compagnie et la solitude, y compris diverses études scientifiques, revues et enquêtes crédibles.

La propagation de la solitude

Selon des experts comme le Dr Vivek H. Murthy, chirurgien général américain, la solitude aux États-Unis est bien plus qu’un simple problème pour les personnes âgées, célibataires ou vivant dans des zones reculées. C’est une épidémie.

Dans un avis général de 2023, Murthy a écrit que environ la moitié des adultes vivant aux États-Unis ont déclaré se sentir seuls, même avant le début de la pandémie de COVID-19.

« La solitude est bien plus qu’un simple sentiment désagréable : elle nuit à la santé individuelle et sociétale. Elle est associée à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, de démence, d’accident vasculaire cérébral, de dépression, d’anxiété et de décès prématuré », a ajouté Murthy. « L’impact sur la mortalité d’être socialement déconnecté est similaire à celui provoqué par le fait de fumer jusqu’à 15 cigarettes par jour, et même supérieur à celui associé à l’obésité et à l’inactivité physique. »

Bien que nouer des relations sociales humaines plus solidaires et plus solides soit un moyen supplémentaire de contribuer à réduire la solitude, cela n’est pas toujours facile pour tout le monde, ni physiquement ni émotionnellement. Heureusement, il y a de plus en plus de preuves que 2 foyers américains sur 3 ont déjà un outil potentiel pour lutter contre la solitude juste devant eux, un animal de compagnie.

Ressentir, c’est croire

Dans une enquête représentative à l’échelle nationale auprès des non-propriétaires d’animaux et des propriétaires d’animaux de compagnie menée par le Human Animal Bond Research Institute et Mars Petcare, plus de 4 répondants sur 5 (85 %) conviennent que l’interaction avec un animal de compagnie pourrait aider à réduire la solitude, tandis que 3 personnes sur 4 (76 %) conviennent que les interactions entre humains et animaux de compagnie peuvent avoir un impact positif sur l’isolement social. Parmi les propriétaires d’animaux interrogés, 4 sur 5 ont déclaré que leur animal les aidait à se sentir moins seuls, et plus de la moitié (54 %) ont répondu que leur animal de compagnie les aidait à se connecter avec d’autres humains.

D’autres études confirment qu’en général, les propriétaires d’animaux ont tendance à croire que la compagnie d’un animal est bénéfique pour leur santé mentale globale et aide à apaiser la solitude.

Une étude publié dans la revue Animals en 2021 a mené une enquête en ligne auprès de 1 199 participants, dont 84 % ont déclaré avoir au moins un animal de compagnie. Dans l’étude, la plupart des personnes interrogées ont estimé que leurs animaux de compagnie avaient eu un impact positif sur leur bien-être mental pendant la pandémie de COVID-19. Environ 85 % des répondants possédant des chiens et environ 3 répondants sur 4 possédant des chats estiment que leurs animaux de compagnie ont un « effet extrêmement ou modérément positif » sur leur santé mentale.

Parfois, le simple fait de croire que vous faites quelque chose pour lutter contre un problème de santé mentale ou physique peut en réalité aider à le traiter. Des recherches scientifiques récentes soutiennent même l’idée que, dans certains cas, l’effet placebo peut être aussi efficace comme les traitements médicaux traditionnels.

Mais lorsqu’il s’agit de preuves scientifiques solides, le jury ne sait toujours pas si la possession d’un animal de compagnie a un impact fort ou significatif sur la solitude et l’isolement social chez les humains. Dans l’article publié dans Animals cité ci-dessus, les auteurs résument : « Conformément aux recherches antérieures, ces résultats indiquent que les gens croient que leurs animaux de compagnie ont influencé positivement leur vie pendant la pandémie, mais il y a un manque de preuves quantitatives pour étayer ces croyances. »

La science dit

UN Bilan scientifique 2022 publié dans Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology analysant les résultats de 24 études axées sur la possession d’animaux de compagnie et sur des niveaux inférieurs d’isolement social ou de solitude, a également révélé que seule une partie des études incluses avait établi une association significative entre la possession d’animaux de compagnie, l’isolement social et la solitude. Plus spécifiquement, concernant la solitude, les auteurs ont écrit que « les études menées après l’épidémie de COVID-19 ont montré pour la plupart que la possession d’un animal de compagnie peut contribuer à réduire les niveaux de solitude, mais n’ont pas révélé d’association globalement significative jusque-là ».

Un examen antérieur publié en 2015 par la revue Anthrozoös a évalué des études quantitatives sur les animaux de compagnie et la solitude humaine à partir de cinq grandes bases de données électroniques. Il a conclu que sur les 21 études qui répondaient à leurs critères, toutes sauf une étaient « sous-alimentées ». Dans le jargon scientifique, une étude est considérée comme de faible puissance si elle n’inclut pas un échantillon suffisamment grand pour fournir une réponse significative à la question de recherche.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires avant de pouvoir affirmer scientifiquement que votre bébé à fourrure – ou tout autre compagnon animal bien-aimé – peut aider à prévenir ou à combattre les sentiments de solitude ou d’isolement social, cela ne veut pas dire qu’il ne le fera pas. Il peut être extrêmement difficile de répondre aux questions de recherche qui reposent en grande partie sur des liens perçus (c’est-à-dire ce que les gens pensent par rapport à la réalité prouvée). La mesure dans laquelle un animal de compagnie peut réduire la solitude dépend également très probablement, au moins en partie, de l’étroitesse du lien entre son propriétaire et son animal.

Pourtant, malgré les incertitudes qui subsistent et qui sont actuellement réputées, les grandes agences de santé comme le NIH continuent de soutenir l’idée selon laquelle la possession d’un animal de compagnie peut réduire la solitude, apporter du confort et renforcer le sentiment de soutien social. Selon l’American Psychiatric Association, une autorité de premier plan en matière de santé mentale humaine aux États-Unis, les animaux de compagnie sont également de plus en plus utilisés pour augmenter les traitements de santé mentale et soutenir le bien-être mental.

Même si les données scientifiques ne sont pas encore au point, si vous faites partie du nombre croissant de personnes aux prises avec la solitude ou l’isolement social, cela peut être une bonne idée d’envisager d’ajouter un ami animal à votre vie. Au cas où vous seriez prêt à devenir gardien d’un animal de compagnie, des groupes comme la Humane Society des États-Unis et l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals vous demandent d’envisager d’adopter un ami à fourrure, peut-être en aidant ces compagnons à éviter. un peu de solitude qui leur est propre.

Montage de l’histoire par Carren Jao. Copie éditée par Paris Close.

Cette histoire est apparue à l’origine sur Pettable et a été produite et distribuée en partenariat avec Stacker Studio.