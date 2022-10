Le pouvoir de Xi en Chine s’accroît après une montée en puissance imprévue

BEIJING (AP) – Lorsque Xi Jinping est arrivé au pouvoir en 2012, on ne savait pas quel genre de dirigeant il serait.

Son personnage discret au cours d’une ascension constante dans les rangs du Parti communiste au pouvoir de longue date ne laissait aucunement entendre qu’il deviendrait l’un des dirigeants les plus dominants de la Chine moderne, ou qu’il mettrait le pays économiquement et militairement ascendant sur une trajectoire de collision. avec l’ordre international dirigé par les États-Unis.

Xi est presque certain d’obtenir un troisième mandat de cinq ans en tant que chef du parti à la fin d’un grand congrès du parti qui s’ouvre dimanche – une rupture avec une limite non officielle de deux mandats que d’autres dirigeants récents avaient suivie. Ce qui n’est pas clair, c’est combien de temps il restera au pouvoir et ce que cela signifie pour la Chine et le monde.

«Je vois Xi réussir au 20e congrès, principalement. Il s’agit de savoir à quel point il en sortira plus puissant », a déclaré Steve Tsang, directeur du China Institute à la London University School of Oriental and African Studies. “Il ne sort pas l’air plus faible.”

Il a déjà amassé et centralisé le pouvoir au cours des 10 dernières années d’une manière qui dépasse de loin ses prédécesseurs immédiats, Hu Jintao et Jiang Zemin, et rivalise même avec les deux autres dirigeants dominants du Parti communiste – Mao Zedong, qui a dirigé le pays jusqu’à sa mort en 1976. , et Deng Xiaoping, qui a lancé la Chine en 1978 alors qu’elle sortait de la pauvreté pour devenir la deuxième économie mondiale.

L’une des politiques phares de Xi a été une campagne anti-corruption qui a été populaire auprès du public et lui a commodément permis d’écarter des rivaux potentiels. Un ancien ministre de la Justice et un ancien vice-ministre de la Sécurité publique ont été condamnés à mort avec sursis le mois dernier.

La campagne anti-corruption continue, a déclaré Tsang, montre que “quiconque se dresse sur son chemin sera écrasé”.

Xi, 69 ans, avait le bon pedigree pour grimper au sommet. Il a connu une jeunesse privilégiée à Pékin en tant que fils de Xi Zhongxun, ancien vice-premier ministre et commandant de la guérilla dans la guerre civile qui a amené les communistes de Mao au pouvoir en 1949.

Sa famille, cependant, s’est heurtée aux caprices du régime de Mao pendant l’anarchie de la Révolution culturelle de 1966-76, qui a banni les intellectuels à la campagne et en a soumis beaucoup à l’humiliation publique et aux coups brutaux au nom de la lutte des classes.

Son père a été emprisonné et Xi, à l’âge de 15 ans, a été envoyé vivre dans un village rural pauvre de la province du Shaanxi en 1969 dans le cadre de la campagne de Mao pour que les jeunes urbains éduqués apprennent des paysans. Il vivait comme les villageois dans une cabane creusée dans les falaises de la région.

On dit que cette expérience a endurci Xi et lui a donné une compréhension des luttes de la population rurale. Il est resté dans le village pendant six ans, jusqu’à ce qu’il reçoive une bourse convoitée à la prestigieuse université Tsinghua de Pékin.

« Les couteaux sont aiguisés sur la pierre. Les gens sont raffinés par les difficultés », a déclaré Xi à un magazine chinois en 2001. « Chaque fois que je rencontrais des problèmes plus tard, je pensais juste à quel point il avait été difficile de faire avancer les choses à l’époque et rien ne semblait alors difficile.

Après l’université, Xi a commencé son ascension dans les rangs bureaucratiques avec un passage de trois ans au ministère de la Défense. Il a ensuite été nommé chef du parti d’un comté au sud de Pékin avant de passer 17 ans dans la province du Fujian, commençant comme vice-maire de la ville de Xiamen en 1985 et passant par une série de postes au gouverneur de la province en 2000.

Un premier mariage s’est effondré au bout de trois ans et, en 1987, il a épousé sa femme actuelle, Peng Liyuan, chanteuse bien connue et officier de la troupe de chant et de danse de l’Armée populaire de libération. Ils ont une fille, Xi Mingze, qui a étudié à l’Université de Harvard et n’a aucun rôle public dans la politique chinoise.

Alfred Wu, qui couvrait Xi pour les médias d’État chinois dans le Fujian, se souvient de lui comme calme et discret, affirmant qu’il n’était pas aussi affirmé qu’il l’est devenu en tant que dirigeant national.

“Aujourd’hui, Xi Jinping est totalement différent de Xi Jinping en tant que gouverneur”, a déclaré Wu, aujourd’hui professeur agrégé de politique publique à l’Université nationale de Singapour.

Xi a été transféré dans la province voisine du Zhejiang en 2002, où il a été chef du parti pendant plus de quatre ans, la position la plus élevée devançant le gouverneur. Il a ensuite été brièvement nommé secrétaire du parti dans la ville voisine de Shanghai en 2007, après la chute de son prédécesseur dans un scandale de corruption.

Au cours de son séjour dans le Fujian, le Zhejiang et Shanghai, Xi était principalement considéré comme un pragmatique qui n’a pas lancé de propositions audacieuses, mais a généralement soutenu les réformes économiques que Deng avait initiées et dont bénéficiaient des zones côtières particulières telles que ces trois juridictions.

Il s’est également prononcé contre la corruption en tant que gouverneur du Fujian après un important scandale de contrebande, un indice peut-être de la répression nationale qui a suivi son ascension au sommet.

Xi a été propulsé à la direction nationale en 2007. C’est à ce moment-là qu’il a rejoint le tout-puissant Comité permanent du Politburo du Parti communiste, prélude à sa nomination à la tête du prochain congrès en 2012.

Xi a pris le contrôle des questions économiques et militaires et a inscrit son nom dans la constitution du parti aux côtés de Mao en ajoutant une référence à son idéologie – la pensée de Xi Jinping.

L’idéologie est vague mais met l’accent sur la relance de la mission du parti en tant que leader politique, économique, social et culturel de la Chine et son rôle central dans la réalisation de l’objectif de « rajeunissement national », la restauration du pays à une position de premier plan dans le monde.

Son gouvernement a accru le rôle de l’industrie d’État tout en lançant des mesures de répression contre les monopoles et la sécurité des données contre des entreprises privées de haut vol, notamment le géant du commerce électronique Alibaba Group et Tencent Holding, le propriétaire du service de messagerie populaire WeChat.

Xi a également relancé un slogan de propagande des années 1950 “prospérité commune” en clin d’œil à un fossé grandissant entre les riches et les pauvres, bien qu’il ne soit pas clair si le gouvernement prévoit des initiatives majeures pour y remédier.

Alors que l’économie s’affaiblit à cause des restrictions de l’ère de la pandémie et d’une répression gouvernementale contre la spirale de la dette immobilière, on s’inquiète de plus en plus que Xi s’éloigne de la stratégie de «réforme et d’ouverture» de Deng qui a généré quatre décennies de croissance.

Wu considère Xi comme un disciple de Mao qui s’est rebellé contre Deng, qui a permis au secteur privé de prospérer et a recherché des relations positives avec l’Occident. “Il est vraiment anti-américain et anti-occidental”, a déclaré Wu.

L’approche plus conflictuelle de Xi découle de la conviction que le moment est venu pour une Chine plus forte de jouer un rôle plus important dans les affaires internationales et de résister aux pressions extérieures.

Xi a contrarié le Japon, l’Inde et d’autres voisins asiatiques en faisant valoir des revendications sur des îles contestées dans les mers de Chine méridionale et orientale et sur des territoires situés en hauteur dans l’Himalaya. Il a également intensifié la pression militaire et diplomatique sur Taiwan, la démocratie insulaire qui, selon le Parti communiste, appartient à la Chine.

Les relations avec les États-Unis ont chuté à leur plus bas niveau depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1979, l’administration Biden maintenant les tarifs imposés par l’ancien président Donald Trump et bloquant l’accès chinois aux technologies américaines importantes.

Si quelqu’un à la direction du parti pense que Xi mène le pays dans la mauvaise direction, c’est difficile à déchiffrer, étant donné le système politique opaque de la Chine et le contrôle des médias.

“Nous ne savons pas si les gens au plus haut niveau pensent que Xi Jinping est médiocre ou non”, a déclaré Joseph Torigian, expert en politique chinoise à l’Université américaine de Washington.

En Chine, le Parti communiste sous Xi a renforcé la surveillance, resserré le contrôle déjà strict de la parole et des médias et réprimé davantage la dissidence, censurant même les opinions légèrement critiques et emprisonnant ceux qui, selon lui, sont allés trop loin.

Les autorités ont détenu environ un million ou plus de membres de groupes ethniques à prédominance musulmane dans la région chinoise du Xinjiang dans le cadre d’une dure campagne anti-extrémisme qualifiée de génocide par les États-Unis. À Hong Kong, le gouvernement de Xi a répondu aux manifestations massives par une loi sévère sur la sécurité nationale qui a éliminé l’opposition politique et modifié la nature autrefois libre de la ville.

Xi est confronté à un défi pour les dures politiques « zéro-COVID » de son gouvernement, qui ont fait des ravages économiques et humains. De petits groupes de résidents ont organisé des manifestations lors d’un verrouillage de deux mois à Shanghai plus tôt cette année.

Lors d’une rare manifestation politique, quelqu’un a accroché cette semaine des banderoles sur une autoroute surélevée à Pékin appelant à la liberté, et non au confinement, et à des grèves ouvrières et étudiantes pour forcer Xi à partir. Ils ont été rapidement retirés, la police a été déployée et toute mention de l’incident a été rapidement effacée d’Internet.

Le gouvernement est resté fidèle à la politique, qui était auparavant considérée comme un succès alors que le COVID-19 ravageait d’autres parties du monde. Bien qu’il y ait une insatisfaction latente, en particulier alors que la vie revient à la normale dans d’autres parties du monde, la plupart des gens n’osent pas s’exprimer.

Les journalistes d’Associated Press Dake Kang et Joe McDonald ont contribué à cette histoire.

Ken Moritsugu, Associated Press