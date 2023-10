Le pouvoir de vote des Noirs augmente en Alabama alors que de nouveaux districts de la Chambre des représentants des États-Unis sont choisis par les juges fédéraux

MONTGOMERY, Alabama (AP) – Les juges fédéraux ont choisi jeudi de nouvelles lignes du Congrès pour l’Alabama afin de donner à l’État du Sud profond une deuxième circonscription où les électeurs noirs constituent une partie substantielle de l’électorat.

Les juges sont intervenus pour choisir une nouvelle carte du Congrès après avoir jugé que celle dessinée par l’Alabama avait dilué illégalement le pouvoir de vote des résidents noirs et que les législateurs républicains n’avaient pas réussi à remédier à la violation de la loi sur les droits de vote lorsqu’ils ont adopté de nouvelles lignes cet été.

Cela prépare le terrain pour potentiellement faire passer un siège de la Chambre des représentants des États-Unis du contrôle républicain au contrôle démocrate et pour que l’État ait pour la première fois un deuxième représentant noir au Congrès.

« C’est un jour historique pour l’Alabama. Ce sera la première fois que les électeurs noirs auront la possibilité d’élire les candidats de leur choix dans deux districts du Congrès », a déclaré Deuel Ross, avocat du NAACP Legal Defence Fund qui représentait les plaignants dans cette affaire.

En 2021, les électeurs noirs ont déposé une plainte contestant le plan existant de l’État en tant que gerrymander racial illégal. En juin, la Cour suprême a confirmé la conclusion du panel de trois juges selon laquelle la carte précédente de l’Alabama – avec un district à majorité noire sur sept dans un État qui compte 27 % de noirs – violait probablement la loi fédérale sur le droit de vote. Le panel de trois juges a déclaré que l’État devrait avoir deux districts où les électeurs noirs sont majoritaires ou proches de celui-ci.

Le panel a sélectionné l’un des trois plans proposés par un expert nommé par le tribunal qui modifie les limites du district 2 du Congrès, désormais représenté par le républicain Barry Moore, qui est blanc. Le district du sud-est de l’Alabama s’étendra vers l’ouest à travers l’État. Les résidents noirs passeront de moins d’un tiers de la population en âge de voter du district à près de 50 %.

« Nous sommes heureux de voir ce processus aboutir à ce qu’un tribunal fédéral sélectionne une carte qui permet à tous les habitants de l’Alabama de faire entendre leur voix », a déclaré jeudi la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

Les lignes ordonnées par le tribunal en Alabama surviennent alors que des affaires de redécoupage sont en cours en Louisiane, en Géorgie et ailleurs. L’ancien procureur général des États-Unis, Eric Holder, président du Comité national de redécoupage démocrate, a déclaré que les autres États devraient considérer la décision de l’Alabama comme un exemple d’« équité fondamentale » et un « avertissement selon lequel refuser une représentation égale aux électeurs noirs, violer la loi sur les droits de vote, et défier les ordonnances des tribunaux fédéraux est un lien direct avec un passé odieux et ne sera plus toléré.

Le Parti républicain de l’Alabama a déclaré dans un communiqué qu’il était déçu de cette décision. Le GOP de l’État a déclaré que le tribunal avait choisi une carte qui est la plus susceptible d’aboutir à l’élection d’un candidat démocrate, au lieu du plan proposé avec la population minoritaire la plus élevée.

« Nous pensons que les districts du Congrès de l’Alabama devraient représenter les communautés de notre État et ne pas être basés sur le programme libéral démocrate ou sur la couleur de la peau des gens », a déclaré le Parti républicain de l’Alabama dans un communiqué.

Les juges ont déclaré que la nouvelle carte doit être utilisée lors des prochaines élections, notant que les résidents de l’Alabama en 2022 ont voté sous une carte qu’ils avaient jugée illégale après que la Cour suprême a suspendu leur ordonnance pour entendre l’appel de l’État.

Les plaignants dans cette affaire ont célébré jeudi la victoire survenue après un parcours judiciaire sinueux de deux ans.

« Il est vraiment difficile de souligner à quel point les gens sont habitués à être ignorés… C’est le début d’un autre chapitre », a déclaré Evan Milligan, le principal plaignant dans cette affaire.

Selon la nouvelle carte, le district 2 s’étendra vers l’ouest jusqu’à la frontière du Mississippi, englobant la capitale Montgomery, les comtés occidentaux de la ceinture noire et une partie de la ville de Mobile. Il était autrefois concentré dans le coin sud-est de l’État. Selon la nouvelle carte, les résidents noirs représenteront 48,7 % de la population en âge de voter. Le maître spécial a déclaré qu’une analyse montrait que les candidats préférés par les électeurs noirs auraient remporté 16 des 17 élections récentes dans la circonscription rénovée.

La nouvelle carte pourrait opposer deux membres républicains actuels du Congrès en 2024, et également attirer une foule de personnes en lice pour le district 2 remanié. La maison de Moore se trouve maintenant dans le district 1, actuellement représenté par le représentant républicain Jerry Carl. Moore pourrait retourner dans le district 2 pour se présenter ou tenter de défier Carl, qui se présente à nouveau. Moore a déclaré jeudi qu’il réfléchissait « dans la prière » à ce qu’il fallait faire.

Kim Chandler, Associated Press