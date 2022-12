Le pouvoir de Sam Bankman-Fried dépendait de la croyance

Le 16 septembre, “Squawk Box” de CNBC a diffusé un segment sur Sam Bankman-Fried – le directeur général, à l’époque, de l’échange de crypto-monnaie FTX – et sa récente vague d’acquisitions à la suite d’un ralentissement de l’industrie. “Ils l’appellent le JP Morgan de la crypto, n’est-ce pas?” a demandé l’hôte, comparant Bankman-Fried à un financier avec tant d’argent qu’il a soutenu une myriade de banques défaillantes afin de stabiliser l’ensemble du secteur financier. “Le chevalier blanc de la crypto”, lit le texte au bas de l’écran.

Sur une photo de Bankman-Fried trottant dans un parking aux Bahamas, un journaliste a répété des faits que j’en suis venu à considérer comme la litanie précrash de Sam Bankman-Fried : Il est multimilliardaire à 30 ans, il conduit une Toyota Corolla, il vit aux Bahamas avec neuf colocataires et un goldendoodle. Il est devenu plus riche, plus rapidement, que presque n’importe qui dans l’histoire, après avoir lancé sa société la plus connue en 2019. Dans une interview, il s’est perché sur un tabouret et a parlé des mouvements qui ont attiré la comparaison de Morgan: des investissements sacrificiels que son entreprise a faits dans l’intérêt de sauver, selon ses mots, le plus grand «écosystème» cryptographique.

Deux mois plus tard, le récit «White Knight» a été jeté dans la poubelle du bureau et incendié. La publication cryptographique CoinDesk avait signalé des documents cela a ébranlé la confiance des gens dans les entreprises de Bankman-Fried, et bientôt presque tout le monde, à l’exception du goldendoodle – investisseurs, clients, employés – s’est précipité vers les portes. En un clin d’œil, Bankman-Fried a été destitué de son poste de directeur général et FTX a déposé son bilan. Le L’édition du 11 novembre de “Squawk Box” mettait en vedette Anthony Scaramucci, dont SkyBridge Capital a vendu une participation de 30% de son fonds à Bankman-Fried à l’époque de ces renflouements “White Knight”. “Je ne veux pas parler de fraude pour le moment, car c’est en fait un terme juridique”, a-t-il déclaré. Mais vous avez senti qu’il avait très envie de l’appeler fraude, le mot juridique.

La rapidité de ce changement, en particulier dans les médias financiers, était suffisante pour donner un coup de fouet à un observateur occasionnel. Dans 2021, Forbes a présenté Bankman-Fried sur sa couverture pour sa liste des 400 Américains les plus riches, avec un profil dynamique à l’intérieur axé sur les promesses du jeune milliardaire de faire don de sa richesse croissante. Passez à l’automne dernier et le magazine a publié une vidéo intitulée “‘Devil in Nerd’s Clothes’: Comment Sam Bankman-Fried a trompé tout le monde.”