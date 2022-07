Le pouvoir de Mme Marvel s’étend dans la vie réelle en rassemblant les générations

Je suis une grand-mère canadienne de 72 ans d’origine pakistanaise vivant à Toronto. J’ai deux fils, 36 et 38 ans, et quatre petits-enfants, âgés de 14 à 7 ans. Mes petits-enfants ont un héritage mixte.

J’ai découvert Marvel pour la première fois par mon fils aîné, qui a été fan toute sa vie. Des bandes dessinées partout, l’emmenant au Comic-Con vêtu (ce que je pensais) étaient des tenues étranges et s’efforçant de comprendre le jargon de Marvel Cinematic Universe (MCU). Il a même une photo avec le fondateur de Marvel, Stan Lee, qu’il chérit et montre à sa fille et à ses neveux.

Mais ce n’est que lorsque j’ai eu mes petits-enfants que j’ai vraiment commencé à apprécier le MCU – je veux dire, comment pouvez-vous créer des liens avec les enfants, sauf en vous intéressant à ce qu’ils aiment? Une fois que je les ai emmenés voir “Iron Man”, j’étais accro et je peux dire avec fierté que j’ai vu tous les films Marvel avec eux. Je dois aussi avouer que je ne les comprends pas toujours (comme “Dr. Strange”) mais cela fait une belle conversation avec les petits-enfants, qui se précipitent pour expliquer l’histoire ou son contexte.

Ce fut un grand voyage dans l’univers Marvel, et mes petits-enfants pensent que je suis une grand-mère “cool”, qui est toujours à l’affût du prochain film Marvel.

C’est mon fils aîné qui m’a alerté sur le “Ms. Série Marvel ». Ayant une jeune fille, il avait hâte de lui montrer quelque chose qui parlait de son héritage. Nous avons vu le premier épisode de “Ms. Marvel” ensemble en famille – quelle expérience incroyable. Les adultes ont adoré et les petits-enfants aussi.

Pour mes fils, cela résonnait avec leur éducation au Canada; pour mes petits-enfants, il y avait des nuances qu’ils voyaient autour d’eux, même s’ils grandissent dans des foyers différents. Mon fils aîné dit que ce fut une joie de voir les « yeux de sa fille s’illuminer en regardant un jeune super-héros pakistanais ».

L’écrivain de la série Bisha Ali a capturé l’essence d’une famille pakistanaise vivant en Amérique du Nord avec la dynamique des jeunes et des anciennes générations. Ceux qui reprochent à la famille de ne pas être “assez pakistanais” devraient parler aux enfants comme le mien, qui se rapportent à la famille Khan comme si c’était la leur.

Dans le premier épisode, lorsque le père demande à Kamala de dire “Bismillah” lorsqu’elle passe son examen de conduite, les enfants et les petits-enfants se sont retournés et m’ont regardé. Bismillah (qui signifie “au nom d’Allah”) est utilisé par les musulmans avant qu’ils ne commencent quoi que ce soit, et j’ai appris à ma famille à le dire assis dans la voiture ou avant les repas. Ils ont découvert que je n’étais pas le seul à l’avoir dit.

Mes fils racontent la scène de la mosquée, le “voleur de chaussures” (parce que les chaussures se mélangent souvent et disparaissent lors des prières), les célébrations de l’Aïd, les restrictions sur la culture pop, la mauvaise prononciation des noms et l’organisation générale de la famille, avec quelques étant plus religieux que les autres.

Ce que j’aime chez “Ms. Marvel » sont les nuances subtilement tissées de tant de petites choses qui font partie de notre héritage pakistanais. Mes petits-enfants m’ont demandé d’expliquer ce qu’était la “partition”. C’est merveilleux de pouvoir parler de l’origine de leurs ancêtres. Ma petite-fille était fascinée par le hijab exotique porté par Nakia, et nous avons eu une discussion saine sur le choix et plus tard sur les «commérages» (relatifs aux «tantines»).

Le mercredi, je vais en dialyse et j’ai hâte de rentrer chez moi pour voir le prochain épisode de “Ms. Marvel” avec ma famille à mes côtés. Il illumine ma journée.

L’émission est bien plus qu’une simple série télévisée – c’est un lien entre les générations, et je ne remercierai jamais assez Disney et toute l’équipe pour avoir rendu cela possible.

