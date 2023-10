Le pouvoir de MAGA ébranle l’establishment américain — RT World News

Le drame de McCarthy montre qu’un petit groupe de représentants peut réellement changer les choses à Washington – même si cela ne conduit qu’au chaos.

L’ancien président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, vient d’être évincé de son poste de troisième plus haut fonctionnaire constitutionnel à Washington après qu’un contingent de législateurs républicains se soit joint aux démocrates pour le destituer.

Bien que les détails de cette situation soient, pour être honnête, assez hilarants et indiquent l’absence d’un plan sérieux de la part des membres du GOP, ils révèlent également ce qui est possible si les représentants élus américains tiennent réellement les pieds sur le feu.

Tout d’abord, un mot sur ce qui s’est passé. En un mot, le représentant de Floride, Matt Gaetz, a forcé le vote sur une motion visant à quitter le poste de président après avoir menacé de le faire la semaine dernière parce que McCarthy avait apparemment acquiescé aux démocrates en adoptant un projet de loi bipartite de dépenses temporaires, finançant le gouvernement jusqu’au 17 novembre et de peu. éviter une fermeture du gouvernement.

La suite n'est pas encore entièrement détaillée, mais certains rapports émergents de la presse de droite, comme Fox News, suggèrent que même les républicains qui ont rejoint Gaetz, tout d'abord, n'étaient même pas sûrs de leurs propres votes jusqu'à ce que au moment même où ils les ont lancés. Ils ne semblent pas non plus avoir de plan du tout.















Le président par intérim Patrick McHenry a ajourné la Chambre, car la seule chose qu’il peut faire est de former une session pour voter spécifiquement pour un nouveau président (cela n’est jamais arrivé auparavant et les règles sont vagues). Avec l’ajournement de la Chambre, aucune audience du Congrès ne peut avoir lieu, les assignations à comparaître ne peuvent pas être adoptées et les comités ne peuvent pas se réunir. C’est révélateur car les mêmes républicains qui ont évincé McCarthy mènent également une enquête de destitution contre le président Joe Biden. Sans orateur, le processus de destitution est interrompu.

Compte tenu de cela, il était insensé de la part de ces législateurs de voter contre McCarthy. Et c’est particulièrement le cas lorsqu’il a fallu près de deux mois de négociations pour l’installer en janvier dernier. Désormais, on ne sait pas où les choses iront ni combien de temps il faudra pour conclure des accords et trouver un nouvel orateur. Si cela prend le même temps qu’auparavant, une fermeture du gouvernement serait alors inévitable. Ce niveau de dysfonctionnement du Parti Républicain n’est pas seulement dû à une mauvaise gouvernance, mais aussi à une mauvaise politique, car cela permettrait aux démocrates de bien paraître en revanche.

« Suivez votre cœur, mais emportez votre cerveau avec vous. Le peuple américain attend de nous que nous gouvernions. Je conseille également à mes collègues de la Chambre d’être sûrs et de prendre vos médicaments », Le sénateur républicain de Louisiane, John Kennedy, a déclaré à la presse après le renvoi de McCarthy.

Dans le même temps, cette situation démontre très clairement que l'establishment – ​​surtout dans une période d'intense division partisane – n'est pas vraiment sûr. Même des personnalités puissantes comme McCarthy peuvent être détrônées par un petit contingent de représentants. Cela montre que des gens comme Jimmy Dore, une personnalité bien connue de YouTube, ont malheureusement raison pour une fois. Le soi-disant comédien a appelé les progressistes à refuser de voter pour Nancy Pelosi comme présidente alors que les démocrates contrôlaient la Chambre jusqu'à ce qu'un vote soit organisé sur l'assurance-maladie pour tous. Il s'avère qu'il avait tout à fait raison sur ce point.















Si « The Squad » (une équipe de législateurs démocrates relativement jeunes qui sont entrés à la Chambre avec un programme ultra-progressiste) avait eu une quelconque épine dorsale, comme Gaetz et sa bande de rebelles l’ont montré, ils auraient pu forcer un vote sur cette question importante et beaucoup d’autres. Ils ont certainement arraché des concessions à Pelosi et à l’establishment politique, lui faisant comprendre que sa position sur le piédestal dépend du soutien des progressistes et non l’inverse. Le fait qu’eux, qui sont censés être plus avisés et plus calculés que les mutins du MAGA, ne l’aient pas fait indique, à tout le moins, un manque d’engagement envers les valeurs qui les ont valu d’être élus.

De son côté, l’aile MAGA du Parti républicain fait des vagues : elle a fait du financement de l’Ukraine un sujet brûlant, a censuré le représentant Adam Schiff (un ennemi mortel de leur cause), a mis « la frontière » et a falsifié les allégations d’élections. La fraude est au premier plan, a mis à l’écart les Républicains de l’establishment tels que Liz Cheney et Mitt Romney, et ils construisent leur propre écosystème médiatique. Même si la débâcle auto-imposée des haut-parleurs manque clairement d’intention sérieuse, MAGA montre ses muscles – même si, parfois, pour rien.

Ceux qui sont censés se battre pour la classe ouvrière au Congrès exerceront-ils un jour la même pression ? C’est douteux, et il est également douteux que ces personnes soient sérieusement engagées à le faire, puisqu’elles disposent des mêmes outils que Gaetz et ses amis, mais refusent de les utiliser. Mais il ne fait aucun doute que la situation politique aux États-Unis devient bien plus intéressante.