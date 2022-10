Le pouvoir de limiter l’affichage des panneaux de campagne n’est pas illimité – Shaw Local

Un récent voyage de camping d’un week-end dans la région sans dérive du sud-ouest du Wisconsin était rafraîchissant pour de nombreuses raisons, mais avec un œil sur l’Illinois, le lecteur offrait des vues sur des panneaux de campagne entièrement différents de ceux que nous voyons suivre les équipes de baseball dans les banlieues.

En dehors de la course du gouverneur et de la campagne du Sénat américain, j’ai très peu d’idées sur qui se présente pour quoi dans l’État du blaireau, ce qui signifie beaucoup moins de réactions viscérales et plus de place pour la réflexion sur la conception, le placement et l’expression. Cela a amené le courrier électronique de la lectrice Debby Faust faisant référence à un avis de la Cour suprême des États-Unis de 1994, ville de Ladue (Missouri) contre Gilleo :

« Cette décision a donné aux propriétaires le droit d’afficher des panneaux avec une interférence minimale de la ville. Ma préoccupation est que de nombreux propriétaires de condos voudront peut-être exprimer leur opinion sur les élections à venir en affichant des pancartes ou des bannières dans l’espace qui leur appartient (fenêtres bien sûr; rarement à l’extérieur).

“Les règles et règlements de mon condo l’interdisent – et apparemment pratiquement toutes les associations de condos ont une règle similaire, qui, selon mon contact avec notre groupe de gestion immobilière, n’a jamais été contestée dont ils ont jamais entendu parler – le problème du premier amendement d’un conseil de copropriété ? Il semble qu’il n’y ait aucune chance pour un correctif avant novembre.

Scott T.Holland

Selon un résumé d’histoire de cas du Free Speech Center de la Middle Tennessee State University (mtsu.edu/premier-amendement), une banlieue de Saint-Louis a déclaré à Margaret Gilleo en décembre 1990 qu’elle ne pouvait pas avoir de pancarte dans son jardin s’opposant à la guerre dans le golfe Persique. Ladue s’est opposé plus tard à un plus petit signe Gilleo placé dans une fenêtre de la chambre. Bien que la Cour d’appel du huitième circuit ait déclaré que le problème était que l’ordonnance autorisait des choses comme les panneaux immobiliers et non ceux qui présentaient une opinion, l’avis de la Cour suprême s’est concentré sur les limites d’expression de la ville.

Ladue « a presque complètement exclu un moyen de communication vénérable qui est à la fois unique et important. Il a totalement interdit ce média aux messages politiques, religieux ou personnels », a écrit le juge John Paul Stevens dans l’avis unanime. « Même pour les plus aisés, les coûts supplémentaires en argent ou en temps qu’entraînent la publication d’une annonce dans un journal, la distribution de tracts dans la rue ou le fait de se tenir devant sa maison avec une pancarte tenue à la main peuvent faire la différence entre participer et ne pas participer à un débat public.

Les associations de copropriétaires et de propriétaires peuvent être plus restrictives que les codes municipaux, mais les Loi sur la propriété en copropriété de l’Illinois interdit les règles qui violent le premier amendement. Les politiques basées sur le temps (jours avant et après une élection) réussissent généralement, et le HOA peut toujours ergoter sur l’étendue des droits de propriété (les restrictions de conception de cour et de maison sont courantes), mais placer quelque chose à l’intérieur de votre propre fenêtre doit être complètement protégé.

Je ne suis pas avocat, mais il semble qu’ici l’Illinois ait juste assez de sanctuaire pour la parole.

