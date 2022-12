Le pouvoir de l’histoire – The New York Times

Prophétie auto-réalisatrice

L’histoire se reflète dans la Coupe du monde d’aujourd’hui. Le tournoi était une invention européenne, organisé pour la première fois en 1930 par l’instance dirigeante mondiale du football, la FIFA, après des désaccords avec la gestion du sport par les Jeux olympiques. Les puissances européennes ont également diffusé le jeu plus largement dans les endroits qu’ils avaient colonisés, et il a rapidement décollé en Amérique du Sud. La première Coupe du monde a même été organisée par un pays sud-américain, l’Uruguay.

Cette histoire a donné à l’Europe et à l’Amérique du Sud une longueur d’avance, qui au fil du temps s’est transformée en une prophétie auto-réalisatrice. Les pays européens et sud-américains avaient des racines historiques dans la Coupe du monde et ont mieux performé dans le tournoi, de sorte que les organisateurs ont fait de la place pour plus d’équipes de ces continents. Mais parce que l’Europe et l’Amérique du Sud ont obtenu plus de créneaux, les autres continents ont eu moins de chances de percer.

Considérez les créneaux de la Coupe du monde réservés à l’Europe et à l’Afrique : chaque continent a presque le même nombre d’équipes. Mais l’Europe a obtenu 13 places de qualification pour la Coupe du monde 2022, tandis que l’Afrique n’en a obtenu que cinq.

L’argent joue aussi un rôle. Basés dans certains des pays les plus riches du monde, les ligues, les équipes et les gouvernements européens peuvent dépenser plus pour développer de meilleurs joueurs et programmes de football. Les meilleurs joueurs du monde se rendent en Europe pour jouer dans ses ligues professionnelles très lucratives, largement considérées comme les ligues majeures du football masculin. “L’Europe est la banque du football”, a déclaré mon collègue Rory Smith, qui est au Qatar pour couvrir la Coupe du monde.

En raison de son succès historique dans le football, l’Amérique du Sud dispose également de plus d’infrastructures que les autres continents pour développer les joueurs et accueillir des ligues compétitives de premier ordre. C’est une autre façon dont la prophétie auto-réalisatrice s’est déroulée.