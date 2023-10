Le pouvoir de Frank Howard était énorme. Son humanité aussi.

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

PHOENIX — Pour un joueur qui a passé plus de saisons dans des uniformes qui disaient autre chose que « Washington » sur le devant que chez les Blancs des anciens Sénateurs, Frank Howard avait une réputation démesurée en tant que star du baseball de Washington. Cela est dû en grande partie aux circuits qu’il a frappés dans l’ancien stade RFK. C’est en grande partie à cause de sa présence. Les deux étaient le plus souvent décrits comme « imposants ».

À 6 pieds 7 pouces, Howard – décédé lundi à 87 ans – aurait pu être intimidant. Il était aimé à Washington parce qu’il n’était pas du tout le même.

“Vous contrastez sa taille avec son comportement”, a déclaré Phil Hochberg, animateur de longue date au stade RFK. “Il avait juste l’air d’être un gars sympa, sympa.”

“Un homme si gentil”, a déclaré Jim Bowden, le directeur général des Nationals de Washington lorsque le baseball est revenu dans le district. « Il était si gentil avec nous tous. Et tu te souviens des sièges blancs ?

Toutes ces années plus tard, ce sont les marques que Howard a laissées sur le baseball de Washington, les sièges du pont supérieur gauche du RFK qui ont été peints d’une couleur différente, marquant les explosions les plus titanesques de Howard là-bas, un rappel que le baseball avait une histoire à Washington avant que les Nats n’apportent le sport revient. En sept saisons avec les Sénateurs – après qu’un échange l’a amené à l’est des Dodgers de Los Angeles – il a réussi 237 circuits, le plus grand nombre de l’histoire du baseball à Washington jusqu’à ce que Ryan Zimmerman le dépasse en 2017.

Dans la nuit d’avril 2005, lorsque le baseball est revenu dans le district, les anciens sénateurs ont pris position sur le terrain, puis ont été rejoints par les nouveaux Nats correspondants. Brad Wilkerson a débuté à gauche ce soir-là pour Washington. Wilkerson mesure 6 pieds de haut. Howard le faisait ressembler à un Little Leaguer.

Pourtant, lisez ce que Howard a dit à mon collègue Dan Steinberg en 2016, lorsqu’il a été intronisé dans la bague d’honneur du Nationals Park. Après ses années de joueur, Howard a passé plus de deux décennies en tant qu’entraîneur de ligues majeures, notamment à la tête des Padres de San Diego et des Mets de New York. Son message central à ses protégés n’était pas un conseil au bâton. C’était un conseil de vie.

« Je leur disais : qu’est-ce que cela nous coûte de traiter nos concitoyens américains – ou, dans la mesure du possible, nos semblables –, qu’est-ce que cela nous coûte de les traiter avec un certain respect général, une certaine considération, un peu de courtoisie ? » Howard l’a dit à Dan. « Vous savez, quand j’étais entraîneur pendant toutes ces années, je parlais aux joueurs que j’avais et je leur disais : écoutez, je sais que vous voulez votre intimité. Je sais que tu veux rentrer à la maison pour voir ta femme, ta petite amie, tes enfants. Mais prenez 10 minutes pour signer des autographes. Donnez une tape dans les fesses d’un enfant et dites-lui : « Je veux t’en frapper une demain. » Que vous le fassiez ou non n’a pas d’importance. C’est juste une petite façon de dire aux fans que nous les apprécions. Nous sommes tellement occupés à essayer de gagner un match que nous oublions de les remercier pour leur soutien. C’est du bon sens plus que toute autre chose. »

Il pouvait dire tout cela parce qu’il l’avait vécu.

“Toute activité conçue pour améliorer l’expérience des fans, pour les rendre plus à l’aise, il le ferait”, a déclaré Hochberg lundi par téléphone. « Cela pourrait être des autographes. Cela pourrait être des photos. Et bien sûr, Frank était si grand, mais le fait qu’il réponde en étant un gentil géant, si vous voulez, a incité les gens à l’aimer. Il était toujours prêt à participer à tout ce qui était nécessaire.

Howard est décédé le jour du troisième match des World Series, un match avec lequel il n’avait aucun lien direct. Pourtant, à 17 h 08, heure de Phoenix, lorsque Max Scherzer a pris le monticule pour s’échauffer pour la fin de la première manche – portant le maillot bleu et la casquette bleue des Texas Rangers – les deux événements pourraient facilement être liés.

Howard était aimé de Washington – et aimait Washington. Mais d’une certaine manière, il représente la douleur de voir le baseball supprimé. Scherzer incarne toujours le sommet absolu de ce qu’il pourrait être lorsqu’il reviendra – enfin, heureusement –.

Scherzer n’est plus le lanceur qu’il était autrefois, en particulier le lanceur qu’il a été pendant la majeure partie de sept saisons avec Washington, et il n’a duré que trois manches avant de succomber à une tension au dos. Ces années Nats, cependant, s’étendaient de 2015 à 2021, lorsque le baseball a été complètement rétabli dans le district. Les Nats s’attendaient à s’affronter chaque année. Ils se sont affrontés dans la plupart d’entre eux. Lorsqu’ils ont remporté les World Series en 2019, c’est Scherzer qui a débuté le septième match.

À cette époque, Howard vivait dans le comté de Loudoun.

“Il n’y a rien de plus dépassé qu’un ancien joueur”, a-t-il déclaré à Steinberg. “Je ne suis plus tellement lié à eux, mais je suis vraiment fan.”

Le mandat de Howard à Washington a commencé avec cet échange avant la saison 1965 et a duré jusqu’en 1971, lorsque le propriétaire des Sénateurs, Bob Short, a décidé de reprendre la franchise dans la capitale nationale et de la déplacer quelque part appelé Arlington, au Texas. Howard était le plus gros tirage au sort de l’équipe de Short. En 1970, il a mené la Ligue américaine avec 44 circuits et 126 points produits.

Short a déclaré qu’il déplaçait l’équipe en raison d’une fréquentation faible. Howard, un homme aussi positif que l’on puisse rencontrer, n’était pas vraiment ravi.

“Ce n’est pas vraiment un plaisir”, a-t-il déclaré aux médias avant le dernier match à domicile, contre les Yankees de New York. « Je joue pour les Sénateurs depuis sept ans et je considère cette ville comme ma maison, peu importe à quel point nous avons été mauvais. »

Et ils étaient mauvais, n’affichant qu’une seule saison gagnante pendant le mandat de Howard à Washington.

“Personne n’achètera un produit destiné aux chevaux”, a déclaré Howard, “et c’est ce que nous avons fait ces deux dernières années.”

Ce qui s’est passé cette nuit-là est l’un des événements indélébiles de l’histoire du baseball à Washington. Au sixième, Howard a lancé un lancer du gaucher des Yankees Mike Kekich dans ce territoire qui lui était réservé – le pont supérieur dans le champ gauche. Howard n’a jamais été un showman. Ce soir-là, il a jeté son chapeau dans la foule. Il envoya un baiser en guise de rappel.

Et par la suite – après que les supporters eurent pris d’assaut le terrain à la recherche de souvenirs, après que les umps eurent qualifié le match de forfait pour l’équipe locale avec deux retraits en neuvième – Howard s’est encore davantage fait aimer d’une ville qui était sur le point de s’aventurer dans le pays. désert de baseball.

« Que peut faire un gars pour surpasser ça ? » Il a demandé. « Un gars comme moi éprouve peut-être cinq grandes sensations fortes dans sa vie. Eh bien, c’était mon plus gros ce soir. Je l’emmènerai dans la tombe avec moi. C’était une utopie. Je ne peux rien faire d’autre de pareil. Tout le reste du chemin est en descente.