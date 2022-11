Le pouvoir d’arrêter de fumer – The New York Times

Arrêter est chaud en ce moment. Il y a eu la Grande Démission, au cours de laquelle 40 millions d’Américains auraient quitté leur emploi pour un meilleur. Ensuite, il y a eu le récent tapage autour de l’abandon silencieux, dans lequel les gens choisissaient de faire moins au travail. Maintenant, il y a un nouveau livre sur les nombreux avantages d’arrêter toutes sortes de choses.

“Quit: The Power of Knowing When to Walk Away”, qui a été écrit par la joueuse de poker professionnelle et scientifique de la décision Annie Duke, affirme que dans de nombreux cas, s’en tenir à nos objectifs – qu’il s’agisse d’objectifs de carrière, d’aspirations personnelles ou de projets personnels – nous retient en fait. J’ai interviewé Duke sur les avantages d’arrêter de fumer et ce que nous devrions garder à l’esprit lorsque nous réfléchissons aux résolutions du Nouvel An.

Pourquoi pensons-nous généralement que cesser de fumer est une mauvaise chose ?

Si vous pensez aux aphorismes que nous avons sur le fait d’arrêter de fumer, ce sont des choses comme « les gagnants n’abandonnent jamais » ou « ceux qui abandonnent ne gagnent jamais ». Même dans les cas où les gens s’y tiennent dans des circonstances très dangereuses, ils deviennent les héros de nos histoires. Si vous prenez Rob Hall, qui était l’un des principaux protagonistes de “Into Thin Air” de Jon Krakauer, il a décidé de persévérer et de continuer jusqu’à l’Everest dans des conditions qui méritaient bien qu’il fasse demi-tour. Mais il s’y est tenu. Et il périt au sommet de la montagne. Et nous le considérons comme un héros.

L’une de mes préférées est Siobhan O’Keeffe, une consultante en recrutement qui courait le marathon de Londres en 2019. Elle s’est cassé la jambe – littéralement, son os du péroné s’est cassé – au huitième mile. Mais elle a continué à courir et a terminé la course, évidemment contre l’avis médical. Maintenant, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles nos cerveaux logiques se disent : « Oh, c’était vraiment mauvais. Vous pouvez vous retrouver avec une fracture ouverte. Vous ne pourrez plus jamais courir. Mais admettons tous que nous sommes aussi comme, “Oh, elle est si dure.” Nous admirons cela. Ce sont les persistants qui obtiennent tout le crédit, et les lâcheurs ne sont que des lâches.