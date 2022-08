Le pouvoir d’achat des écoles restera inférieur aux niveaux de 2010 alors que l’inflation fait grimper les coûts

Les écoles en Angleterre sont confrontées à une période de «stagnation» financière à moins que le nouveau Premier ministre n’ordonne une nouvelle injection de fonds, a averti un nouveau rapport.

Le rapport du groupe de réflexion économique Institute for Fiscal Studies a révélé que le gouvernement est en passe de manquer son objectif de rétablir les dépenses par élève aux niveaux de 2010 en termes réels d’ici l’exercice 2024/25.

Au lieu de cela, les dépenses scolaires resteront inférieures de 3% au niveau hérité par la nouvelle administration dirigée par les conservateurs en 2010, une fois que la hausse des coûts auxquels sont confrontées les écoles est prise en compte, avec des années «difficiles» de réductions en termes réels à suivre.

L’avertissement intervient à un moment où le nouveau Premier ministre fait face à la menace d’une grève des enseignants pour une augmentation de salaire de 5%, une augmentation bien en deçà de l’inflation à 9,4% – et devrait atteindre 11% d’ici la fin de 2022.

La rémunération des enseignants constituant la majorité des budgets des écoles, une pression à la hausse inattendue sur les coûts a fait dérailler le gouvernement pour l’objectif 2024/25 fixé dans l’examen des dépenses 2021, a déclaré l’IFS.

Après être tombé à 9 % en dessous des niveaux de 2010 en 2019/20 en termes réels, après une décennie d’austérité, le financement des écoles a augmenté ces dernières années.

Mais la flambée de l’inflation à la suite de la pandémie de Covid a mis à mal les espoirs de revenir aux niveaux antérieurs.

Les recherches de l’IFS suggèrent que les coûts réels auxquels sont confrontées les écoles augmentent plus rapidement que l’inflation dans l’économie en général.

Alors que la croissance globale de 7,7 % des dépenses par élève dépassera l’augmentation prévue de 6 % des coûts scolaires en 2022/23, les chefs d’établissement seront confrontés à une réduction du financement l’année suivante, avec des coûts augmentant de 4 % et des dépenses par élève. à seulement 3 pour cent.

En 2024/25, les écoles sont confrontées à une « stagnation » du financement, avec une croissance des dépenses par élève juste au-dessus de la croissance des coûts prévue.

Les écoles spécialisées seront obligées de se serrer le plus la ceinture car elles doivent employer plus de personnel de soutien que leurs équivalents traditionnels.

Luke Sibieta, chercheur à l’IFS et auteur de l’étude, a déclaré : « En plus de la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, les écoles sont désormais également confrontées au coût de l’augmentation des salaires des enseignants et du personnel de soutien.

«Dans le contexte d’une augmentation de 4 milliards de livres sterling du budget de l’école cette année, ces coûts semblent à peu près abordables – du moins en moyenne.

“L’année prochaine s’annonce cependant beaucoup plus problématique, avec une croissance du financement par élève qui devrait tomber en dessous de la croissance des coûts scolaires. En effet, la hausse rapide des coûts scolaires réduira le pouvoir d’achat des budgets scolaires et laissera les dépenses par élève en 2024 encore inférieures d’environ 3 % en termes réels à celles de 2010.

« Le grand choix budgétaire pour les décideurs politiques cet automne est de fournir ou non davantage de financement aux services publics pour compenser la hausse des coûts et les défis importants auxquels ils sont confrontés. Il sera d’autant plus difficile pour les écoles de contribuer de manière significative à l’amélioration des ambitions lorsqu’elles seront confrontées à des réductions en termes réels à partir de l’année prochaine.

La co-secrétaire générale du syndicat enseignant NEU, Mary Bousted, a déclaré: «Le financement des écoles stagne depuis trop longtemps, laissant tomber des générations de jeunes.

« Cela permet aux bâtiments de tomber en ruine, de perdre du personnel vital et de mettre à l’écart ou de retirer des sujets entiers.

« Ces privations sont bien antérieures à Covid et à la crise du coût de la vie. Les pressions de financement sur les écoles ont été immenses sous les gouvernements conservateurs successifs, et cela se poursuivra sans un changement radical de mentalité.

Le Dr Bousted a déclaré que le prix de la rémunération des enseignants pour 2022/23 équivaut à une réduction “inacceptable” de près de 7% une fois l’inflation prise en compte.

“Il n’y a aucun engagement à financer intégralement même cette augmentation insuffisante”, a-t-elle déclaré. «Nous restons disposés à négocier davantage avec le gouvernement, mais s’il n’y a pas de changement, le NEU envisagera de consulter ses membres à l’automne. Ce sera le plus grand scrutin d’enseignants depuis une génération.

«Il est dans l’intérêt de toute la communauté scolaire qu’une augmentation majeure du financement et des salaires reflétant l’énorme perte de salaires des enseignants et du personnel de soutien soit annoncée par le prochain chef conservateur – une augmentation qui profitera à toutes les écoles, à tout le personnel et à tous les élèves. .”

Le secrétaire général du syndicat des enseignants NASUWT, Patrick Roach, a déclaré: “Depuis 2010, le gouvernement a systématiquement réduit le financement en termes réels des écoles et des services plus larges pour les enfants et les familles.

“Les élèves, les enseignants et les écoles sont invités à payer le prix des années de sous-financement du gouvernement.

“A moins que le prochain Premier ministre ne veuille s’engager à proposer un accord nettement meilleur qui améliore considérablement le financement des écoles en termes réels, ils ne peuvent pas prétendre donner la priorité à l’éducation alors que l’éducation des enfants continue de souffrir.”

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré: «Nous reconnaissons que les écoles – tout comme l’économie au sens large – sont confrontées à des coûts accrus en raison de la récente hausse sans précédent de l’inflation.

«Pour soutenir les écoles, les budgets augmenteront de 7 milliards de livres sterling d’ici 202/25, par rapport à 2021/22, le budget total de base des écoles passant à 56,8 milliards de livres sterling.

«Au cours de l’exercice en cours seulement, le financement de base des écoles augmente de 4 milliards de livres sterling par rapport à l’exercice précédent, soit une augmentation de 7% des conditions de trésorerie par élève, ce qui, comme le conclut l’IFS, signifiera que toute augmentation des coûts est largement abordable pour les écoles. en 2022/23.