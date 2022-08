Le poursuivant d’Ahmaud Arbery demande la clémence dans la condamnation pour crimes de haine

SAVANNAH, Géorgie (AP) – L’homme blanc qui a lancé la poursuite dans le quartier qui a entraîné la mort par balle d’Ahmaud Arbery demande à un juge fédéral de faire preuve de clémence lorsqu’il sera condamné la semaine prochaine pour une condamnation pour crime de haine fédéral.

Alors que Greg McMichael mérite “une longue période d’incarcération”, a déclaré son avocat dans un dossier juridique, il devrait être épargné d’une peine d’emprisonnement à perpétuité – bien qu’il ait déjà été condamné à perpétuité sans libération conditionnelle sur une condamnation pour meurtre distincte. McMichael souhaite également que le juge le transfère dans une prison fédérale afin qu’il évite de purger une peine pour le meurtre d’Arbery dans le système carcéral de l’État de Géorgie, qui ne peut pas garantir sa sécurité contre les attaques d’autres détenus, a déclaré l’avocat.

McMichael, 66 ans, doit être condamné lundi devant le tribunal de district américain avec son fils adulte, Travis McMichael, et leur voisin, William “Roddie” Bryan. Un jury a reconnu les trois coupables en février pour avoir commis des crimes haineux, concluant qu’Arbery, 25 ans, avait été pris pour cible parce qu’il était noir.

Les McMichaels se sont armés d’armes à feu et ont sauté dans une camionnette pour chasser Arbery après l’avoir aperçu en train de courir dans leur quartier à l’extérieur de la ville portuaire de Brunswick le 23 février 2020. Bryan a rejoint la poursuite dans son propre camion et a enregistré une vidéo sur téléphone portable de Travis McMichael fait exploser Arbery avec un fusil de chasse.

Les McMichaels ont déclaré qu’ils soupçonnaient Arbery d’être un cambrioleur, bien que les enquêteurs aient déterminé qu’il n’était pas armé et n’avait commis aucun crime lorsqu’il a été tué. Pourtant, personne n’a été inculpé jusqu’à plus de deux mois plus tard, lorsque la vidéo graphique de la fusillade a été divulguée en ligne et a déclenché un tollé national.

Les McMichael et Bryan risquent chacun une peine d’emprisonnement à perpétuité supplémentaire lorsque la juge du tribunal de district américain Lisa Godbey Wood décide de leur peine. Ils ont fait appel de leurs condamnations et condamnations à perpétuité de novembre pour le meurtre d’Arbery devant un tribunal d’État, dans l’espoir de les faire annuler.

L’avocat de la défense de Greg McMichael, AJ Balbo, dans son dossier juridique lundi n’a pas minimisé la gravité de l’affaire fédérale des crimes de haine.

“Il s’agissait de la mort horrible et tout à fait évitable d’un jeune homme dont les derniers instants sont préservés à jamais dans une vidéo obsédante”, a écrit Balbo. “Il présentait des SMS et des messages répugnants qui affichaient un penchant raciste qui, même après des décennies de progrès sociétaux, s’accroche toujours à certains.”

Pourtant, Balbo a demandé au juge de faire preuve de clémence en condamnant Greg McMichael à 20 ans de prison, arguant que sa peine ne devrait pas dépasser ce que l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin a reçu dans un autre tribunal fédéral pour le meurtre de George Floyd. Chauvin a été condamné à 21 ans de prison le mois dernier après avoir plaidé coupable d’avoir violé les droits civils de Floyd.

L’avocat de la défense a également demandé au juge d’ordonner à Greg McMichael d’être placé sous la garde du Bureau fédéral des prisons pour assurer sa “sécurité physique”. Il a noté que le ministère de la Justice avait lancé l’année dernière une enquête sur les prisons d’État de Géorgie en mettant l’accent sur la violence entre détenus.

“Il ne devrait pas être envoyé dans un système pénitentiaire d’État dont le fonctionnement même peut permettre aux détenus de se livrer à des activités dangereuses, voire mortelles”, a écrit Balbo.

La famille d’Arbery a insisté pour que les McMichael et Bryan purgent leur peine dans une prison d’État, arguant qu’un pénitencier fédéral ne serait pas aussi dur. Ses parents se sont opposés avec force avant le procès fédéral lorsque les deux McMichaels ont demandé un accord de plaidoyer qui aurait inclus une demande de transfert dans une prison fédérale. Le juge a fini par rejeter l’accord de plaidoyer.

“Accorder à ces hommes leur choix de confinement préféré me vaincrait”, a déclaré la mère d’Arbery, Wanda Cooper-Jones, au juge lors d’une audience le 31 janvier. “Cela leur donne une dernière chance de me cracher au visage.”

Les avocats des parents d’Arbery n’ont pas immédiatement renvoyé les messages téléphoniques et électroniques demandant des commentaires mardi.

Les avocats de la défense de Travis McMichael et Bryan n’avaient pas déposé de demandes de condamnation auprès du tribunal mardi après-midi.

En plaidant pour la clémence pour Greg McMichael, Balbo a noté que son client avait servi trois décennies dans les forces de l’ordre et “n’a jamais reçu de plainte dans son dossier personnel pour racisme, harcèlement ou brutalité policière”. Il a également déclaré que son client était aux prises avec une litanie de problèmes de santé – il a subi un accident vasculaire cérébral il y a plusieurs années, souffre d’une maladie cardiaque et prend des médicaments pour la dépression et l’anxiété.

Le dossier juridique comprenait une lettre de la femme de Greg McMichael, Leigh, offrant à la famille d’Arbery “mes plus sincères condoléances”.

Dans la lettre, elle implore le juge : « S’il vous plaît, ayez pitié de Greg. Son intention dans cette tragédie n’était de blesser personne.

