Le pourcentage d’adolescents qui disent qu’ils sont “presque constamment” sur les réseaux sociaux a doublé dans l’enquête

Plus d’adolescents que jamais vivent leur vie sur les réseaux sociaux, selon une nouvelle enquête du Pew Research Center qui a révélé que la part des 13 à 17 ans qui déclarent être « presque constamment » en ligne a presque doublé, passant de 24 % en 2014-2015 à 46 % aujourd’hui. Parmi les adolescents noirs et hispaniques, cette part était encore plus élevée, à 55 %.

Dans un suivi à un rapport réalisé il y a huit ans, les chercheurs de Pew ont interrogé 1 316 adolescents en avril pour un rapport publié mercredi. Plus de la moitié (54%) ont déclaré qu’il leur serait difficile d’abandonner les réseaux sociaux, en particulier pour les sujets âgés de 15 à 17 ans.

L’accès aux applications et aux sites Web est devenu plus facile avec l’omniprésence croissante des smartphones depuis 2014. Le rapport Pew a révélé que 95 % des adolescents âgés de 13 à 17 ans interrogés ont accès à un smartphone, soit une augmentation de 22 % par rapport au rapport 2014-15. Le pourcentage ayant accès à un ordinateur portable ou de bureau (90 %) et à au moins une console de jeu (80 %) est resté assez stable.

Centre de recherche Pew



YouTube est la plate-forme de choix pour la jeune Amérique, selon l’enquête : le site appartenant à Google est fréquenté par 95 % des adolescents interrogés, dont 19 % déclarent regarder des vidéos sur le site “presque constamment”. En comparaison, Facebook, autrefois un élément omniprésent de la culture des jeunes, est tombé en disgrâce. Le pourcentage d’adolescents qui déclarent utiliser la plate-forme phare de Meta a chuté de 71 % dans l’enquête de 2014-15 à seulement 32 % aujourd’hui.

Les chercheurs de Pew ont déclaré que 67 % des adolescents interrogés utilisent TikTok, et 16 % disent que c’est une présence presque constante dans leur vie. Instagram et Snapchat sont tous deux utilisés par près de 60 % des adolescents, ont découvert les chercheurs, Twitter ne rassemblant que 23 % de la population jeune, contre 33 % en 2014-2015.

Centre de recherche Pew



Le paysage des médias sociaux a changé depuis l’enquête précédente, avec deux des premières plateformes incluses — Google Plus et Vigne — aujourd’hui disparu. TikTok n’existait pas non plus dans l’enquête précédente.

Le rapport actuel a trouvé certaines divisions selon les sexes, les adolescentes étant plus susceptibles d’utiliser TikTok, Snapchat et Instagram, et les garçons plus susceptibles de favoriser YouTube, Twitch et Reddit.

Dans l’enquête de 2014-2015, les garçons étaient plus susceptibles que les filles de dire qu’ils utilisaient Facebook le plus souvent (45 % à 36 %), tandis que les filles préféraient Instagram le plus aux garçons, 23 % à 17 %.