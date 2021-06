Le pouls de Christian Eriksen s’était arrêté, déclare le médecin de l’équipe danoise alors qu’il décrit comment ils l’ont récupéré

Le médecin de l’équipe danoise a décrit le moment déchirant où il s’est rendu compte que le pouls de Christian Eriksen s’était arrêté alors que les médecins travaillaient désespérément pour le sauver devant des joueurs traumatisés et une foule abasourdie samedi. Les médecins ont donné le CPR au milieu de terrain de l’Inter Milan sur le terrain après qu’il s’est effondré lors du match de l’Euro 2020 contre la Finlande à Copenhague et il aurait ensuite été « éveillé » à l’hôpital et son état s’était stabilisé. « Nous avons été appelés sur le terrain lorsque Christian est tombé bas, je ne me voyais pas mais il était assez clair qu’il était inconscient », a déclaré le docteur Martin Boesen lors d’une conférence de presse d’après-match.

« Quand j’arrive à lui, il est de son côté. Il respire et je peux voir son pouls, mais tout à coup, cela change, et comme tout le monde l’a vu, nous avons commencé à lui faire une RCR.

« L’aide est arrivée très, très rapidement de la part de l’équipe médicale et du reste du personnel, et avec leur coopération, nous avons fait ce que nous avons fait. Nous avons réussi à récupérer Christian. »

L’entraîneur danois Kasper Hjulmand a fait l’éloge de son équipe après son retour sur le terrain pour terminer le match après que beaucoup étaient visiblement bouleversés par le sort d’Eriksen.

Le Danemark a finalement perdu son premier match du Groupe B 1-0.

« Tout le monde a accepté de jouer, et ce que nous avons essayé de faire était incroyable », a déclaré Hjulmand, ému.

« Nous avons un groupe de joueurs que je ne taris pas d’éloges. Je ne pourrais pas être plus fier de ces gens qui prennent si bien soin les uns des autres.

« Ils décident tout d’abord de ne rien faire jusqu’à ce que nous soyons sûrs que Christian était conscient et que tout allait bien.

«Nous avions donc deux options, soit terminer le match ce soir, soit jouer demain à midi. Tout le monde était d’accord pour jouer aujourd’hui… Le fait que les joueurs aient essayé de jouer le second et de dominer… Je suis très affecté.

«Toutes nos pensées et nos prières vont à Christian et à sa famille en ce moment. C’est l’un des meilleurs joueurs qui soit et c’est une personne encore meilleure. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici