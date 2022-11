Le poulet surmonte le fromage grillé dans l’épreuve de force du sandwich préféré des Canadiens

Les amateurs du donair d’Halifax seront déçus par les cotes d’écoute récentes répertoriant les 10 sandwichs préférés des Canadiens.

Le repas emblématique de la côte Est n’a vu que 2% des répondants le nommer comme le meilleur, le plaçant à la huitième place du classement général.

Le poulet est en tête du sondage en ce qui concerne les Canadiens et leurs sandwichs roulent. Il a pris la première place avec 26%, selon les données recueillies du 11 au 18 août par le groupe international de technologie de recherche et d’analyse de données en ligne YouGov. Au total, 2 002 adultes ont répondu au sondage en ligne.

Le fromage grillé a glissé en deuxième position avec 20 %.

Un porte-parole du service canadien d’abonnement aux boîtes de recettes Chefs Plate a suggéré que la facilité de préparation était la raison des deux premiers. « Il est intéressant de voir les Canadiens opter pour des options simples et agréables pour leurs sandwichs, comme le poulet et le fromage. Ces ingrédients polyvalents sont généralement appréciés par tous les âges, ce qui en fait d’excellentes options familiales.

Le smoked meat classique de Montréal arrive en troisième place avec 17 %.

Le rouleau de homard est arrivé en quatrième position avec 10 %, le saumon fumé en cinquième position avec 8 % et la bologne au bœuf et la farine de pois ou le bacon de dos à égalité en sixième position avec 3 % chacun.

Une poignée d’autres Canadiana complète le bas.

Le burger Kubie n’a recueilli qu’un pour cent des réponses pour terminer neuvième et personne n’a appelé à la spéciale Wilensky. Le Kubie est originaire de l’Alberta et comprend une saucisse à l’ail ukrainienne pressée et servie dans un petit pain ou un petit pain. Un Wilensky, du nom d’un magasin de cigares et salon de coiffure de Montréal qui a ouvert ses portes en 1932, est un pain plat juif rond pressé sur un gril, coupé en deux, enduit de moutarde et rempli de salami de bœuf et de bologne.

