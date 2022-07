Le poulet frit taïwanais rencontre le moment

L’intérêt pour la cuisine taïwanaise est en plein essor aux États-Unis, avec des livres de cuisine qui racontent la cuisine parsemant l’horizon et de nouvelles boutiques et pop-ups ouvrant à gauche et à droite. Un pôle de tente culturel, le poulet frit taïwanais trouve un public plus large de convives et se vend dans les restaurants. Le poulet croustillant et parfumé, que l’on retrouve souvent façon pop-corn dans les boba shops aux États-Unis, s’impose dans le paysage culinaire américain au milieu d’une ferveur de poulet frit : les chaînes de restauration rapide se disputent le titre de meilleur poulet croustillant sandwich. Les chaînes coréennes de poulet frit parsèment les campus universitaires. Les sandwichs indiens au poulet frit attirent les foules et inspirent des critiques animées à New York.

M. Kuo fait partie d’une génération de chefs américains taïwanais qui façonnent ce marché nocturne en fonction de leur éducation et de leurs goûts. Ils insèrent du poulet frit taïwanais dans des sandwichs et des petits pains cuits à la vapeur, le servant sur du pain blanc tranché avec des cornichons et l’arrosant de sauces en reconnaissance des spécialités régionales américaines et de leurs expériences de vie.