Le poulet est la viande la plus populaire au monde. Et on s’attend à ce que nous en mangions beaucoup plus.

Au cours du siècle qui s’est écoulé depuis la naissance de l’industrie moderne du poulet, le poulet a dépassé le bœuf et le porc en tant que viande la plus populaire au monde. Selon un rapport publié le mois dernier par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), cette tendance devrait s’accélérer rapidement au cours de la prochaine décennie — et c’est une tendance qui aura d’énormes implications pour le changement climatique, le bien-être animal et le développement économique.

L’humanité élève et abat actuellement 74 milliards de poulets chaque année, qui passeront à environ 85 milliards par an d’ici 2032, soit une augmentation de 15%, prédit le rapport. En comparaison, le nombre de bovins de boucherie et de porcs élevés pour la viande atteindra respectivement environ 365 millions et 1,5 milliard d’ici 2032.

Les pays à revenu élevé ne représentent que 16 % de la population mondiale et 33 % de sa consommation de viande. Mais cela change rapidement : alors que la consommation de viande stagne dans les pays à revenu élevé et devrait diminuer en Europe au cours de la prochaine décennie, elle augmente rapidement dans les régions à revenu intermédiaire comme une grande partie de l’Asie et de l’Amérique latine.

Réfléchissez à ce que les économistes appellent la loi de Bennett, qui prédit qu’à mesure que les gens sortent de la pauvreté, ils ont tendance à s’éloigner des régimes à base de plantes et à faibles émissions, riches en céréales et en amidons, pour adopter un régime plus diversifié et à fortes émissions. riche en viande et en produits laitiers, ainsi qu’en fruits et légumes. Alors que des centaines de millions de personnes supplémentaires entrent dans la classe moyenne mondiale, la population mondiale de poulets devrait atteindre des niveaux insondables.

Pourquoi le monde est accro au poulet

Le passage mondial de la viande rouge à la viande blanche peut s’expliquer, en partie, par de simples considérations économiques : les poulets convertissent les aliments en viande plus efficacement que les porcs et les bovins, et sont donc beaucoup moins chers à élever. L’inflation, combinée à la stagnation mondiale des salaires, pousse les gens à rechercher des viandes moins chères.

Les consommateurs et les gouvernements pensent aussi à la santé et à l’environnement. La volaille et le poisson sont généralement perçus comme plus sains que le porc et le bœuf, et bien que la production de poulet et de poisson soit mauvaise pour l’environnement, leur empreinte carbone est bien inférieure à celle de la viande rouge.

Cela s’ajoute à un monde dominé par les poulets; plus de neuf sont abattus chaque année pour chaque être humain sur Terre. Parce que les poulets sont petits, il en faut environ 100 pour obtenir la quantité équivalente de viande d’une vache.

Nous mangeons tellement de poulet que certains archéologues pensent que leurs os définiront notre époque moderne. (Pour essayer de saisir l’étonnante échelle de l’élevage de poulets, jetez un œil à cette visualisation intelligente des niveaux de production américains.)

Les billions d’os de poulet que nous laisserons aux civilisations futures témoigneront de notre ingéniosité à dominer la nature pour produire de plus en plus de viande, de notre incapacité à la consommer dans les limites planétaires et de notre froide indifférence au bien-être animal.

Ce que nous avons fait au poulet

Dans sa quête de mettre plus de viande sur la table, l’industrie avicole américaine a transformé les poulets en Frankenchickens.

Les poulets d’aujourd’hui ont été élevés pour devenir incroyablement gros et à des vitesses vertigineuses, atteignant le poids du marché en seulement six à sept semaines et pesant cinq fois la taille des races précédentes. Tout cela a causé une série de problèmes de santé et de bien-être, ce qui a conduit les militants pour les animaux à appeler les poulets « prisonniers dans leur propre corps ».

De nombreux poulets ont du mal à marcher et finissent par passer une grande partie de leur courte vie assis dans leurs propres déchets, dans des entrepôts massifs et faiblement éclairés avec des dizaines de milliers d’autres poulets. Ces dernières années, des groupes de protection des animaux ont fait campagne avec succès pour que les grandes entreprises alimentaires s’engagent à mieux traiter les poulets, mais un rapport récent a révélé que de nombreuses entreprises ont retiré leurs promesses ou n’ont pas signalé de progrès.

On pourrait commencer à manger moins de viande… en 2075

L’année dernière, j’ai écrit sur la façon dont la prospérité humaine et la souffrance animale existent dans une sorte de symbiose tordue :

La croissance économique entraîne une augmentation de la production et de la consommation alimentaires, ce qui entraîne une croissance démographique plus rapide et une espérance de vie plus longue, ce qui nécessite alors une viande plus intensive et élevée en usine pour rassasier les populations croissantes. Le cycle a été miraculeux pour les humains… beaucoup moins de personnes sont sous-alimentées aujourd’hui qu’elles ne l’étaient dans les années 1970, et le spectre de la famine a largement diminué. Mais le cycle a été désastreux pour l’environnement et les animaux.

Mais le rapport OCDE-FAO spécule que ce cycle pourrait commencer à s’inverser vers 2075. Les pays à revenu intermédiaire supérieur entraîneront une augmentation de la consommation de viande jusqu’en 2040, prédit le rapport, puis les pays à faible revenu entraîneront la demande jusqu’en 2075. Après cela, la demande mondiale de viande pourrait commencer à baisser.

Le déclin pourrait survenir encore plus tôt en raison des contraintes liées aux ressources et à l’environnement, note le rapport, et le secteur de l’élevage est confronté à une multitude d’incertitudes qui affecteront la croissance : problèmes de santé publique et de bien-être animal, politiques commerciales et impacts climatiques, comme les phénomènes météorologiques extrêmes qui détruire les cultures et le bétail, qui devraient augmenter dans les années à venir.

Il y a aussi les maladies zoonotiques. Ces dernières années, la peste porcine africaine a décimé l’industrie porcine chinoise, tandis que les épidémies de grippe aviaire ont dévasté les marchés de la volaille.

Le déclin a plus ou moins déjà commencé en Europe, où la production de viande est en baisse et la consommation devrait chuter au cours de la prochaine décennie.

Ce que nous avons appris d’un système alimentaire centré sur la viande

Il est compréhensible qu’après avoir vu les pays à revenu élevé consommer autant de viande au cours du dernier demi-siècle, les gouvernements des pays à revenu faible et intermédiaire aspirent à atteindre les niveaux occidentaux de consommation de produits animaux. Mais nous avons appris ce qui accompagne l’abondance de viande et de produits laitiers bon marché : la pollution de l’air et de l’eau, la déforestation massive, l’effondrement de la biodiversité, les maladies chroniques de la richesse, l’accélération du changement climatique, l’augmentation du risque de pandémie et la cruauté envers les animaux à grande échelle.

Si l’OCDE et la FAO ont raison, la machine à viande industrielle continuera à produire des approvisionnements toujours croissants au moment précis où les autorités climatiques disent que nous devons réduire rapidement la production animale pour garder la planète habitable.

Les groupes environnementaux, autochtones et de protection des animaux dans les pays du Sud s’opposent à l’expansionnisme de l’agriculture industrielle. Cette lutte est peut-être la plus acharnée en Amérique latine, notamment au Brésil, où des terres indigènes sont saisies illégalement pour le pâturage du bétail et la plantation d’aliments pour le bétail, et en Équateur, où des institutions internationales comme la Banque mondiale ont financé de grandes exploitations porcines et avicoles.

Seuls les habitants des pays à revenu faible ou intermédiaire peuvent déterminer le bon niveau de production et d’intensification de la viande pour équilibrer leurs besoins d’approvisionnement alimentaire avec les préoccupations de santé publique, d’environnement et de bien-être animal. Mais l’expérience de 100 ans d’élevage industriel à l’américaine s’est avérée être un désastre environnemental et moral auquel nous ne faisons que prendre conscience. Espérons que c’est un que d’autres parties du monde peuvent apprendre à éviter.