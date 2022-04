Le poulet DRS laisse un goût amer aux fans, mais il reste au menu pour le moment

« Quatre zones DRS à Melbourne. Vous savez juste que quelqu’un les gaspillera tous, des livraisons attrayantes qui sortiront clairement de la ligne du moignon de la jambe.

Cela a pris une deuxième lecture, n’est-ce pas? Le résumé parfait de ma confusion lorsque moi, un fan débutant, j’ai entendu parler du DRS pour la première fois en Formule 1.

Quatre zones DRS à Melbourne. Vous savez juste que quelqu’un les gaspillera tous, des livraisons attrayantes qui se situent clairement en dehors de la ligne du moignon de la jambe. – Tom Arron (@norramot) 5 avril 2022

Dans un pays obsédé par le cricket, vous (et moi) serons pardonnés de penser que cela signifie Decision Review System. Et c’est le cas, mais pas en Formule 1. Dans ce sport riche, de niche, rapide et flashy, j’ai commencé à suivre l’année dernière grâce à une certaine émission Netflix qui restera sans nom jusqu’à ce qu’elle se rachète la saison prochaine, DRS signifie Drag Reduction System.

Ironiquement nommé car l’apprendre a été un frein et a confirmé mon aversion pour la physique à l’école. Mais vous ne pouvez pas espérer être un « meilleur fan » de F1 sans savoir comment et, plus important encore, quand le DRS fonctionne. Je me suis donc plongé dedans le week-end dernier, l’occasion parfaite puisque l’Albert Park amélioré pour le Grand Prix d’Australie était d’en avoir initialement quatre, le plus élevé de tous les circuits de course.

Voir Charles Leclrec et Max Verstappen donner vie au Lucknowi tehzeeb de pehle aap – Je pense que ça s’appelle « poulet DRS » en Occident – à plus de 150 mph en Arabie saoudite avait déjà piqué mon intérêt. Alors, quel est ce DRS qui a effrayé deux coureurs très compétitifs pour qu’ils laissent l’autre passer en premier exactement au bon moment ?

En termes simples, le DRS est une aide au dépassement intégrée aux voitures de Formule. En termes compliqués, cela réduit l’appui, ce qui accélère une voiture en retard pour dépasser celle qu’elle suit. En termes plus compliqués, le bouton DRS ouvre un volet d’aile arrière pour réduire la traînée aérodynamique, donnant à la voiture qui traîne dans l’air sale ou turbulent une accélération du rythme pour dépasser la voiture devant.

Juste avertissement : l’aérodynamique est à la Formule 1 ce que le quantique est à Marvel

Cela clarifie donc la partie mais le comment nécessite un examen plus approfondi, littéralement, puisque cette action est déployée dans des machines d’un million de dollars à des vitesses que seul un infime pourcentage de l’humanité a connues. Alors sois indulgent avec moi.

Commençons par l’aileron arrière d’une voiture de Formule 1. C’est bon pour la publicité, mais c’est génial pour l’aérodynamique (avertissement juste : l’aérodynamique est à la Formule 1 ce que le quantique est à Marvel). Cette aile, située haut à l’arrière, couvre la largeur de la voiture et la maintient au sol à des vitesses supérieures à 350 km/h en fournissant une force d’appui ou une poussée vers le bas.

Lorsque le DRS est activé, un volet de cette aile est levé pour s’ouvrir d’un maximum de 50 mm, ce qui diminue l’appui aérodynamique et donne au conducteur un avantage de vitesse de 10 à 12 km/h pour dépasser la voiture suivante.

Cela ressemble-t-il plutôt à un avantage injuste gratuit pour tous dans ce qui est essentiellement un test de vitesse, pas de stratégie? Eh bien, d’une part, la F1 concerne autant qui est le plus intelligent que qui est le plus rapide, il y a donc des règles que les équipes doivent suivre stratégiquement pour utiliser le DRS. Deuxièmement, le DRS a été introduit en 2011 pour être juste envers les voitures prises dans l’air sale.

Juan Pablo Montoya, qui est passé de la Formule 1 à l’IndyCar, a décrit le DRS comme « donnant Picasso Photoshop »

L’air sale ou turbulent est ce que les voitures de Formule 1 laissent dans leur sillage lorsqu’elles tirent dans les airs. Cet air sale empêche la voiture qui suit de s’approcher de celle qui la précède, qui avance dans l’air pur. La voiture traînante doit essentiellement lutter contre le vent.

Et pour empêcher le DRS de devenir un free-for-all, en particulier au début d’une course lorsque les voitures sont regroupées, il existe des règles sur le moment où vous pouvez et ne pouvez pas déployer l’assistance.

Les pilotes peuvent activer le DRS uniquement dans les zones marquées sur la piste. La voiture qui suit doit être à moins d’une seconde de la voiture qu’elle veut dépasser, car c’est à ce moment-là que la réduction de la traînée est la plus gratifiante. Les pilotes ne peuvent pas utiliser le DRS pour défendre leurs positions contre une voiture qui les suit à moins que la voiture devant eux ne soit également à une seconde de distance. Les pilotes ne peuvent pas non plus déployer le DRS à moins que deux tours ne se soient écoulés au départ, au redémarrage ou à la reprise d’une course après une voiture de sécurité.

La plupart des circuits de course ont au moins une zone DRS, bien que certains en aient jusqu’à trois. Le nouveau circuit de Melbourne devait initialement en avoir quatre mais a été réduit à trois. Si le contrôle de course estime que les conditions de course sont dangereuses, comme sous la pluie, le DRS peut être complètement suspendu.

Les zones DRS ont deux composants : la zone de détection où les capteurs déterminent si la condition d’une seconde est applicable, et la zone d’activation où le conducteur appuie sur le bouton DRS pour l’activer. Il se désactive lorsque le conducteur relâche le bouton ou freine.

L’efficacité du DRS dépend des compétences du conducteur et des spécifications de la voiture, mais la température des pneus et les pistes, comme les terrains de cricket, jouent ici un rôle important. Apparemment, le DRS ne fait pas grand-chose au GP d’Italie à Monza, mais peut être utile à Bahreïn et en Belgique, où les lignes droites sont plus longues.

Le DRS est un débat controversé en Formule 1 depuis plus de 10 ans maintenant, mais même ceux qui veulent qu’il soit abandonné admettent que c’est un mal nécessaire. Les opposants ont proposé de limiter le nombre de fois où le DRS peut être utilisé par course ou d’opter pour le style de dépassement IndyCar. Connu sous le nom de système push-to-pass, les conducteurs d’IndyCar peuvent également appuyer sur un bouton de leur volant pour obtenir une puissance de 60 ch (puissance de freinage). Bien qu’ils puissent l’utiliser sur n’importe quelle partie de la piste pour attaquer ou défendre quelle que soit leur distance par rapport à la voiture qui les précède, son utilisation est limitée à 200 secondes avec un maximum de 15 secondes à chaque poussée.

Les pilotes Marcus Ericsson et Juan Pablo Montoya, qui sont passés de la Formule 1 à l’IndyCar, ont tous deux opté pour le système passe-poussée sur DRS. Montoya, en fait, a dit que le dépassement est un art et que le DRS est comme « donner Photoshop à Picasso ».

On espérait que la génération 2022 de voitures de F1 serait construite avec un aérodynamisme facilitant les dépassements naturels – et nous assistons à des courses plus rapprochées cette année – mais le sketch du chat et de la souris entre Leclerc et Verstappen en Arabie saoudite n’a pas aidé le cas pour DRS. Après Bahreïn, les fans attendaient avec impatience d’autres duels entre le champion Red Bull et le challenger Ferrari, mais ont été déçus de voir la stratégie jouer le second rôle après la vitesse.

Huit tours à faire sur le circuit urbain de 50 tours, Verstappen traînait derrière Leclrec mais a dépassé dans le dernier virage en dépassant la zone de détection du DRS, prenant l’hameçon, la ligne et le plomb du Monégasque. Leclerc a monté les chevaux cabrés à l’avantage du DRS dans le virage 1 du tour suivant et a repris la tête.

Le Néerlandais s’est renseigné dans le temps et a bloqué les pneus avec la Ferrari, tous deux essayant de rester derrière l’autre pour ne pas concéder l’avantage du DRS dans les derniers tours. Le Red Bull a finalement dépassé au tour 47 avec une passe nette pour remporter sa première course de la saison après l’abandon à Bahreïn.

« Cela a fonctionné une fois, puis la deuxième fois, il (Verstappen) a compris donc il a freiné très tôt et ensuite il y a eu un peu de gâchis, mais je pense que c’était amusant », a déclaré Leclerc après la course de Djeddah.

La simulation et la menace étaient sans aucun doute passionnantes avec l’élément qui clignerait en premier, mais ont alimenté le débat divertissement contre sport entre lequel la F1 a oscillé, en particulier après l’émission Netflix qui ne sera pas nommée.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a concédé timidement que le positionnement des zones de détection du DRS devrait être examiné « dans les années à venir ». « Le DRS est si puissant que vous pouviez voir qu’il y avait un jeu du chat et de la souris entre les pilotes, où ils freinaient à un point tel qu’ils accéléraient dans le virage… Vous voulez absolument éviter d’être dans cette situation « , Sport automobile l’a cité comme disant.

Cela semble être la position de sécurité adoptée par les équipes, tandis que les pilotes ont été plus loquaces pour le DRS.

« Je pense que le DRS doit rester pour le moment… Sinon, les courses seraient très ennuyeuses. Même si suivre a été meilleur de l’année dernière à cette année, je pense toujours que ce n’est pas suffisant pour se débarrasser du DRS. En fait, je l’apprécie assez. Cela fait partie de la stratégie de chaque pilote en termes de défense et de dépassement, et cela fait partie de la course pour l’instant », a déclaré Leclerc. Sport automobile.

Son coéquipier Ferrari, Carlos Sainz, a accepté. « Je pense que le DRS est là pour rester, car jusqu’à présent, avec les vitesses que nous atteignons dans les virages, il est encore difficile de dépasser », a déclaré l’Espagnol.

Bien que le développement automobile puisse l’émousser dans les années ou les décennies à venir, les puristes, pour l’instant, devront supporter à la fois le DRS et le DTS (oups).

