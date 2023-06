Le poulet cultivé en laboratoire est désormais légal à la vente, selon les règles de l’USDA

La viande cultivée en laboratoire a été approuvée pour la première fois aux États-Unis. Le département américain de l’Agriculture a statué mercredi que le poulet cultivé à partir de cellules cultivées est à la fois sûr et légal à la vente. Deux sociétés basées en Californie, Aliments à l’envers et Bonne Viandesont les bénéficiaires de l’arrêt, marquant le début d’une nouvelle ère dans la production de viande.

Les deux entreprises de cellules cultivées se disputaient le titre de premiers producteurs de viande cultivée en laboratoire. En novembre, le poulet cultivé a été jugé sûr à manger par la Food and Drug Administration des États-Unis. L’élimination de ce dernier obstacle réglementaire permettra à Upside Foods et Good Meat de vendre du poulet sans abattoir aux détaillants et restaurants du pays.

Bien que ce soit la première fois que de la viande cultivée en laboratoire sera disponible à l’achat aux États-Unis, Good Meat vend ses produits dans les restaurants et les détaillants de Singapour depuis 2020. Dans un communiquéJosh Tetrick, co-fondateur et PDG de Good Meat, a qualifié son entrée sur le marché américain de « moment majeur pour notre entreprise, l’industrie et le système alimentaire ».

Good Meat a également annoncé son intention de lancer du poulet cultivé en laboratoire dans un restaurant de Washington, DC, appartenant au célèbre chef José Andrés. Andrés est bien connu pour son activisme climatique et ses efforts humanitaires à la suite de catastrophes naturelles plus fréquentes.

Les défenseurs de la viande cultivée en laboratoire, y compris les militants des droits des animaux et les militants écologistes, louent l’innovation comme un moyen de réduire considérablement les dommages causés aux animaux et de compenser les pratiques d’élevage industriel notoirement inhumaines. La viande cultivée a également des implications environnementales considérables avec le potentiel de réduire une empreinte carbone gonflée associée à l’élevage à grande échelle qui comprend le pâturage, la croissance de grandes quantités d’aliments pour animaux et les émissions de méthane.

Mais ne vous attendez pas à ce que la viande cultivée en laboratoire explose tout de suite. L’échelle et le coût sont toujours des obstacles majeurs pour l’industrie en plein essor afin de débarquer ses produits sur les tables de cuisine et les rayons des supermarchés. Alors que la viande cultivée en laboratoire sera probablement bientôt disponible sous une forme ou une autre, il faudra peut-être des années avant que la logistique permette au poulet de culture de concurrencer le faible coût de la viande animale. Les pratiques d’élevage industriel bon marché et la production de masse ont permis aux grandes entreprises de transformation de la viande de réduire considérablement les prix au cours des dernières décennies, par rapport au coût des autres produits.

Correction, 8h34 PT: Une version précédente de cette histoire a crédité le mauvais organisme de la dernière approbation réglementaire. C’est l’USDA.