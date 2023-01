Le poulet au beurre devient le plat principal le plus préféré dans une liste dressée par une chaîne d’épicerie américaine

La cuisine indienne a traversé les frontières géographiques et a trouvé une place respectable dans les menus de plusieurs restaurants à travers le monde. Que ce soit Biryani ou Panipuri, la cuisine indienne est appréciée pour son goût unique, ses plats variés et ses épices supplémentaires qui la distinguent des autres. Maintenant, un célèbre plat Desi a été choisi comme l’un des meilleurs plats principaux que les Américains emporteraient avec eux sur une île déserte ! Étrange? Eh bien, c’est ce qu’une chaîne d’épiceries basée aux États-Unis a demandé à ses clients et la plupart d’entre eux ont choisi un combo indien comme entrée préférée.

Une liste des 14e prix annuels du choix des clients a été publiée par Trader’s Joe, une chaîne américaine d’épiceries, sur son site Web. Ils ont demandé à environ 18 000 clients de répondre “Quels produits emporteriez-vous avec vous sur une île déserte ?”. Les clients ont choisi leurs favoris dans diverses catégories qui comprenaient des boissons, des produits ménagers, des collations, des desserts, etc. Et devinez quoi ! Les Américains ont choisi le « poulet au beurre avec du riz Basmati » comme plat préféré. L’entrée représente le plat principal d’un repas.

Le site Web décrit la combinaison de plats Desi comme une “recette indienne authentique qui met en valeur de tendres morceaux de poulet dans un curry soyeux et appétissant avec des tomates broyées, de la crème riche, des oignons, de l’ail, du gingembre et bien sûr du beurre ! Il est légèrement épicé et associé à des grains de riz Basmati délicats et parfumés. Fait intéressant, il a été suivi par le poulet Tikka Masala, qui est également originaire d’Inde.

Un autre aliment indien qui figurait sur la liste était le Palak Paneer, qui a été choisi comme quatrième finaliste dans la catégorie des produits végétaliens/végétariens. Ce n’est pas la première fois que la cuisine indienne figure sur une liste mondiale en raison de sa popularité.

Auparavant, Shahi Paneer figurait dans le top 50 des plats du monde entier de Taste Atlas. Cependant, la cuisine indienne a également atteint la cinquième position dans une autre enquête réalisée par le guide de voyage gastronomique traditionnel.

