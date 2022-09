Dans le quartier de Coimbatore, une vidéo d’un poulain courant le long d’un bus en marche fait le tour des réseaux sociaux. Le poulain, après avoir considéré l’image du cheval sur le bus comme sa mère, est allé courir le long du bus. La vidéo virale a été capturée par un passant près du temple Pattiswarar dans le district de Coimbatore au Tamil Nadu.

Près du temple Pattiswarar à Coimbatore, les régions de Dharpanam Mandapam et Pattithurai abritent plus de 10 chevaux. Parmi ceux-ci, l’un des poulains cherchait sa mère alors que les mères du troupeau se rendaient à un autre endroit il y a environ une semaine.

Voici la vidéo :

Dans ce cas, un bébé cheval a contourné un bus privé à Coimbatore le 12 septembre et a bloqué le chemin après avoir repéré une image de cheval sur le bus en direction de Gandhipuram près de la gare routière de Perur. Lorsque le bus est parti, le cheval l’a poursuivi en criant et en regardant la photo. Pendant ce temps, les spectateurs ont été émerveillés et ont enregistré l’activité du cheval et l’ont diffusée sur les réseaux sociaux, qui sont ensuite devenus viraux.

