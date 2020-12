Au milieu d’un autre scandale de « pouce en l’air racé », un modèle de bikini brésilien a déclaré qu’un « j’aime » du compte Instagram du pape François le mois dernier avait non seulement stimulé son audience et ses bénéfices, mais l’avait également inspirée à publier des photos plus humbles.

Il y a eu un énorme scandale après que le compte Instagram officiel du chef de l’Église catholique ait apprécié une photo de « pom-pom girl sexy » de Natalia Garibotto fin novembre. La nouvelle a fait la une des journaux internationaux et a déclenché une enquête au Vatican.

Pourtant, apparemment, elle n’était pas la seule à recevoir une appréciation divine, car le mannequin Margot Foxx, active sur la plate-forme d’abonnement OnlyFans, a également publié une capture d’écran en novembre montrant un semblable de la même page sous sa photo dans un maillot de bain noir moulant. Son histoire, cependant, n’est devenue virale que cette semaine de Noël, lorsqu’elle l’a republiée en disant «Le Pape a aimé ma photo qui signifie que je vais au paradis.»

Alors que le nouveau scandale faisait la une des journaux, le favori original du récit du pape, Garibotto, a décrit comment sa propre vie avait changé au cours du mois dernier. La Brésilienne – qui se décrit comme une personne religieuse et fréquente paroissiale – a avoué au New York Post’s Page Six que le soudain « intervention divine » était un « grosse affaire » qui l’a quittée « sous le choc. »

Le battage médiatique s’est également avéré assez bon pour les affaires. «Je gagne de l’argent avec Instagram», expliqua-t-elle, ajoutant que l’attention du récit du pontife lui « Plus de levier » sur les marques dans les offres publicitaires ainsi que 600 000 abonnés supplémentaires.

La jeune femme de 27 ans, qui n’hésite pas à montrer ses larges courbes, prend généralement des séances de photos en bikini – mais l’afflux de téléspectateurs plus religieux et aimant le pape lui a donné. «Confiance pour publier plus de vêtements et faire des affaires dans la mode.

Il est cependant très peu probable que sa photo, ou le message de Margot Foxx, ait été «aimé» par Francis lui-même. Suite à la première erreur, le Vatican a déclaré que «Nous pouvons exclure que les« semblables »viennent du Saint-Siège.» Les représentants du Pape ont expliqué que son compte est géré par une équipe d’experts des médias sociaux, dont l’un a probablement fait un « erreur. »

