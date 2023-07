Le potentiel coup d’État militaire du Niger, expliqué

Le général Abdourahmane Tchiani, chef de la garde présidentielle nigérienne, avec d’autres membres des forces armées nigériennes, Vendredi, il s’est déclaré chef d’un gouvernement de transition qu’il a appelé « le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie », tandis que des dirigeants et des organisations internationales, dont l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ont fermement condamné le coup d’État.

Le président Mohamed Bazoum a été élu démocratiquement en 2021 lors de la première passation de pouvoir pacifique au Niger et « reste le seul président légitime du Niger », a déclaré samedi le haut représentant de l’Union européenne Josep Borrell dans un communiqué appelant les putschistes à libérer Bazoum. Entre-temps, des membres de l’armée impliqués dans le coup d’État ont averti dans un discours télévisé vendredi que « les conséquences qui en découleraient » si des forces étrangères intervenaient. Les États-Unis ont construit et aident à gérer une base aérienne au Niger, et la France compte environ 1 500 soldats dans le pays, selon France24.

Les autorités de la CEDEAO tiendront des négociations dimanche pour tenter de convaincre Tchiani de rendre le pouvoir à Bazoum ; l’organisme économique considérerait les sanctions contre le Niger comme une forme de levier, bien qu’il ne soit pas encore clair à quoi ces mesures ressembleraient. L’UE a déjà retiré son financement et son soutien militaire « avec effet immédiat » en raison de « l’attaque inacceptable contre l’intégrité des institutions républicaines du Niger ». L’UE avait réservé 554 millions de dollars de son budget pour 2021-2024 pour soutenir l’éducation, la gouvernance et la croissance économique durable, comme l’a rapporté Al Jazeera.

C’est le cinquième coup d’État militaire réussi au Niger depuis son indépendance de la France en 1960. Une série de coups d’État a renversé les gouvernements de plusieurs pays africains au cours des trois dernières années, mais le Niger est un peu aberrant parmi ses voisins, notamment en raison de la soutien bruyant dont le gouvernement de Bazoum a bénéficié. Bien que le Niger, comme de nombreux autres pays d’Afrique de l’Ouest, ait souffert d’une croissance économique médiocre et d’institutions démocratiques et publiques rabougries, le mandat de Bazoum a produit des améliorations dans l’éducation et la santé publique, ainsi que dans les perspectives de sécurité et économiques par rapport à des voisins comme le Mali et le Burkina Faso.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qualifie la prise de pouvoir de Tchiani de « tentative de coup d’État » car « nous ne considérons pas les choses comme définitives, il y a encore une issue si les responsables écoutent la communauté internationale », a-t-elle déclaré jeudi. Samedi, elle annoncé via Twitter que la France avait immédiatement suspendu « toutes ses actions d’aide au développement et d’appui budgétaire depuis le Niger » et appelé à la libération immédiate et à la réintégration de Bazoum.

Le coup d’État de mercredi a été ténu – et l’issue reste incertaine

La prétention de Tchiani au pouvoir repose sur l’idée que le gouvernement de Bazoum n’a pas réussi à faire face à l’extrémisme islamiste violent qui s’est propagé dans la région au cours de la dernière décennie. Cette affirmation a conduit à des coups d’État ailleurs dans la région, comme au Mali. Les chefs militaires peuvent se présenter comme une alternative de sécurité solide dans des pays instables et violents, mais dans le cas du Niger, la situation sécuritaire s’améliorait en fait, en particulier par rapport à ses voisins de la région du Sahel – la bande de l’Afrique centrale nord qui s’étend de du nord du Sénégal au Soudan.

Selon un rapport de février du Centre d’analyse stratégique de l’Afrique, la grande majorité – 90 % – des événements violents de l’année dernière liés à l’extrémisme islamiste au Sahel se sont produits au Mali et au Burkina Faso. Et tandis que le nombre d’événements violents au Niger a doublé pour atteindre 214, le nombre de décès dus à l’extrémisme a diminué de moitié.

Environ 40 % de toutes les activités violentes des groupes islamistes en Afrique se produisent au Sahel – plus que dans toute autre région africaine. La terreur – exécutions sommaires, enlèvements, viols et pillages – que des groupes comme la coalition Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM), Ansaroul Islam, Ansar Dine et l’État islamique dans le Grand Sahara (ISGS) est réelle, et c’est dévastateur. Mais si les situations au Mali et au Burkina Faso en sont un exemple, le régime militaire ne fait qu’exacerber la violence.

Tchiani a déclaré vendredi aux Nigériens lors d’une allocution télévisée qu’il avait pris le relais pour arrêter « la disparition progressive et inévitable » du pays car « l’approche sécuritaire d’aujourd’hui n’a pas apporté la sécurité au pays malgré de lourds sacrifices ». Comme l’a rapporté Al Jazeera, Tchiani a déclaré aux Nigériens que Bazoum les avait dupés en leur faisant croire que la situation s’améliorait, alors que « la dure réalité [is] un tas de morts, de déplacés, d’humiliations et de frustrations.

Bazoum aurait tenté de forcer Tchiani à prendre sa retraite, comme le souligne Daniel Eizenga, chercheur à l’Africa Center for Strategic Studies. « Les justifications du coup d’État n’ont aucun fondement sur lequel s’appuyer au Niger », a déclaré Eizenga, ajoutant que la prise de pouvoir semble être due aux « motivations égoïstes de cet individu ».

En effet, Tchiani n’avait pas initialement le plein soutien des forces armées, bien qu’il ait depuis réquisitionné l’aval de certains chefs militaires nigériens. Les protestations civiles immédiatement après la prise de pouvoir de Tchiani ont insisté pour que Bazoum reprenne ses fonctions ; cependant, comme Eizenga l’a dit à Vox, ces manifestations ont été violemment réprimées par la garde présidentielle, l’unité de Tchiani, créant un « effet dissuasif » contre de nouvelles manifestations civiles.

Une tradition de régime militaire s’avère difficile à ébranler

Alors que les coups d’État dans le monde et dans la région du Sahel ont des points communs à la fois larges et spécifiques, il est essentiel de comprendre les différences entre ces événements, a déclaré Joseph Sany, vice-président du Centre africain de l’Institut américain pour la paix à Vox dans une interview l’année dernière.

« Je déteste le terme ‘contagion’ parce que c’est un terme générique », a déclaré Sany à l’époque. « Vous ne pouvez pas mettre la Guinée dans le même groupe que le Mali et le Burkina Faso.

Les coups d’État réussis ont souvent des éléments communs comme des institutions démocratiques faibles, des tensions entre l’armée et le gouvernement civil, une corruption endémique et impunie, une histoire de coups d’État et des gouvernements incapables ou peu disposés à fournir les services nécessaires.

Le Niger a une histoire d’armée politisée, tout comme d’autres nations qui ont subi des changements antidémocratiques de gouvernement au cours des trois dernières années. « Les récents changements de gouvernement, à travers le coup d’État et les contre-coups d’État, sont plus ou moins le reflet du passé », a déclaré Bonnie Ayodele, professeur de sciences politiques à l’Université d’État d’Ekiti à Ado Ekiti, au Nigeria, à Vox dans une interview.

« Lorsque vous essayez de changer cela, il y aura des acteurs au sein de l’armée qui percevront cela comme une atteinte négative à leurs intérêts », a déclaré Eizenga. La garde présidentielle, que Tchaini dirigeait depuis 2011, dispose également d’un certain degré d’influence et d’autonomie par rapport à l’armée régulière, ce qui peut créer un sentiment d’exception.

Bien que le groupe russe Wagner ait été lié à des régimes militaires au Mali, en République centrafricaine et potentiellement au Soudan, rien ne prouve que la force par procuration dirigée par Yevgeniy Prigozhin ait participé au coup d’État de mercredi. Prigozhin a cependant publié une déclaration faisant appel au sentiment anticolonialiste que Wagner a attisé au Mali voisin. « Ce qui s’est passé au Niger n’est rien d’autre que la lutte du peuple nigérien avec ses colonisateurs », a déclaré Prigozhin sur Telegram jeudi, selon Reuters. « Avec des colonisateurs qui essaient de leur imposer leurs règles de vie et leurs conditions et de les maintenir dans l’état où était l’Afrique il y a des centaines d’années. »

Comme Ayodele l’a dit à Vox, il est peu probable que les menaces de la France et de l’UE influencent Tchiani et ses collègues putschistes. «Cela ne les a jamais dissuadés – des sanctions, les interdire, les claquer avec beaucoup de punitions, ça ne marche pas. Ils ont fait ça contre la junte au Mali, ils ont fait ça contre la junte au Burkina Faso […] donc je ne suis pas sûr que cela fonctionnera.

Le sommet d’urgence de la CEDEAO doit prendre des mesures énergiques pour faire suite à la condamnation de la tentative de coup d’État par le président nigérian et président de la CEDEAO, Bola Tinubu, a déclaré Ayodele. Tinubu a dépêché le président béninois Patrice Talon au Niger pour évaluer la situation sur le terrain et a déclaré dans un communiqué : « Je crois que tous les moyens seront utilisés si nécessaire pour rétablir l’ordre constitutionnel au Niger, mais l’idéal serait que tout se passe dans paix et harmonie. »

Quant à ce que la CEDEAO peut réellement faire, « rien n’est exclu », a déclaré Abdel Fatau Musah, commissaire aux affaires politiques et à la sécurité de la CEDEAO à Daybreak Africa.

« Il existe un protocole que de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest ont signé concernant les changements anticonstitutionnels de gouvernement, selon lequel ce pays particulier ne fait plus partie du bloc de la CEDEAO », a déclaré Ayodele à Vox. « Mais nous avons vu certains de ces pays retomber dans un régime militaire, et la CEDEAO est incapable de réagir d’une manière qui puisse amener un régime démocratique. »

En fin de compte, un front international uni et une action plus forte de la CEDEAO, en particulier du président nigérian Ahmed Bola Tinubu, pourraient s’avérer décisifs pour le Niger. Le président Bazoum a refusé de démissionner et bénéficie d’un soutien large et énergique non seulement des pays occidentaux, mais aussi de la CEDEAO et de l’Union africaine.

Et ce sont ces blocs et ces nations africaines, en particulier le Nigeria, qui ont un fort intérêt à rétablir un régime civil au Niger. Même les régimes civils profondément imparfaits sont meilleurs que le régime militaire et recueillent plus de soutien international tout en étant plus stables et moins violents. Si celle du Niger pouvait être renversée ou renversée, cela enverrait un signal fort de soutien au gouvernement civil en Afrique, et aiderait pour inverser le récent recul démocratique.