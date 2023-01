Le poteau de la maison revient à la Première Nation de la Colombie-Britannique après 138 ans, des décennies dans le stockage de Harvard

Un cycliste passe devant le Peabody Museum of Archaeology & Ethnology de l’Université Harvard à Cambridge, Mass., le 13 octobre 2016. Après 138 ans, dont deux décennies d’entreposage, un poteau de maison sera rendu à un First Naiton en Colombie-Britannique à partir de Université de Harvard. Le poteau de la maison a été acheté par une compagnie de pêche en 1885 et fait partie des artefacts anthropologiques du musée depuis 1917. LA PRESSE CANADIENNE/AP, Charles Krupa