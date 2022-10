Le pot pourrait-il empêcher un ventre pot? Les chercheurs se renseignent sur le cannabis

12 octobre 2022 – Un autre stéréotype du fumeur mord la poussière : malgré ses effets stimulants sur l’appétit – mieux connus sous le nom de « grignotines » – le cannabis peut en fait aider à contrôler votre poids.

Les consommateurs de cannabis pourraient être moins susceptibles de devenir obèses que les personnes qui s’abstiennent, selon une étude récente de la revue L’économie de la santé. L’étude a suivi les données de santé de l’État de Washington avant et après 2014, l’année où le cannabis y est devenu largement disponible à des fins récréatives.

Selon l’étude : “La légalisation de la marijuana, qui a permis l’ouverture de dispensaires de marijuana à des fins récréatives, a entraîné [in] diminution des taux d’obésité dans l’État de Washington.

Au cours des 4 années suivant la légalisation, l’État‘Le taux d’obésité était en moyenne de 5,4 % inférieur à ce qu’il aurait été si le cannabis n’avait pas été légalisé.

Comment ont-ils compris cela ?

Les chercheurs ont mis en place ce qu’on appelle un contrefactuel synthétique.

“Ce‘C’est la meilleure approximation de ce à quoi Washington aurait ressemblé s’il n’avait pas légalisé la marijuana », explique l’auteur principal Raymond March, PhD, professeur adjoint d’économie appliquée à la North Dakota State University. March et ses collègues ont proposé une population qui ressemble à l’État de Washington‘s en combinant les données des États qui n’ont pas légalisé au cours de ces mêmes 4 années, notamment l’Arizona, le Minnesota, le Kansas et le New Hampshire.