Le poste frontière entre Gaza et l’Égypte devrait rouvrir

LE CAIRE/WASHINGTON/GAZA –

Un poste frontière contrôlé par l’Égypte vers Gaza devrait rouvrir dans le cadre des efforts diplomatiques visant à acheminer l’aide vers la bande contrôlée par le Hamas et qui subit d’intenses bombardements israéliens depuis le déchaînement du groupe qui a tué 1 300 personnes le 7 octobre.

Choqué par l’assaut contre les villes et les villages, Israël mène le bombardement le plus intense que Gaza ait jamais connu, a imposé un blocus strict et prépare une invasion terrestre.

Des centaines de tonnes d’aide en provenance de plusieurs pays sont bloquées depuis des jours dans la péninsule égyptienne du Sinaï, en attendant un accord pour leur livraison en toute sécurité à Gaza et l’évacuation de certains détenteurs de passeports étrangers par le terminal de Rafah.

« Rafah sera rouverte. Nous mettons en place avec les Nations Unies, avec l’Egypte, avec Israël et avec d’autres, un mécanisme permettant d’acheminer l’aide et de la transmettre aux personnes qui en ont besoin », a déclaré le secrétaire d’Etat américain. » a déclaré Antony Blinken après une rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi dimanche.

Blinken n’a pas donné d’heure précise pour la réouverture du passage à niveau. Le diplomate américain chevronné David Satterfield, nommé dimanche envoyé spécial pour les questions humanitaires au Moyen-Orient, arrivera lundi en Égypte pour régler les détails, a déclaré Blinken.

NBC News, citant un responsable palestinien, a rapporté que le poste frontière de Rafah ouvrirait lundi à 9 heures du matin. Citant une source de sécurité, ABC News a rapporté que le terminal serait ouvert pendant quelques heures lundi, sans fournir de détails. Reuters n’a pas été en mesure de confirmer dans l’immédiat ces deux informations.

Israël a exhorté les Gazaouis épuisés à évacuer vers le sud, ce que des centaines de milliers de personnes ont déjà fait dans l’enclave assiégée qui abrite plus de 2 millions de personnes. Le Hamas, qui dirige Gaza, a demandé à la population d’ignorer le message d’Israël.

Les Palestiniens de Gaza ont déclaré que la campagne de bombardements menée par Israël dans la nuit était la plus intense depuis le lancement de ses attaques de représailles la semaine dernière. Les bombardements ont été particulièrement intenses dans la ville de Gaza, avec des frappes aériennes touchant les zones autour de deux des principaux hôpitaux de la ville, ont-ils indiqué.

Les réserves de carburant dans tous les hôpitaux de la bande de Gaza ne devraient durer qu’environ 24 heures supplémentaires, mettant en danger des milliers de patients, a déclaré lundi le bureau humanitaire des Nations Unies (OCHA).

Les autorités de Gaza ont déclaré qu’au moins 2 670 personnes avaient été tuées jusqu’à présent par les frappes de représailles israéliennes, dont un quart d’enfants, et près de 10 000 blessées. Un millier d’autres personnes étaient portées disparues et seraient sous les décombres.

Les responsables du gouvernement américain affirment qu’ils se mobilisent pour aider à atténuer la crise humanitaire à Gaza, anticipant une offensive terrestre brutale.

Le président Joe Biden a exhorté Israël à respecter les lois de la guerre dans sa réponse aux attaques du Hamas et a déclaré dimanche dans un message sur les réseaux sociaux que « l’écrasante majorité des Palestiniens n’a rien à voir avec les attaques épouvantables du Hamas et souffrent comme un résultat d’eux.

Dans une interview de CBS 60 Minutes diffusée dimanche, Biden a déclaré qu’Israël devait éliminer le Hamas, mais a averti que ce serait une erreur pour Israël d’occuper Gaza.

Washington s’efforce également d’éviter une propagation du conflit, en particulier avec l’escalade des affrontements avec le Liban à la frontière israélienne.

Blinken a déclaré que les dirigeants des États arabes qu’il a visités dans la région ces derniers jours étaient déterminés à empêcher la guerre de se propager.

« Ils utilisent leur propre influence, leurs propres relations, pour essayer de s’assurer que cela n’arrive pas », a déclaré Blinken, qui devait rentrer en Israël lundi et cherche également à obtenir la libération de 155 otages, dont des Américains. , selon Israël, ont été ramenés à Gaza par le Hamas.

L’Iran, qui soutient à la fois le Hamas et le Hezbollah, a mis en garde Israël contre une escalade s’il continuait à attaquer les Palestiniens.

« Si les agressions sionistes ne s’arrêtent pas, toutes les parties de la région seront sur la gâchette », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian, ajoutant que Téhéran ne pouvait pas simplement rester un observateur.

OFFENSIVE AU SOL ATTENDUE

Le Premier ministre israélien Bejamin Netanyahu a convoqué dimanche le cabinet d’urgence élargi d’Israël, comprenant d’anciens députés de l’opposition, dans une démonstration d’unité. « Le Hamas pensait que nous allions être démolis. C’est nous qui démolirons le Hamas », a-t-il déclaré.

L’armée israélienne, qui a massé des chars à la frontière de Gaza en préparation d’une offensive terrestre, affirme qu’elle cible le Hamas et ses infrastructures en réponse.

L’aviation israélienne a frappé dimanche environ 250 cibles militaires, tuant le commandant du district sud du Hamas, a indiqué l’armée.

Le chef de l’armée israélienne, le lieutenant-général Herzi Halevi, a déclaré aux soldats près de la frontière avec Gaza qu’ils entreraient dans la bande de Gaza pour éliminer le Hamas, en ciblant « chaque endroit, chaque commandant, chaque opérateur ».

« Vous êtes sur le point de faire quelque chose de grand et d’important, qui doit changer clairement la situation à long terme », a déclaré Halevi.

CRISE HUMANITAIRE

Un blocus israélien a empêché l’entrée de carburant, de nourriture et d’eau à Gaza, bien que Netanyahu ait convenu avec Biden de reprendre l’approvisionnement en eau dans certaines parties du sud de Gaza, a déclaré dimanche un ministre.

L’armée israélienne a déclaré que quelque 600 000 Gazaouis avaient quitté la moitié nord du territoire, qui comprend plus d’un million d’habitants de la ville de Gaza.

Certains Palestiniens partis vers le sud ont déclaré qu’ils retournaient vers le nord parce qu’ils étaient attaqués partout où ils allaient.

L’aviation israélienne a bombardé tôt lundi les zones autour de l’hôpital Al-Quds de la ville de Gaza, et les ambulances de l’établissement sont incapables de circuler en raison des frappes, ont rapporté les médias palestiniens.

Israël a donné samedi un avertissement à l’hôpital pour évacuer, selon la Société du Croissant-Rouge palestinien, qui a déclaré qu’elle ne pouvait pas faire sortir les malades et les blessés de l’établissement.

Les opérations de secours de l’ONU à Gaza « sont sur le point de s’effondrer », a déclaré Philippe Lazzarini, commissaire général de l’agence des Nations Unies pour les Palestiniens, l’UNRWA.

« Le nombre de personnes cherchant refuge dans nos écoles et autres installations de l’UNRWA dans le sud est absolument écrasant, et nous n’avons plus la capacité de les accueillir », a-t-il déclaré.



(Reportage de Humeyra Pamuk, Hatem Maher, Ahmed Tolba et Omar Abdel-Razek au Caire, Nandita Bose, Rami Ayyub et Katharine Jackson à Washington, Nidal al-Mughrabi à Gaza, Ari Rabinovitch, Dan Williams, Henriette Chacar, Dedi Hayun, Maayan Lubell, Emily Rose, James Mackenzie et John Davison à Jérusalem, Parisa Hafezi à Dubaï, Michelle Nichols aux Nations Unies ; écrit par Simon Lewis ; édité par Lisa Shumaker et Stephen Coates)