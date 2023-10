RAFAH, Bande de Gaza (AP) — Le poste frontière entre l’Égypte et Gaza a été ouvert samedi pour laisser couler une aide désespérément nécessaire dans le territoire palestinien assiégé pour la première fois depuis qu’Israël l’a bouclé à la suite du déchaînement sanglant du Hamas il y a deux semaines. il y a.

Les 2,3 millions de Palestiniens de Gaza, dont la moitié ont fui leur foyer, sont rationner la nourriture et boire de l’eau sale. Les hôpitaux affirment qu’ils manquent de fournitures médicales et de carburant pour les générateurs d’urgence, dans un contexte de panne d’électricité à l’échelle du territoire. Israël continue de lancer des vagues de frappes aériennes sur Gaza tandis que des militants palestiniens tirent des barrages de roquettes sur Israël.

Cette ouverture intervient après plus d’une semaine de diplomatie de haut niveau menée par divers médiateurs, notamment des visites dans la région du président américain Joe Biden et du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. Israël avait insisté sur le fait que rien n’entrerait à Gaza jusqu’à ce que quelque 200 personnes capturées par le Hamas soient libérées, et que le côté palestinien du passage ait été fermé par les frappes aériennes israéliennes.

Le journal public égyptien Al-Qahera, proche des agences de sécurité, a déclaré que seuls 20 camions avaient traversé la frontière avec Gaza samedi, sur plus de 200 camions transportant environ 3 000 tonnes d’aide stationnés près du passage depuis des jours. Des centaines de détenteurs de passeports étrangers attendaient également de quitter Gaza pour se rendre en Égypte pour échapper au conflit.

L’ONU a déclaré que des fournitures vitales seraient livrées au service médical du Croissant-Rouge palestinien. Mais Cindy McCain, directrice du Programme alimentaire mondial de l’ONU, a déclaré que l’aide était insuffisante. « La situation est catastrophique à Gaza », a-t-elle déclaré. « Nous avons besoin de beaucoup plus de camions et d’un flux continu d’aide. »

Avant la guerre, quelque 400 camions entraient chaque jour à Gaza, a déclaré McCain.

Le gouvernement dirigé par le Hamas à Gaza a également déclaré que le convoi limité « ne sera pas en mesure de changer la catastrophe humanitaire », appelant à un couloir sécurisé fonctionnant 24 heures sur 24.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré que « la situation humanitaire à Gaza est sous contrôle ». Il a déclaré que l’aide serait livrée uniquement au sud de Gaza, où l’armée a ordonné aux personnes de se réinstaller, ajoutant qu’aucun carburant n’entrerait sur le territoire.

Cette ouverture a eu lieu quelques heures après que le Hamas a libéré une Américaine et sa fille adolescente, les premiers captifs à être libérés après l’incursion du groupe militant en Israël le 7 octobre. Il n’était pas immédiatement clair s’il y avait un lien entre les deux.

Le Hamas libéré Judith Raanan et sa fille Natalie, 17 ansvendredi pour ce qu’il a qualifié de raisons humanitaires dans un accord avec le Qatar, un pays du golfe Persique qui a souvent servi de médiateur au Moyen-Orient.

Les deux hommes étaient en voyage depuis leur domicile de la banlieue de Chicago vers Israël pour célébrer les fêtes juives, a indiqué la famille. Ils se trouvaient dans le kibboutz de Nahal Oz, près de Gaza, lorsque le Hamas et d’autres militants ont fait irruption dans les villes du sud d’Israël, tuant des centaines de personnes et en enlevant au moins 210 autres.

Le Hamas a déclaré qu’il travaillait avec l’Égypte, le Qatar et d’autres médiateurs « pour clore le dossier » des otages si les conditions de sécurité le permettent.

D’intenses frappes aériennes ont été signalées dans la bande de Gaza dans la nuit et jusqu’à samedi. Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, a déclaré que 345 personnes avaient été tuées à Gaza au cours des dernières 24 heures et que sept hôpitaux étaient hors service après avoir été endommagés lors de frappes ou manqués de carburant.

Le ministère du Logement, dirigé par le Hamas, a déclaré qu’au moins 30 % de toutes les maisons à Gaza ont été détruites ou gravement endommagées pendant la guerre. Ce chiffre n’inclut pas la destruction de quartiers entiers, que l’agence des Nations Unies pour les réfugiés qualifie désormais de « monticules de décombres inaccessibles ».

Il y a des attentes croissantes à l’égard d’un offensive au sol qui, selon Israël, viserait à éradiquer le Hamas, un groupe militant islamique qui dirige Gaza depuis 16 ans. Israël a déclaré vendredi qu’il n’envisageait pas de prendre le contrôle à long terme de le territoire palestinien petit mais densément peuplé.

Israël a également échangé des tirs le long de sa frontière nord avec le groupe militant du Hezbollah libanais, suscitant des inquiétudes concernant une deuxième façade s’ouvrant. L’armée israélienne a déclaré samedi avoir frappé des cibles du Hezbollah au Liban en réponse aux récents tirs de roquettes et aux attaques de missiles antichar.

Israël a émis samedi un avertissement aux voyageurs, ordonnant à ses citoyens de quitter l’Égypte et la Jordanie – qui ont fait la paix avec eux il y a des décennies – et d’éviter de voyager dans un certain nombre de pays arabes et musulmans, notamment les Émirats arabes unis, le Maroc et Bahreïn, qui ont forgé relations diplomatiques avec Israël en 2020. Manifestations contre les actions d’Israël à Gaza ont éclaté dans toute la région.

Une éventuelle attaque terrestre israélienne entraînerait probablement une augmentation dramatique du nombre de victimes des deux côtés dans les combats urbains. Plus de 1 400 personnes en Israël ont été tuées pendant la guerre – pour la plupart des civils tués lors de l’incursion du Hamas. Les militants palestiniens ont continué de lancer des tirs de roquettes incessants sur Israël – plus de 6 900 projectiles depuis le 7 octobre, selon Israël.

Plus de 4 100 personnes ont été tuées à Gaza, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Cela inclut un nombre controversé de personnes décédées dans une explosion dans un hôpital en début de semaine. Le ministère affirme que 1 400 autres personnes auraient été ensevelies sous les décombres, vivantes ou mortes.

Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a organisé samedi un sommet visant à mettre fin à la guerre. Il a appelé à garantir une aide à Gaza, à négocier un cessez-le-feu et à reprendre les pourparlers de paix israélo-palestiniens, qui ont échoué il y a plus de dix ans. Il a également déclaré que le conflit ne serait jamais résolu « aux dépens de l’Égypte », faisant référence à craint qu’Israël ne tente de pousser la population de Gaza vers la péninsule du Sinaï.

Le roi Abdallah II de Jordanie, s’adressant au même sommet, a déclaré que la campagne aérienne et le siège de Gaza par Israël étaient « un crime de guerre » et a critiqué la réponse de la communauté internationale.

« Partout ailleurs, attaquer des infrastructures civiles et priver délibérément toute une population de nourriture, d’eau, d’électricité et de produits de première nécessité serait condamné », a-t-il déclaré. Apparemment, a-t-il ajouté, « les droits de l’homme ont des limites. Ils s’arrêtent aux frontières, aux courses, aux religions.

Plus d’un million de personnes ont été déplacées à Gaza. Beaucoup ont suivi les ordres d’Israël d’évacuer du nord vers le sud à l’intérieur de l’enclave bouclée sur la côte de la mer Méditerranée. Mais Israël a continué à zones bombardées dans le sud de Gaza où il avait été demandé aux Palestiniens de se mettre en sécurité, et certains semblent retourner vers le nord à cause des bombardements et des violences. conditions de vie difficiles dans le Sud.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié l’ouverture de Rafah de « première étape importante qui allégera les souffrances de personnes innocentes ». La Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne l’ont également accueilli favorablement.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que quatre des 20 camions qui ont traversé Rafah samedi transportaient des fournitures médicales, notamment des médicaments pour le traitement des maladies chroniques pour 1 500 personnes, des fournitures essentielles pour 300 000 personnes pendant trois mois, des médicaments et des fournitures de traumatologie pour 1 200 personnes et 235 sacs de traumatologie portables pour les premiers intervenants.

Le Programme alimentaire mondial a déclaré qu’il disposait de 930 tonnes supplémentaires de nourriture d’urgence en attente d’acheminement via Rafah. Il a déclaré qu’il devait reconstituer ses « approvisionnements en diminution rapide » alors qu’il étendait son aide alimentaire de 520 000 personnes à 1,1 million au cours des deux prochains mois.

Magdy a rapporté du Caire et Krauss de Jérusalem. Les journalistes d’Associated Press Isabel DeBre à Jérusalem et Bassem Mroue à Beyrouth ont contribué à ce rapport.