Le poste frontière clé entre l’Afghanistan et le Pakistan rouvre après neuf jours | Actualités sur les différends frontaliers

Le passage de Torkham a été fermé après que les forces des deux côtés ont échangé des tirs, bloquant des milliers de voyageurs et des centaines de camions.

Islamabad, Pakistan – Un poste frontière clé entre le Pakistan et l’Afghanistan a été rouvert à la circulation des piétons et des véhicules après être resté fermé pendant neuf jours, à la suite d’un échange de tirs entre les forces de sécurité des deux pays.

Muhammad Anas, un responsable du district de Khyber, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, au nord-ouest du Pakistan, où se trouve le poste frontière de Torkham, a confirmé cette évolution à Al Jazeera vendredi.

« Nous avons ouvert les portes de la frontière après 7h30 aujourd’hui. [Friday]. Les agents de l’immigration et des douanes sont arrivés pour reprendre leurs fonctions normalement, et la circulation des piétons et des véhicules a été autorisée à passer », a-t-il déclaré.

Les responsables afghans de la province de Nangarhar, de l’autre côté de la frontière, ont également confirmé l’ouverture du principal passage entre les deux pays, par lequel passent chaque jour des centaines de personnes et de véhicules.

Le passage a été fermé le 6 septembre après un échange de tirs meurtriers entre les forces frontalières pakistanaises et afghanes, tuant au moins deux soldats afghans et en blessant plusieurs autres.

Le Pakistan a accusé l’Afghanistan de « construire des structures illégales » à proximité du passage et a déclaré que des tirs non provoqués et aveugles des forces afghanes avaient conduit à sa fermeture.

Le gouvernement taliban au pouvoir en Afghanistan a rejeté ces allégations et a déclaré qu’il était en train de réparer un ancien poste de sécurité lorsque les forces de sécurité pakistanaises ont ouvert le feu sur eux.

Les talibans ont accusé Islamabad d’avoir entravé et retardé l’ouverture du point de transit.

Qari Nazim Gul, de l’Association panpakistanaise des agents des douanes, a déclaré à Al Jazeera que la fermeture avait causé des pertes aux commerçants valant des millions de roupies.

« Nous avions des centaines de camions alignés à la frontière. Cette fermeture répétée de la porte de Torkham provoque des souffrances pour des personnes comme nous qui tentent de gagner leur vie ou pour celles qui cherchent simplement à rencontrer leur famille. Cela doit cesser », a-t-il déclaré au téléphone.

Les autorités frontalières affirment que la sécurité a été renforcée au poste frontière après l’incident des tirs.

Les relations entre le Pakistan et l’Afghanistan restent glaciales. Le Pakistan a accusé à plusieurs reprises les responsables afghans d’héberger des combattants appartenant au groupe armé interdit Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Les autorités afghanes nient ces accusations, affirmant qu’elles n’autorisent aucun groupe armé à utiliser leur territoire pour lancer des attaques contre les pays voisins.

Ces derniers mois, le TTP, idéologiquement aligné sur les talibans afghans, a considérablement accru ses attaques contre les forces de sécurité pakistanaises.

Plus tôt ce mois-ci, le jour de la fermeture de Torkham, le groupe a tué quatre soldats pakistanais et perdu 12 de ses membres lors d’une attaque dans le district de Chitral, à Khyber Pakhtunkhwa.