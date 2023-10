Le poste du président américain McCarthy menacé après le vote

WASHINGTON-

La capacité du président américain Kevin McCarthy à rester à la tête du pays a été sérieusement menacée mardi après que la Chambre a voté en faveur d’un effort des critiques républicains d’extrême droite pour l’évincer.

Le résultat serré imposé par le principal rival de McCarthy, le représentant Matt Gaetz de Floride, a rassemblé une poignée de critiques républicains conservateurs du président et de nombreux démocrates qui disent qu’il est indigne de diriger. Le vote a été de 208 voix contre 218 pour ne pas déposer la motion, avec 11 républicains l’autorisant à avancer.

En refusant d’annuler la motion, la Chambre ouvre désormais un débat extraordinaire avant le prochain tour de vote.

C’est un moment stupéfiant pour McCarthy, en difficulté, qui constitue le défi le plus grave à ce jour, une punition potentielle déclenchée par sa décision du week-end de travailler avec les démocrates pour maintenir le gouvernement fédéral ouvert plutôt que de risquer une fermeture.

McCarthy, de Californie, insiste sur le fait qu’il ne conclura pas d’accord avec les démocrates pour rester au pouvoir. Gaetz s’est levé pour présenter sa motion, alors que plusieurs républicains d’extrême droite avaient déjà annoncé qu’ils étaient prêts à s’opposer à McCarthy, dont beaucoup se sont battus en janvier lors de sa longue bataille pour obtenir le marteau.

« C’est un triste jour », a déclaré le républicain Tom Cole de l’Oklahoma, alors que le débat s’ouvrait, exhortant ses collègues à ne pas plonger la majorité républicaine de la Chambre « dans le chaos ».

Mais Gaetz a rétorqué pendant le débat : « Le chaos, c’est le président McCarthy ».

Le sort du républicain McCarthy est profondément incertain alors qu’il fait face à ce que l’on appelle une « motion d’abandon » du représentant Matt Gaetz de Floride, un critique virulent allié à Donald Trump. Il faudrait seulement le soutien d’une poignée de républicains issus de sa faible majorité pour destituer McCarthy de son poste de président si les démocrates votent en sa faveur aux côtés des rebelles conservateurs.

Mardi, à huis clos, McCarthy a déclaré à ses collègues républicains : Allons-y.

« Si j’avais compté combien de fois quelqu’un a voulu m’assommer, je serais parti depuis longtemps », a déclaré McCarthy au Capitole après une réunion privée matinale.

Au Capitole, républicains et démocrates se sont réunis en privé, à huis clos, avant ce qui serait un vote historique dans l’après-midi.

Le leader démocrate Hakeem Jeffries a déclaré dans une lettre à ses collègues qu’il souhaitait travailler avec les républicains, mais qu’il n’était pas disposé à fournir les voix nécessaires pour sauver McCarthy.

« Il est désormais de la responsabilité des membres du Parti républicain de mettre fin à la guerre civile républicaine à la Chambre des représentants », a déclaré Jeffries, annonçant que les dirigeants démocrates voteraient pour la motion visant à évincer le président.

McCarthy a insisté sur le fait qu’il n’avait pas demandé de l’aide au leader démocrate Hakeem Jeffries pour conserver son poste, et qu’il n’avait pas non plus exigé quoi que ce soit en retour. Les démocrates « n’ont rien demandé », a déclaré McCarthy sur CNBC avant la réunion. « Je ne fournirai rien. »

Au cours de la réunion d’une heure dans les sous-sols du Capitole, McCarthy a invoqué le dernier président républicain, Joseph Cannon, qui, il y a plus de 100 ans, a affronté ses détracteurs de front en les appelant au bluff et en organisant lui-même le vote sur son éviction. Cannon a survécu à cette tentative de retrait qui, jusqu’à présent, était la première fois que la Chambre votait en faveur de la destitution de son président.

McCarthy a reçu trois ovations au cours de la réunion privée – une lorsqu’il est venu au micro pour parler, une deuxième fois lors de ses remarques et enfin lorsqu’il a terminé, selon un républicain présent à la réunion et qui a accordé l’anonymat pour en discuter.

À un moment donné, il y a eu un vote à main levée en faveur de McCarthy et cela a été « écrasant », a déclaré le représentant Ralph Norman, RS.C., membre du House Freedom Caucus.

Gaetz était présent, mais il ne s’est pas adressé à la salle.

De l’autre côté du Capitole, les démocrates se sont alignés pour une longue discussion et se sont unis autour d’un point commun : on ne peut pas faire confiance à McCarthy, ont déclaré plusieurs législateurs présents dans la salle. « Je pense qu’il est prudent de dire qu’il n’y a pas beaucoup de bonne volonté dans cette salle pour Kevin McCarthy », a déclaré le représentant Richard Neal, D-Mass. Pourtant, les démocrates maintiennent leur stratégie serrée, laissant à Jeffries et son équipe le soin de décider avancer alors que le vote en salle est sur le point de commencer.

Jeffries a déclaré par la suite que les démocrates étaient prêts à travailler avec les républicains, mais il a exhorté ceux de l’autre côté de l’allée à : « mettre fin au chaos, mettre fin au dysfonctionnement, mettre fin à l’extrémisme ».

« En fin de compte, le pays a besoin d’un président sur lequel on peut compter », a déclaré le représentant Adam Schiff, démocrate de Californie. « Nous ne lui faisons pas confiance. Leurs membres ne lui font pas confiance. Et il faut un certain degré de confiance pour être le Président. »

Le représentant Brad Schneider, D-Ill., a déclaré: « McCarthy s’est mis dans ce pétrin. C’est à McCarthy de s’en sortir. »

« Nous sommes toujours les adultes dans la pièce », a déclaré la représentante démocrate Abigail Spanberger. « McCarthy a dit qu’il n’avait pas besoin de notre aide », a-t-elle déclaré. « Il a fait son lit. »

Le vote à venir impliquera probablement une motion visant à déposer la proposition Gaetz, ce qui signifie que les législateurs voteraient pour la mettre de côté pour le moment.

McCarthy semblait convaincu qu’il remporterait ce tour, mais a reconnu que ce n’était peut-être pas son dernier mot. Gaetz a indiqué qu’il n’avait pas fini de se battre contre le Président et qu’il pouvait réessayer autant de fois qu’il le souhaitait.

Une alliée clé de McCarthy, la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., s’est tournée vers les médias sociaux pour exhorter à soutenir « notre Président » et à mettre fin au chaos qui a secoué la majorité républicaine.

Le vote anticipé de cette semaine intervient alors que les républicains tentent de progresser sur une demande clé de Gaetz et d’autres, qui est d’aller de l’avant avec les 12 projets de loi de dépenses annuels et d’empêcher une autre mesure provisoire comme celle approuvée par le Congrès le week-end dernier, quelques heures avant la fermeture du gouvernement. date limite.

Les républicains sont mécontents que McCarthy se soit appuyé sur les votes démocrates samedi pour approuver la mesure temporaire visant à maintenir le gouvernement en fonction jusqu’au 17 novembre. Certains auraient préféré une fermeture du gouvernement alors qu’ils luttent pour des réductions plus importantes des dépenses.

Mais les démocrates sont également mécontents contre McCarthy pour avoir renoncé à l’accord sur la dette qu’il a conclu avec le président américain Joe Biden plus tôt cette année et qui fixait déjà les niveaux de dépenses fédérales, alors qu’il encourage son flanc droit à faire pression pour de fortes réductions des dépenses.

Les rédacteurs d’Associated Press Kevin Freking, Stephen Groves et Mary Clare Jalonick ont ​​contribué à ce rapport.