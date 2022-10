Le poste de Premier ministre de Johnson “plongerait les relations avec l’Irlande dans un congélateur”, prévient l’architecte du processus de paix

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les relations avec l’Irlande seront “plongées dans le congélateur” si Boris Johnson revient au poste de Premier ministre, a prévenu un architecte de l’accord de paix du Vendredi Saint.

Jonathan Powell, qui était le chef de cabinet de Tony Blair et négociateur en chef sur l’Irlande du Nord de 1997 à 2007, a déclaré qu’il était essentiel d’avoir quelqu’un de “compétent et capable” à Downing Street pour remettre les pourparlers sur les rails.

Ses commentaires sont intervenus alors que le ministre d’Irlande du Nord, Steve Baker, et le président du comité d’Irlande du Nord des Communes, Simon Hoare, ont rédigé un article conjoint nommant Rishi Sunak comme le leader qui pourrait apporter une “solution claire, réalisable et équitable” à la querelle en cours avec l’UE sur la frontière irlandaise. .

Le bref mandat de Liz Truss a vu des signes de rapprochement avec Bruxelles sur le protocole d’Irlande du Nord, M. Baker présentant des excuses pour le ton de ses commentaires pendant et après le référendum sur le Brexit.

Mais M. Baker a averti aujourd’hui que les eurosceptiques conservateurs “imploseraient” les négociations si un futur dirigeant reculait devant l’insistance de Mme Truss pour que la Cour de justice européenne soit retirée de la compétence sur les différends.

M. Baker a déclaré dimanche à Sophy Ridge de Sky News: «Quiconque remporte ce concours, la seule politique qui peut être menée avec succès en Irlande du Nord est celle que nous avons et tout le monde devrait le comprendre.

« Si, disons, Rishi ou Penny (Mordaunt) n’appliquaient pas cette politique, les eurosceptiques feraient imploser le gouvernement.

“Il n’y a absolument aucun doute, ils ont été très silencieux mais les eurosceptiques se soucient vraiment de cette question de l’ensemble du Royaume-Uni quittant la juridiction du droit européen.

« Mes collègues et amis comme Bill Cash et Mark François et John Redwood ne vont tolérer aucune diversion, aucune équivoque sur ce point. Donc, que ce soit Rishi, Penny ou Boris, la même politique doit être poursuivie sur le protocole d’Irlande du Nord. »

M. Powell a déclaré que les progrès récents sur le protocole “s’effondreront” si M. Johnson remporte un deuxième passage au 10 Downing Street.

“Les relations anglo-irlandaises seront replongées dans le congélateur”, a-t-il déclaré à Times Radio. « Les relations avec l’UE seront encore pires.

“Il est très important d’avoir quelqu’un de compétent et capable à Downing Street qui puisse réellement faire ces choses, obtenir une négociation sur le protocole, afin que vous puissiez le rendre aussi acceptable que possible pour les syndicalistes et rétablir les relations avec le gouvernement irlandais.

“Boris Johnson ne ferait certainement pas ça.”

M. Powell a déclaré que le Royaume-Uni était devenu “une risée internationale” sous les gouvernements Johnson et Truss.

“Je pense que cela a de sérieuses implications pour notre position dans le monde”, a-t-il déclaré à l’intervieweur Kate McCann. « Je pense que cela a de sérieuses implications sur la façon dont les gens voient le gouvernement.

« Un gouvernement compétent est plus difficile qu’il n’y paraît. Et je pense que Liz Truss et Boris Johnson ont démontré que les personnes incompétentes dans le numéro 10 peuvent faire un vrai gâchis. La restauration d’un gouvernement compétent serait au moins une bonne chose qui pourrait sortir de cette course à la direction.”

Le secrétaire d’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, a déclaré qu’une nouvelle élection à l’assemblée décentralisée de Stormont serait convoquée si un nouvel exécutif n’était pas formé d’ici le 28 octobre.

M. Heaton-Harris a déclaré à Sky News qu’il espérait que le syndicaliste DUP lèverait son boycott de l’exécutif, qui bloque la restauration des institutions de partage du pouvoir.

“Il y a un choix que les gens peuvent faire pour empêcher qu’il y ait des élections, mais cela doit être fait par des représentants élus d’Irlande du Nord qui reviennent dans cette assemblée”, a déclaré M. Heaton-Harris.

“Sans cela, le secrétaire (d’État) pour l’Irlande du Nord devra déclencher des élections cette semaine.”