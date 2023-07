Le poste de casque avec le plus haut niveau de postes ouverts jamais enregistré

Selon une perspective de Constructeurs et entrepreneurs associés , un groupe de métiers pour l’industrie de la construction non syndiquée, les entreprises de construction devront attirer environ 546 000 travailleurs supplémentaires en plus du rythme normal d’embauche en 2023 pour répondre à la demande de main-d’œuvre. L’industrie de la construction a enregistré en moyenne plus de 390 000 offres d’emploi par mois en 2022, le niveau le plus élevé jamais enregistré, tandis que le chômage dans le secteur de 4,6 % était le deuxième plus bas jamais enregistré.

Le secteur de la construction est une colonne vertébrale fondamentale de la nation – sans les structures créées par les travailleurs de la construction, les Américains n’auraient nulle part où manger, dormir, travailler ou vivre. Et pourtant, l’industrie est actuellement aux prises avec le plus haut niveau d’offres d’emploi non pourvues jamais enregistré.

La poussée de croissance de l’économie américaine après Covid est survenue au milieu d’un très gros problème : le manque de travailleurs pour les emplois dans tous les secteurs alors qu’ils rebondissent après la pandémie et tentent maintenant de se développer dans des conditions financières plus strictes. Le marché du travail, où les offres d’emploi ont atteint jusqu’à deux pour chaque travailleur disponible, est une force au sein de l’inflation qui continue de défier les entreprises qui cherchent à embaucher des travailleurs qualifiés. Nulle part le marché du travail tendu n’a été plus extrême que dans la construction.

« Le paysage a radicalement changé depuis février 2020 », a déclaré Davidson. « Les prix des matériaux de construction commerciaux sont maintenant 40 % plus élevés qu’ils ne l’étaient en février 2020. Quand on pense à la disponibilité des matériaux, c’est devenu désastreux. Les panneaux et les équipements couramment utilisés dans tout, de l’installation électrique à l’installation mécanique, ont maintenant plus d’un an de retard. Et cela a rendu très difficile pour les entrepreneurs de tout le pays d’obtenir les matériaux dont ils ont besoin et d’être en mesure de les installer à temps et de respecter le budget des projets. »

« Il y a une pénurie de main-d’œuvre. Il manque environ 650 000 travailleurs dans l’industrie de la construction, et les arriérés de construction sont maintenant à leur plus haut niveau depuis quatre ans », a déclaré Maria Davidson, PDG et fondatrice de Kojo, une société de gestion de matériaux, dans une interview avec CNBC. Lori Ann Larocco.

Il n’y a tout simplement pas assez de travailleurs pour répondre à la demande croissante de maisons, d’hôpitaux, d’écoles et d’autres structures. De plus, avec l’adoption du projet de loi sur les infrastructures de Biden, les municipalités américaines ont de grosses sommes d’argent à investir dans la revitalisation de leurs bâtiments, mais personne pour effectuer ladite revitalisation. Le nombre de candidatures en ligne pour des postes dans le secteur de la construction a diminué 40% au début de la pandémie et est resté stable depuis, selon les données de ZipRecruiter d’avril.

Pour les travailleurs qui cherchent des emplois dans la construction, le moment n’a jamais été aussi propice.

« Ils gagnent plus d’argent. C’est un marché de travailleurs », a déclaré Brian Turmail, vice-président des affaires publiques et des initiatives stratégiques chez Associated General Contractors of America. « L’industrie de la construction paie désormais 80% de plus que l’emploi non agricole moyen aux États-Unis. »

Il y a une offre constante de travail et la possibilité de gagner un revenu supplémentaire en faisant des heures supplémentaires qui ne seraient pas disponibles si le bassin de main-d’œuvre n’était pas si restreint.

Turmail a cité une main-d’œuvre vieillissante comme raison de la pénurie continue. Les travailleurs prennent leur retraite à un âge plus précoce, car il s’agit d’une industrie physiquement exigeante et la main-d’œuvre vieillit. Les entreprises de construction ont incité les travailleurs à retarder leur retraite et à travailler comme formateurs ou enseignants.

Même dans ces conditions favorables aux travailleurs, un changement dans la culture du travail américaine a joué un rôle dans la limitation de l’attractivité du domaine pour les demandeurs d’emploi.

« C’est culturel », a déclaré Turmail. « Maman ne veut pas que ses bébés deviennent des ouvriers du bâtiment. Au cours des 40 dernières années, nous avons prêché un message à l’échelle nationale selon lequel le seul chemin vers le succès dans la vie passe par un diplôme universitaire de quatre ans dans une sorte de un bureau. »

Travailler dans la construction peut être extrêmement dangereux par rapport à d’autres emplois, avec le deuxième taux le plus élevé de décès au travail, selon le Bureau américain du recensement.

Vankudre a déclaré que la construction en tant que cheminement de carrière n’est pas particulièrement attrayante pour les jeunes, et jusqu’à ce que le gouvernement américain et les entreprises de construction trouvent un moyen de changer cette croyance parmi les nouvelles générations de la main-d’œuvre, la pénurie persistera.