Le post LinkedIn du PDG suscite un débat

Lorsque nous créons un lien étroit avec l’un de nos collègues pendant notre mandat dans une organisation, nous les considérons parfois comme notre famille et nous les appelons même ainsi. Cependant, un PDG d’une entreprise australienne pense qu’il n’est pas acceptable d’appeler votre entreprise votre «famille». Ledit PDG a partagé un message sur sa page LinkedIn, expliquant pourquoi une personne doit éviter d’appeler son entreprise sa «famille». La section des commentaires de son message s’est rapidement transformée en un forum de débat, avec des personnes exprimant leurs accords et leurs désaccords avec l’opinion du PDG.

Tout a commencé il y a environ une semaine, lorsque Daniel Abrahams, PDG d’une agence de médias numériques basée à Sydney nommée Hustlr, s’est rendu sur son compte LinkedIn pour déposer une capture d’écran d’une note. Il disait : « Arrêtez d’appeler votre entreprise « une famille ». Les parents ne licencient pas leurs enfants pour de mauvais résultats ou ne les licencient pas pour réduire les dépenses du ménage lorsqu’ils ont du mal à mettre de la nourriture sur la table. Pour aller plus loin, Daniel a expliqué les choses sur lesquelles les employeurs doivent se concentrer dans une organisation. Il a ajouté: «Concentrez-vous sur le fait d’être une équipe, fondée sur la confiance et le respect, où chaque personne se sent valorisée. En fin de compte, votre entreprise n’est pas définie par vos mots, mais par vos actions.

Alors que plusieurs étaient d’accord avec le message de Daniel, beaucoup ont rédigé une longue note dans la section des commentaires et ont révélé pourquoi ils pensaient le contraire. Un utilisateur a commenté : « Juste parce que vous n’avez pas eu une entreprise qui s’est occupée de vous au-delà du travail que vous faites, ne rejetez pas ceux qui traitent bien leurs employés. La famille n’est pas que du sang. Nous avons des amis qui nous ont soutenus alors que même notre famille ne le fait pas. Et certains d’entre eux pourraient être votre collègue ou même votre patron.

Un autre a commenté : « De mon point de vue, la famille signifie qu’un groupe de personnes ayant la même cause, la même direction, la même chaîne de commandement ou d’autorité peut être qualifié de famille. Si vous comparez la famille avec l’activité de tir. Alors comment se fait-il qu’une famille renie ses parents lorsqu’ils atteignent un certain âge où ils ont le plus besoin de vous ? Et finissent parfois dans des foyers d’accueil ou des maisons de retraite ? »

L’un des utilisateurs a pensé que Daniel avait raison et a écrit: “Très bien dit.”

Quel est ton avis là-dessus? Considérez-vous votre entreprise comme votre famille ?

