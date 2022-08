Le post LinkedIn du PDG indien dit que les jeunes devraient travailler 18 heures par jour. Les gens ont quitté le chat

Établir des limites saines au travail est le sujet de conversation de la ville dans le monde post-pandémique. Le nombre excessif d’heures que les gens ont consacrées à se maintenir ou à maintenir leur entreprise à flot a peut-être été fructueux pendant la période de verrouillage, mais l’idée de rester occupé tout le temps s’accompagne de ses propres mises en garde. Culture de l’agitation, culture de l’épuisement professionnel, culture de la mouture – appelez ce que vous voulez, cela signifie généralement que l’on va au-delà de son devoir (lire : description de poste) pour faire (plus) de travail. Un meilleur salaire, un nouveau titre de poste et la validation, entre autres facteurs, contribuent à la raison de « bousculer ». Il n’y a pas de fin au cycle.

Shantanu Deshpande, fondateur-PDG de Bombay Shaving Company, croit que les gens se bousculent à un jeune âge, mais Twitter pense qu’il est temps d’arrêter.

“Lorsque vous avez 22 ans et que vous débutez dans votre travail, lancez-vous dedans. Mangez bien et restez en forme, mais faites des journées de 18 heures pendant au moins 4 à 5 ans », a déclaré Deshpande, désormais viral. Poste LinkedIn lit.

Le PDG ajoute que les jeunes sont influencés par le contenu en ligne et aspirent à un équilibre travail-vie personnelle, ce qui, selon lui, ne devrait pas être une priorité à un jeune âge.

“Je vois BEAUCOUP de jeunes qui regardent du contenu au hasard partout et se convainquent que” l’équilibre travail-vie personnelle, passer du temps avec la famille, le rajeunissement bla bla “est important. C’est vrai, mais pas si tôt.

Deshpande a conclu son message en disant : « Ne faites pas de rona-dhona au hasard. Prenez-le sur le menton et soyez implacable. Vous serez bien mieux pour cela.

Les utilisateurs de LinkedIn étaient en désaccord.

“18 heures d’agitation – Compris. 6 heures de sommeil – J’ai compris. Rester en forme et bien manger – Comment ? Je n’ai pas compris. Même 18 heures est un moyen « proxy » de donner tout et quelques-uns. Préparez-vous à faire face à la tension artérielle, à l’anxiété et à d’autres problèmes de santé dans la vingtaine. Une leçon pour moi et pour tous – Tout ce qui sort des dirigeants n’est pas vrai.

“Hé, si quelqu’un qui lit ceci est un nouveau diplômé qui entre sur le marché du travail, c’est un très mauvais conseil pour votre santé mentale, physique, etc. Ayez de la passion + du dévouement pour ce que vous faites, mais rappelez-vous que nous sommes tous des rouages ​​de la machine capitaliste et que vos proches ne peuvent pas vous remplacer comme une entreprise le peut », a écrit un autre utilisateur.

“À un poste aussi responsable, il faut réfléchir sagement avant de poster. La généralisation de son approche peut être sévère pour la société », a ajouté un autre.

Face à la critique pour sa prise, Deshpande a écrit : Yikes. Tant de haine pendant des journées de 18 heures. c’est un proxy pour ‘tout donner et plus encore’.

Son message a atterri sur Twitter et a reçu un traitement similaire.

Je suggère de travailler 4-5 heures pendant 18 ans pic.twitter.com/tvECEMUjUv — Trendulkar (@Trendulkar) 30 août 2022

Récemment, le compte Twitter officiel de LinkedIn a utilisé un mème populaire pour partager que la honte des « abandonneurs silencieux » ou des personnes qui font leur travail et se déconnectent à temps, devait cesser.

ILS L’APPELENT ARRÊTER CALME, MAIS C’EST VRAIMENT JUSTE FAIRE VOS EXIGENCES DE TRAVAIL PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL NORMALES LES GENS MÉRITENT UN BON ÉQUILIBRE TRAVAIL/VIE ET ​​NE PAS RÉPONDRE À UN E-MAIL DE TRAVAIL À 22H N’EST PAS ARRÊTER C’EST JUSTE ÊTRE UN HUMAIN NORMAL QUI A UNE VIE ET ​​EST EN SANTÉ LES FRONTIÈRES pic.twitter.com/uEto7i42VP — LinkedIn (@LinkedIn) 18 août 2022

Alors que beaucoup ont attaché une connotation négative à l’arrêt silencieux, l’interprétant comme faisant le « strict minimum », d’autres ont dit que ce qu’on appelle faire le strict minimum revient en fait simplement à refuser de se surmener et à fixer des limites personnelles.

Pendant ce temps, un autre PDG a fait face à la colère des médias sociaux pour avoir versé des “larmes de crocodile” après avoir licencié son personnel.

