Le post cryptique de l’ex-épouse de Karan Mehra, Nisha Rawal, sur les «chaînes d’inhibitions» qui lui griffent la peau devient VIRALE

L’actrice de télévision Nisha Rawal, qui mène actuellement une bataille juridique pour divorcer de son mari Karan Mehra, a récemment profité de son compte Instagram pour partager un article énigmatique sur le fait de franchir la porte avec des chaînes d’inhibitions qui lui griffaient la peau à travers les os.

Le 3 août, Nisha Rawal a partagé une photo d’elle sur sa poignée Instagram vérifiée, superbe avec une robe en or métallique et un maquillage sur mesure. Nisha semblait très confiante dans le look audacieux tout en suintant de grâce et d’élégance.

Cependant, c’est sa légende qui a attiré l’attention des internautes.

Dans la légende, Nisha a écrit: « J’ai franchi cette porte qui avait ces chaînes d’inhibitions qui me griffaient la peau à travers mes os! Je n’ai pas laissé mon ancien moi derrière, je l’ai juste porté sur mes épaules nouvellement trouvées, dont je n’avais pas la force au courant ! Un moment pour remercier mon esprit, mon corps et mon âme de ne jamais m’avoir quitté ! Je suis ma meilleure amie pour la vie. Garder la foi ! #NishaRawalDiaries. »

Alors que les fans de Nisha ont laissé tomber des emojis de feu et de cœur dans la section des commentaires appréciant son look, ses amis célèbres, dont Tanaaz Irani, lui ont envoyé de l’amour et des prières pour la guérison.

« Beaucoup d’amour et de guérison pour toi ma chérie », a écrit Tanaaz Irani. « oui, tu peux le faire, tu es une femme forte, tu peux voler à nouveau », a écrit un fan sur Instagram.

Jetez un œil au post ici :

Pour les inconnus, en juin, Nisha et Karan ont eu des retombées publiques après que le premier ait accusé l’acteur de « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai » de violence domestique.

Karan Mehra a été arrêté par la police de Mumbai après que Nisha se soit plaint de l’avoir agressée physiquement. Par conséquent, la police a enregistré une affaire en vertu de l’article 336, 337, 332, 504, 506 du CPI sur la base de la déclaration de l’épouse de l’acteur. Karan a ensuite été libéré sous caution.

Plus tard, le couple, tout en s’adressant individuellement aux médias, avait formulé de graves allégations l’un contre l’autre, selon lesquelles Karan avait accusé Nisha d’être physiquement violente et cette dernière avait déclaré que Karan avait pris son argent et ses bijoux. Nisha Rawal a également allégué que son mari Karan Mehra avait une liaison.

L’enquête sur l’affaire est toujours en cours et le couple se bat devant le tribunal pour se séparer légalement.

Karan et Nisha se sont mariés en 2012. Karan est devenu célèbre grâce à sa performance en tant que protagoniste principal Naitik Singhania dans le feuilleton Star Plus « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai », l’une des plus anciennes séries télévisées indiennes. Il mettait également en vedette l’acteur Hina Khan dans le rôle principal.