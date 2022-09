Sherdil Shergill débarque dans quelques jours sur Colors. La chimie de Surbhi Chandna et Dheeraj Dhoopar semble être en feu dans l’émission de Saurabh Tewari. Au milieu de tout ça, les fans de Surbhi Chandna se demandent si elle a fait sa relation avec Karnn Sharma Insta Official. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire du jeune homme. L’actrice d’Ishqbaaaz et Sherdil Shergill lui a posté un message. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur Karnn Sharma, on dit qu’il est un professionnel de l’entreprise. Les rumeurs selon lesquelles ils seraient en couple circulent depuis un moment maintenant. Regardez cette photo…

Sur la photo, on peut la voir dans un haut spaghetti fluo alors qu’il est dans un t-shirt blanc et un jean. Le couple a l’air très amoureux. Il a également mis une photo d’eux sur son compte de réseau social. Il était sous-titré, “Aucune mesure de temps avec vous ne sera assez longue. Mais nous commencerons par toujours.”

Les fans sont ravis et ont félicité le couple. Dans l’émission Sherdil Shergill, Surbhi Chandna joue le rôle d’une femme autodidacte tandis que Dheeraj Dhoopar vient d’une maison traditionnellement riche. Les premiers épisodes ont été tournés dans l’Himachal Pradesh. Surbhi Chandna a été vue pour la dernière fois dans l’émission Sanjeevani 2 qui n’a pas été diffusée pendant longtemps. Les gens ont adoré sa chimie avec Nakuul Mehta à Ishqbaaaz et Sharad Malhotra à Naagin 5.